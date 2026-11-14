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Serie C - Game Week 14 15 nov 2026 - 08:30

Guidonia Montecelio-Ostia Mare sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Guidonia Montecelio ospita l'Ostia Mare nel Girone B di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali ben distinti. I laziali cercano continuità dopo un avvio di stagione incoraggiante, mentre i romani sono in piena emergenza classifica.

Il Guidonia Montecelio arriva a questo appuntamento con il morale alto. I laziali hanno battuto la Sambenedettese per 2-1 nell'ultimo turno, confermando una striscia di risultati utili che li ha portati al settimo posto in classifica.

L'Ostia Mare vive invece un momento difficile. La pesante sconfitta per 4-0 contro lo Spezia nella giornata precedente è solo l'ultima di una serie di risultati negativi: quattro ko nelle ultime cinque uscite raccontano una squadra in forte difficoltà.

I romani occupano il fondo della classifica, diciottesimi nel Girone B, e ogni punto è prezioso per evitare di scivolare ulteriormente verso la zona più pericolosa della graduatoria. La trasferta in casa del Guidonia Montecelio rappresenta un banco di prova durissimo.

Per i padroni di casa, invece, è l'occasione per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica e dimostrare che il rendimento recente non è frutto della casualità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Guidonia Montecelio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti verranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per l'Ostia Mare la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o diffidati è stato reso noto dallo staff tecnico. Le ultime notizie sulle rose di entrambe le squadre saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Guidonia Montecelio presenta nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I laziali vengono dalla vittoria per 2-1 in casa della Sambenedettese, risultato che segue il pareggio per 1-1 contro il Perugia. In precedenza, la squadra aveva perso per 2-0 contro la Torres, ma aveva saputo reagire con il successo per 3-2 sul Forlì e il pareggio per 1-1 contro il Pescara. Nel complesso, il Guidonia Montecelio ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque nelle ultime cinque uscite.

L'Ostia Mare attraversa un periodo nero: nelle ultime cinque partite di Serie C, i romani hanno raccolto una sola volta un punto, con quattro sconfitte e un pareggio. La disfatta per 0-4 contro lo Spezia è il risultato più recente, preceduto dalla sconfitta per 1-0 contro il Livorno. Nelle uscite precedenti, l'Ostia Mare aveva perso per 2-1 contro il Vado e per 2-0 contro il Pescara, trovando solo un pareggio per 0-0 contro il Pianese. Il dato complessivo parla di un attacco che fatica e una difesa che ha incassato sette reti nelle ultime cinque gare.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Guidonia Montecelio e Ostia Mare. Aggiornamenti sugli scontri diretti tra le due squadre saranno aggiunti non appena disponibili.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Guidonia Montecelio occupa la settima posizione, mentre l'Ostia Mare è diciottesima in classifica.