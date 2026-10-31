Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 08:30

Gubbio-Vis Pesaro sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere Gubbio vs Vis Pesaro con una VPN

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Il Gubbio ospita la Vis Pesaro nel Girone B di Serie C in uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti nella parte bassa della classifica. Entrambe le squadre arrivano a questa partita con situazioni di classifica difficili e la pressione di chi non può più permettersi passi falsi.

Il Gubbio attraversa un periodo nero. I rossoblù hanno perso tutte e cinque le ultime gare di campionato, incassando sconfitte contro Pineto, Atalanta U23, Spezia, Perugia e Ravenna. Una striscia che racconta di una squadra in piena crisi di risultati, incapace di trovare continuità e solidità.

La Vis Pesaro non sta meglio. I marchigiani occupano l'ultima posizione del girone e nelle ultime cinque uscite hanno raccolto una sola vittoria, quella contro il Guidonia Montecelio. Il pesante 0-4 subito contro il Ravenna nell'ultimo turno ha ulteriormente aggravato una situazione già critica.

Per il Gubbio è l'occasione di interrompere una serie negativa che si fa sempre più lunga e preoccupante. Giocare in casa davanti al proprio pubblico rappresenta un vantaggio da sfruttare contro un avversario che arriva con poca fiducia e molti problemi.

La Vis Pesaro ha bisogno di una reazione concreta. Dopo le sconfitte consecutive e i numeri difensivi preoccupanti, una vittoria esterna sarebbe un segnale importante per tenere accese le speranze di risalita.

Si tratta di uno scontro diretto tra due squadre che lottano per evitare i bassifondi del girone. Chi vince si allontana dalla zona più pericolosa, chi perde rischia di complicare ulteriormente la propria stagione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Gubbio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per la Vis Pesaro la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali su assenze o undici titolari previsti. Le ultime notizie sulle rose delle due squadre saranno disponibili più vicino al fischio iniziale.

Stato di forma

Il Gubbio arriva a questa partita con un ruolino di marcia di cinque sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C, senza vittorie né pareggi. I rossoblù vengono dalla sconfitta per 1-0 contro il Pineto, che segue il ko per 0-2 contro l'Atalanta U23. In precedenza erano arrivate tre sconfitte consecutive contro Spezia (0-2), Perugia (1-3) e Ravenna (0-2). Nelle cinque partite il Gubbio ha segnato quattro reti e ne ha subite sette.

La Vis Pesaro presenta un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. I marchigiani vengono dalla pesante sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta U23, che segue il 0-4 subito contro il Ravenna. L'unico successo del periodo è arrivato contro il Guidonia Montecelio per 2-1. Nelle cinque gare la Vis Pesaro ha segnato sei reti e ne ha concesse nove.

Precedenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 12 febbraio 2026, quando il Gubbio si impose per 1-0 in casa propria in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è di due vittorie per il Gubbio, due per la Vis Pesaro e un pareggio, con le sfide del settembre 2025 e del marzo 2025 terminate entrambe 1-1. La Vis Pesaro aveva vinto per 3-1 in entrambi gli incontri del 2024, sia in casa che in trasferta.

Classifica

Nel Girone B di Serie C il Gubbio occupa il 19° posto e la Vis Pesaro è ultima al 20°. Entrambe le squadre si trovano nella zona più pericolosa del girone, rendendo questo scontro diretto fondamentale per le ambizioni di salvezza di entrambe.

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