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Serie C - Game Week 16 28 nov 2026 - 08:30

Guidonia Montecelio e Campobasso si affrontano in una gara del Girone B di Serie C. Il Guidonia gioca in casa, ma stadio e orario del calcio d'inizio non sono ancora stati confermati.

I padroni di casa arrivano alla sfida con buone sensazioni. Sono quinti in classifica e hanno appena vinto 2-1 sul campo del Grosseto.

Quel successo è arrivato dopo il 2-2 con l'Ostia Mare e il 2-1 in trasferta contro la Sambenedettese. Il Guidonia ha perso una sola volta nelle ultime cinque gare.

Il Campobasso occupa invece la dodicesima posizione e cerca continuità. L'ultimo turno si è chiuso con un 3-3 contro la Vis Pesaro.

Prima di quel pareggio, la squadra molisana aveva incassato un pesante 4-0 dal Latina. In precedenza erano arrivati il 2-0 sul Forlì e il 2-1 in trasferta contro l'Atalanta U23.

Ecco tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per il Guidonia Montecelio non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche.

Lo stesso vale per il Campobasso, per cui non risultano indisponibili né una probabile formazione. Gli aggiornamenti verranno inseriti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Guidonia Montecelio ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è il successo per 2-1 in casa del Grosseto, dopo il 2-2 con l'Ostia Mare. Nel periodo ha segnato sette reti e ne ha subite sette, e la sconfitta è arrivata contro il Torres per 2-0.

Il Campobasso ha un bilancio identico, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultima gara ha pareggiato 3-3 con la Vis Pesaro, mentre il passivo più pesante è il 4-0 subito dal Latina. In cinque partite ha realizzato otto gol e ne ha incassati nove, con una porta inviolata nel 2-0 al Forlì.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 29 marzo 2026, quando il Campobasso e il Guidonia Montecelio hanno pareggiato 2-2 in Serie C. Prima ancora, il 23 novembre 2025, la sfida giocata a Guidonia era finita 0-0. I due incontri disponibili si sono chiusi in parità, con due gol per parte.

Classifica

Nel Girone B di Serie C il Guidonia Montecelio occupa la quinta posizione, mentre il Campobasso è dodicesimo.