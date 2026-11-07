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Serie C - Game Week 13 8 nov 2026 - 06:30

Grosseto-Pescara è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Grosseto ospita il Pescara in una sfida del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre separate da soli due punti in classifica. I maremmani, terzi nel girone, cercano continuità dopo un avvio di stagione convincente. Il Pescara, quinto, vuole tornare a vincere dopo il pareggio dell'ultimo turno.

Il Grosseto arriva a questo appuntamento con un andamento altalenante nelle ultime settimane. Dopo la vittoria per 2-0 contro la Reggiana, i maremmani hanno pareggiato 2-2 contro il Vado nell'ultimo turno, un risultato che ha fermato una striscia positiva.

Il Pescara porta in dote un momento di forma solido. I biancazzurri hanno vinto due delle ultime cinque partite, battendo il Perugia 2-1 in trasferta, e hanno pareggiato 0-0 contro la Torres nell'ultimo match di campionato.

Lo scontro diretto ha un peso specifico chiaro: il Grosseto vuole consolidare il terzo posto e tenere a distanza chi insegue, mentre il Pescara punta a risalire ulteriormente e accorciare sul podio del girone.

Una partita equilibrata, tra due squadre che si conoscono bene e che nelle ultime stagioni si sono affrontate con risultati sempre in bilico. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Grosseto-Pescara in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Grosseto non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati. Sul fronte del Pescara la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Grosseto presenta nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I maremmani vengono dal pareggio per 2-2 contro il Vado nell'ultimo turno, dopo aver battuto la Reggiana per 2-0 e pareggiato 4-4 contro il Livorno in precedenza. La sconfitta nel periodo è arrivata contro la Sambenedettese per 3-1. Complessivamente, la squadra ha segnato dieci gol e ne ha subiti dodici nelle cinque gare considerate.

Il Pescara arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I biancazzurri hanno pareggiato 0-0 contro la Torres nell'ultimo turno e in precedenza avevano battuto il Perugia per 2-1 in trasferta e l'Ostia Mare per 2-0. L'unico pareggio precedente è arrivato 1-1 contro il Guidonia Montecelio. Nelle cinque partite, il Pescara ha realizzato quattro gol e ne ha concessi tre.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2022, quando il Pescara ha battuto il Grosseto per 2-1 in casa in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il bilancio vede il Pescara in vantaggio con tre vittorie contro due del Grosseto, per un totale di quindici gol segnati complessivamente. Il confronto del dicembre 2021 si era concluso 1-2 in favore del Pescara in casa del Grosseto.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Grosseto occupa la terza posizione e il Pescara la quinta.