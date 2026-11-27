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Serie C - Game Week 16 28 nov 2026 - 08:30

Gubbio e Vado si affrontano nel Girone B di Serie C in una sfida tra due squadre che arrivano da un periodo complicato. Entrambe cercano una risposta dopo le ultime uscite e hanno bisogno di punti per migliorare la classifica.

Il Gubbio, che gioca in casa, occupa il diciottesimo posto del girone. I rossoblù arrivano da una sconfitta per 3-1 contro la Pianese, arrivata dopo il successo per 3-2 sul Grosseto.

In quella vittoria la squadra aveva interrotto una serie di risultati poco incoraggianti. Il ko con la Pianese ha però riportato il Gubbio nella zona bassa della graduatoria.

Il Vado è sedicesimo e si presenta in trasferta con tre sconfitte consecutive alle spalle. Gli ultimi stop sono arrivati contro Ravenna, Spezia e Latina, quest'ultimo per 1-0.

Il dato che pesa di più è quello difensivo: i liguri hanno subito dieci reti nelle ultime cinque gare. Per invertire la rotta serviranno più solidità e più cattiveria sotto porta.

Una partita che pesa per entrambe, dunque, in un girone dove ogni punto cambia la prospettiva. Vediamo come seguirla in televisione e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Gubbio non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti verranno inseriti più vicino al calcio d'inizio.

Lo stesso vale per il Vado: nessun dato ufficiale su indisponibili o undici titolare. Anche in questo caso la sezione sarà aggiornata nelle ore che precedono la gara.

Stato di forma

Il Gubbio ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è la sconfitta per 3-1 contro la Pianese, preceduta dal successo per 3-2 sul Grosseto. In mezzo ci sono lo 0-0 con la Vis Pesaro e le sconfitte per 1-0 contro Forlì e Pineto, per un totale di quattro gol segnati e sette subiti.

Il Vado ha lo stesso bilancio, una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, ma arriva da tre ko di fila. L'ultima gara è stata persa per 1-0 contro il Latina, dopo il 3-0 subìto dallo Spezia e il 3-1 incassato dal Ravenna. In precedenza erano arrivati il 2-2 contro il Grosseto e la vittoria per 2-1 sul campo dell'Ostia Mare, con cinque gol segnati e dieci subiti complessivamente.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Gubbio e Vado, quindi non è possibile fornire un bilancio degli scontri diretti.

Classifica

Nel Girone B di Serie C il Gubbio occupa il diciottesimo posto, mentre il Vado è sedicesimo.