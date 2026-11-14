Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
- VPN sicura e ultraveloce
- Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti.
- Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente
- Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
- Indirizzo IP dedicato
- Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.
- Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
- Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
- Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
- Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
Guidonia Montecelio-Ostia Mare sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.
Il Guidonia Montecelio ospita l'Ostia Mare nel Girone B di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali ben distinti. I laziali cercano continuità dopo un avvio di stagione incoraggiante, mentre i romani sono in piena emergenza classifica.
Il Guidonia Montecelio arriva a questo appuntamento con il morale alto. I laziali hanno battuto la Sambenedettese per 2-1 nell'ultimo turno, confermando una striscia di risultati utili che li ha portati al settimo posto in classifica.
L'Ostia Mare vive invece un momento difficile. La pesante sconfitta per 4-0 contro lo Spezia nella giornata precedente è solo l'ultima di una serie di risultati negativi: quattro ko nelle ultime cinque uscite raccontano una squadra in forte difficoltà.
I romani occupano il fondo della classifica, diciottesimi nel Girone B, e ogni punto è prezioso per evitare di scivolare ulteriormente verso la zona più pericolosa della graduatoria. La trasferta in casa del Guidonia Montecelio rappresenta un banco di prova durissimo.
Per i padroni di casa, invece, è l'occasione per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica e dimostrare che il rendimento recente non è frutto della casualità.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Guidonia Montecelio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti verranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
Anche per l'Ostia Mare la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o diffidati è stato reso noto dallo staff tecnico. Le ultime notizie sulle rose di entrambe le squadre saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.
Stato di forma
Il Guidonia Montecelio presenta nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I laziali vengono dalla vittoria per 2-1 in casa della Sambenedettese, risultato che segue il pareggio per 1-1 contro il Perugia. In precedenza, la squadra aveva perso per 2-0 contro la Torres, ma aveva saputo reagire con il successo per 3-2 sul Forlì e il pareggio per 1-1 contro il Pescara. Nel complesso, il Guidonia Montecelio ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque nelle ultime cinque uscite.
L'Ostia Mare attraversa un periodo nero: nelle ultime cinque partite di Serie C, i romani hanno raccolto una sola volta un punto, con quattro sconfitte e un pareggio. La disfatta per 0-4 contro lo Spezia è il risultato più recente, preceduto dalla sconfitta per 1-0 contro il Livorno. Nelle uscite precedenti, l'Ostia Mare aveva perso per 2-1 contro il Vado e per 2-0 contro il Pescara, trovando solo un pareggio per 0-0 contro il Pianese. Il dato complessivo parla di un attacco che fatica e una difesa che ha incassato sette reti nelle ultime cinque gare.
Precedenti
Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Guidonia Montecelio e Ostia Mare. Aggiornamenti sugli scontri diretti tra le due squadre saranno aggiunti non appena disponibili.
Classifica
Grp. B
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|11
|2
|0
|25
|6
|+19
|35
V
V
D
V
V
|2
|13
|9
|2
|2
|25
|8
|+17
|29
V
V
V
S
V
|3
|13
|6
|5
|2
|26
|18
|+8
|23
S
D
V
D
V
|4
|13
|6
|4
|3
|18
|14
|+4
|22
V
D
V
V
D
|5
|13
|6
|4
|3
|15
|12
|+3
|22
V
D
V
S
V
|6
|14
|6
|3
|5
|19
|15
|+4
|21
D
S
V
S
S
|7
|14
|5
|6
|3
|18
|17
|+1
|21
D
D
V
S
D
|8
|13
|5
|5
|3
|17
|14
|+3
|20
V
D
S
V
D
|9
|14
|5
|4
|5
|19
|25
|-6
|19
S
D
V
V
S
|10
|14
|4
|6
|4
|16
|14
|+2
|18
V
S
D
D
V
|11
|13
|6
|0
|7
|18
|21
|-3
|18
V
S
V
S
V
|12
|13
|4
|5
|4
|11
|13
|-2
|17
V
S
V
V
D
|13
|13
|5
|2
|6
|18
|21
|-3
|17
S
D
S
V
S
|14
|13
|4
|4
|5
|15
|16
|-1
|16
S
D
V
D
V
|15
|13
|3
|6
|4
|17
|18
|-1
|15
V
S
D
S
D
|16
|14
|2
|7
|5
|11
|16
|-5
|13
S
V
D
D
D
|17
|13
|2
|4
|7
|17
|22
|-5
|10
S
S
V
D
D
|18
|13
|2
|3
|8
|10
|19
|-9
|9
S
S
S
S
D
|19
|13
|2
|2
|9
|10
|22
|-12
|8
S
D
S
S
S
|20
|14
|2
|2
|10
|14
|28
|-14
|8
V
S
D
S
S
Nel Girone B di Serie C, il Guidonia Montecelio occupa la settima posizione, mentre l'Ostia Mare è diciottesima in classifica.