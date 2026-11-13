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Serie C - Game Week 14 14 nov 2026 - 11:30

Gubbio-Grosseto sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Il Gubbio ospita il Grosseto in una sfida del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre con ambizioni e necessità molto diverse. I rossoblù cercano punti salvezza, mentre i maremmani vogliono difendere una posizione di vertice costruita con fatica.

Il Gubbio arriva a questo appuntamento in un momento di profonda difficoltà. Nelle ultime cinque partite di campionato i rossoblù hanno raccolto un solo pareggio, quello per 0-0 contro la Vis Pesaro, e poi sono incappati nella sconfitta per 1-0 contro il Forlì nell'ultimo turno. La classifica si fa sempre più pesante.

Il Grosseto, dal canto suo, viaggia su ritmi ben diversi. I maremmani occupano la terza posizione nel girone e arrivano da un percorso recente fatto di alti e bassi, con vittorie importanti alternate a pareggi e qualche scivolone. L'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro il Pescara.

Lo scontro diretto vale molto per entrambe le squadre. Il Gubbio ha bisogno di muovere la classifica per uscire dalla zona più pericolosa del girone, mentre il Grosseto vuole tornare alla vittoria e consolidare il terzo posto.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Gubbio-Grosseto in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Gubbio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato la lista dei convocati né indicazioni sulla rosa a disposizione.

Anche per il Grosseto la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Gubbio ha raccolto zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I rossoblù hanno perso 1-0 contro il Forlì nell'ultimo turno, dopo il pareggio per 0-0 contro la Vis Pesaro. Il periodo include anche le sconfitte contro il Pineto (1-0), l'Atalanta U23 (0-2) e lo Spezia (2-0). Nelle cinque gare il Gubbio ha segnato tre reti e ne ha subite sette.

Il Grosseto presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I maremmani vengono dalla sconfitta per 3-1 contro il Pescara nell'ultimo turno, dopo il pareggio per 2-2 contro il Vado e la vittoria per 2-0 sulla Reggiana. In precedenza avevano pareggiato 4-4 contro il Livorno e vinto 2-3 in casa della Vis Pesaro. Nelle cinque partite il Grosseto ha segnato undici reti e ne ha subite dieci.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 30 gennaio 2022, quando Gubbio e Grosseto si affrontarono in Serie C con il risultato di 0-0. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il bilancio mostra due pareggi, due vittorie per il Grosseto e una per il Gubbio, con le sfide che risalgono fino al febbraio 2014. Il confronto del settembre 2021 si era concluso 1-1 in casa del Grosseto.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Gubbio occupa la diciannovesima posizione, mentre il Grosseto è terzo in classifica.