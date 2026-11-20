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Serie C - Game Week 15 21 nov 2026 - 11:30

Giana Erminio-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il match è disponibile anche su Sky Go Italia e NOW TV per gli abbonati ai rispettivi servizi.

La Giana Erminio ospita la Juventus Next Gen nel Girone A di Serie C, una sfida tra due squadre che cercano punti in zone di classifica molto diverse ma ugualmente delicate.

I biancazzurri arrivano all'appuntamento in una posizione di relativa stabilità a metà classifica, ma con la consapevolezza che ogni scivolone può rimescolare le carte in un girone equilibrato e competitivo.

La Juventus Next Gen, dal canto suo, vive un momento difficile. I bianconeri occupano la quindicesima posizione e devono invertire una tendenza che nelle ultime settimane ha prodotto più delusioni che soddisfazioni.

La squadra di casa ha mostrato una certa solidità difensiva nelle ultime uscite, anche se la vena realizzativa non è sempre stata brillante. Trovare continuità sarà il tema centrale per i padroni di casa.

Per la Juventus Next Gen, invece, questa trasferta rappresenta un banco di prova importante. I giovani bianconeri hanno bisogno di ritrovare fiducia e compattezza per risalire la china.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Giana Erminio-Juventus Next Gen in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Giana Erminio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per la Juventus Next Gen la situazione è analoga: non risultano dati confermati su indisponibili o diffidati. Le scelte definitive dello staff tecnico verranno comunicate a ridosso della partita.

Stato di forma

La Giana Erminio presenta un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro l'AC Carpi, che segue il pareggio per 0-0 contro il Cittadella. In precedenza i biancazzurri avevano perso 3-1 contro l'Alcione Milano, ma avevano collezionato due vittorie consecutive contro Desenzano e Union Brescia. Nel periodo la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite sei.

La Juventus Next Gen arriva da un momento difficile, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 3-0 contro il Treviso, che rappresenta il picco positivo di un periodo altrimenti segnato dalle sconfitte per 4-0 contro il Lecco e per 2-1 contro il Trento. I bianconeri hanno segnato sette reti nelle ultime cinque gare, subendone sette.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie C risale al 5 febbraio 2022, quando la Giana Erminio si impose 2-0 in casa propria. Nei cinque confronti diretti disponibili il bilancio sorride leggermente alla Juventus Next Gen, con due vittorie contro le due della Giana e un pareggio, per un totale di sette gol segnati dai bianconeri e sei dai biancazzurri.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, la Giana Erminio occupa attualmente la diciassettesima posizione, mentre la Juventus Next Gen si trova al quindicesimo posto.