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Serie C
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Guarda Grosseto contro Pescara in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Grosseto vs Pescara
Grosseto
Pescara
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Grosseto e Pescara, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Grosseto-Pescara è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Grosseto ospita il Pescara in una sfida del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre separate da soli due punti in classifica. I maremmani, terzi nel girone, cercano continuità dopo un avvio di stagione convincente. Il Pescara, quinto, vuole tornare a vincere dopo il pareggio dell'ultimo turno.

Il Grosseto arriva a questo appuntamento con un andamento altalenante nelle ultime settimane. Dopo la vittoria per 2-0 contro la Reggiana, i maremmani hanno pareggiato 2-2 contro il Vado nell'ultimo turno, un risultato che ha fermato una striscia positiva.

Il Pescara porta in dote un momento di forma solido. I biancazzurri hanno vinto due delle ultime cinque partite, battendo il Perugia 2-1 in trasferta, e hanno pareggiato 0-0 contro la Torres nell'ultimo match di campionato.

Lo scontro diretto ha un peso specifico chiaro: il Grosseto vuole consolidare il terzo posto e tenere a distanza chi insegue, mentre il Pescara punta a risalire ulteriormente e accorciare sul podio del girone.

Una partita equilibrata, tra due squadre che si conoscono bene e che nelle ultime stagioni si sono affrontate con risultati sempre in bilico. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Grosseto-Pescara in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Grosseto non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati. Sul fronte del Pescara la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

GRO

GRO - Forma

SAM
S1-3
VIS
V2-3
LIV
D4-4
ACR
V2-0
VAD
D2-2
Gol segnato (subito)
12/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PES

PES - Forma

LIV
V0-1
GUM
D1-1
OTM
V2-0
PER
V1-2
TOR
D0-0
Gol segnato (subito)
6/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Grosseto presenta nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I maremmani vengono dal pareggio per 2-2 contro il Vado nell'ultimo turno, dopo aver battuto la Reggiana per 2-0 e pareggiato 4-4 contro il Livorno in precedenza. La sconfitta nel periodo è arrivata contro la Sambenedettese per 3-1. Complessivamente, la squadra ha segnato dieci gol e ne ha subiti dodici nelle cinque gare considerate.

Il Pescara arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I biancazzurri hanno pareggiato 0-0 contro la Torres nell'ultimo turno e in precedenza avevano battuto il Perugia per 2-1 in trasferta e l'Ostia Mare per 2-0. L'unico pareggio precedente è arrivato 1-1 contro il Guidonia Montecelio. Nelle cinque partite, il Pescara ha realizzato quattro gol e ne ha concessi tre.

Precedenti

Testa a testa

GrossetoPareggioPescara
2
0
3
Serie C
Pescara badge
Pescara
PES
2
Grosseto badge
Grosseto
GRO
1
FIN
Serie C
Grosseto badge
Grosseto
GRO
1
Pescara badge
Pescara
PES
2
FIN
Serie B
Grosseto badge
Grosseto
GRO
2
Pescara badge
Pescara
PES
4
FIN
Serie B
Pescara badge
Pescara
PES
1
Grosseto badge
Grosseto
GRO
2
FIN
Serie B
Grosseto badge
Grosseto
GRO
3
Pescara badge
Pescara
PES
2
FIN
9Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2022, quando il Pescara ha battuto il Grosseto per 2-1 in casa in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il bilancio vede il Pescara in vantaggio con tre vittorie contro due del Grosseto, per un totale di quindici gol segnati complessivamente. Il confronto del dicembre 2021 si era concluso 1-2 in favore del Pescara in casa del Grosseto.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
121020216+1532
V
D
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
12822227+1526
V
V
S
V
S
3
GrossetoGrossetoGRO
126512515+1023
D
V
D
V
S
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
126241611+520
V
S
S
V
S
5
PescaraPescaraPES
125431513+219
D
V
V
D
V
6
LivornoLivornoLIV
125431716+119
V
S
D
D
S
7
TorresTorresTOR
125431312+119
D
V
S
V
D
8
CampobassoCampobassoCAM
125341820-218
V
V
S
S
D
9
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
124531513+217
D
S
V
D
V
10
PerugiaPerugiaPER
125251618-217
D
S
V
S
V
11
VadoVadoVAD
124441413+116
D
V
D
V
V
12
LatinaLatinaLAT
123631212015
D
D
V
V
D
13
Atalanta U23Atalanta U23ATA
125071418-415
S
V
S
V
S
14
PinetoPinetoPIN
123541013-314
S
V
V
D
S
15
ForliForliFOR
122641618-212
S
D
S
D
S
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
122461620-410
S
V
D
D
V
17
PianesePianesePNS
12174711-410
D
D
D
D
V
18
Ostia MareOstia MareOTM
122371015-59
S
S
S
D
D
19
GubbioGubbioGUB
122281021-118
D
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
121291126-155
D
S
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C, il Grosseto occupa la terza posizione e il Pescara la quinta.

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