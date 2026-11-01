Come vedere Heart of Midlothian-Hibernian con una VPN

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Presentazione della partita

Coppa di Lega - Semifinale 1 nov 2026 - 10:00 Tynecastle Park

L’Heart of Midlothian ospita l’Hibernian al Tynecastle Park in Coppa di Lega. Le due squadre di Edimburgo si affrontano in una sfida di coppa che ha un’importanza tutta sua, indipendentemente dalla classifica.

Gli Hearts di Wouter Vrancken arrivano a questa partita dopo il 2-2 contro i Rangers nell’ultima uscita, preceduto dalla sconfitta per 7-1 contro il Celtic e da quella contro il Trabzonspor in Conference League. È stato un periodo turbolento, anche se la vittoria per 2-0 in casa del Motherwell ha dato un po’ di stabilità.

L’Hibernian, allenato da Marink Reedijk, ha faticato a trovare continuità in Premiership. Ha perso tre delle ultime cinque partite di campionato, contro Celtic, Falkirk e Dundee United, e arriva a Gorgie con l’obiettivo di interrompere un periodo difficile.

Il bilancio degli scontri diretti recenti pende dalla parte degli Hearts. Per passare il turno, l’Hibernian dovrà invertire la tendenza sul campo dei rivali.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come e dove vedere questa partita di Coppa di Lega.

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