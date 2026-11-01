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Coppa di Lega
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Tynecastle Park
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Guarda Heart of Midlothian-Hibernian in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Heart of Midlothian vs Hibernian
Heart of Midlothian
Hibernian
Coppa di Lega

Tutto quello che c’è da sapere su come vedere in diretta Heart of Midlothian-Hibernian, partita di League Cup in programma oggi.

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Presentazione della partita

crest
Coppa di Lega - Semifinale
Tynecastle Park

L’Heart of Midlothian ospita l’Hibernian al Tynecastle Park in Coppa di Lega. Le due squadre di Edimburgo si affrontano in una sfida di coppa che ha un’importanza tutta sua, indipendentemente dalla classifica.

Gli Hearts di Wouter Vrancken arrivano a questa partita dopo il 2-2 contro i Rangers nell’ultima uscita, preceduto dalla sconfitta per 7-1 contro il Celtic e da quella contro il Trabzonspor in Conference League. È stato un periodo turbolento, anche se la vittoria per 2-0 in casa del Motherwell ha dato un po’ di stabilità.

L’Hibernian, allenato da Marink Reedijk, ha faticato a trovare continuità in Premiership. Ha perso tre delle ultime cinque partite di campionato, contro Celtic, Falkirk e Dundee United, e arriva a Gorgie con l’obiettivo di interrompere un periodo difficile.

Il bilancio degli scontri diretti recenti pende dalla parte degli Hearts. Per passare il turno, l’Hibernian dovrà invertire la tendenza sul campo dei rivali.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come e dove vedere questa partita di Coppa di Lega.

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Heart of Midlothian - Hibernian

4-2-3-1
Heart of Midlothian crest
Heart of Midlothian
HEA
Formazione
Hibernian crest
Hibernian
HIB
4-2-3-1
B. ReusB. ReusS. KingsleyS. KingsleyJ. McCartJ. McCartM. Fagan-WalcottM. Fagan-WalcottJ. AltenaJ. AltenaL. MendyL. MendyC. MillerC. MillerS. KerjotaS. KerjotaJ. McPakeJ. McPakeT. MagnussonT. MagnussonC. BragaC. BragaR. SallingerR. SallingerJ. KerrJ. KerrF. PasslackF. PasslackM. IvezicM. IvezicA. MayorA. MayorM. ChaiwaM. ChaiwaM. BoyleM. BoyleJ. NewellJ. NewellJ. MulliganJ. MulliganJ. McGrathJ. McGrathO. EldingO. Elding
Hibernian crest
Hibernian
HIB
4-2-3-1
Heart of Midlothian

Formazione titolare

Hibernian

Panchina

Allenatore

  • W. Vrancken
  • M. Reedijk

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