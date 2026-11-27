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Serie C - Game Week 16 28 nov 2026 - 08:30

Giugliano e Team Altamura si affrontano nel Girone C di Serie C, in una sfida tra due squadre che cercano punti per sistemare la classifica. Al momento non sono stati comunicati né lo stadio né l'orario del calcio d'inizio.

Il Giugliano arriva all'appuntamento in un momento complicato. Nell'ultimo turno ha perso 4-2 contro l'AZ Picerno, la terza sconfitta nelle ultime cinque gare.

La squadra campana occupa il diciottesimo posto e ha bisogno di una risposta immediata. La difesa è il reparto che preoccupa di più, con tredici gol incassati nelle ultime cinque partite.

Il Team Altamura è sedicesimo e arriva dal pareggio per 1-1 contro il Casarano. Prima c'erano state la sconfitta per 2-0 contro il Barletta e il 2-2 con la Cavese.

Gli ospiti hanno trovato continuità di risultati, con tre pareggi nelle ultime cinque, ma non riescono a trasformarli in vittorie. Resta da capire se il Giugliano saprà approfittarne davanti al proprio pubblico.

I precedenti recenti sono equilibrati, con una vittoria a testa nelle ultime sfide e un pareggio. Di seguito trovate tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Giugliano non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Lo stesso vale per il Team Altamura, per cui non sono state comunicate indisponibilità né una formazione tipo. Le novità arriveranno non appena saranno rese note.

Stato di forma

Il Giugliano ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è il 4-2 subìto dall'AZ Picerno, dopo il 2-3 con il Savoia. In mezzo ci sono le vittorie per 0-1 sul campo del Crotone e per 1-0 contro la Casertana, entrambe senza subire gol, mentre il pesante 6-0 contro il Catania resta lo scarto più ampio. In totale la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite tredici.

Il Team Altamura ha registrato una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Nell'ultima uscita ha pareggiato 1-1 con il Casarano, mentre la gara precedente era finita con il 2-0 incassato dal Barletta. Completano la serie il 2-2 con la Cavese, il successo per 1-2 a Sorrento e un altro 2-2 contro il Potenza. Gli ospiti hanno segnato sette gol e ne hanno concessi otto.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 12 aprile 2026, quando in Serie C il Team Altamura e il Giugliano hanno pareggiato 1-1. Nelle quattro sfide considerate il Team Altamura ha vinto due volte, il Giugliano una e c'è stato un pareggio. I gol sono cinque per gli ospiti e quattro per i campani.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Giugliano occupa la diciottesima posizione, mentre il Team Altamura è sedicesimo.