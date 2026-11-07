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Serie C - Game Week 13 8 nov 2026 - 08:30

Giana Erminio-Cittadella è trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

La Giana Erminio ospita il Cittadella nel Girone A di Serie C, un confronto tra due squadre che occupano posizioni opposte della classifica e arrivano a questo appuntamento con obiettivi molto diversi.

I padroni di casa vengono da un momento difficile. Dopo due vittorie consecutive contro Union Brescia e Desenzano, la Giana ha perso 3-1 contro l'Alcione Milano nell'ultimo turno, un risultato che ha frenato la loro risalita e li ha ricacciati nella zona calda del girone.

Il Cittadella, capolista del raggruppamento, arriva invece con la solidità di chi guida il gruppo. I granata hanno battuto il Treviso 1-0 nell'ultima uscita, consolidando il primato dopo aver già superato Arzignano Valchiampo e Novara nelle settimane precedenti.

La differenza di classifica è netta: la Giana occupa il sedicesimo posto, mentre il Cittadella è primo. Per i biancazzurri è una gara da affrontare con coraggio, consapevoli che ogni punto è prezioso per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Per il Cittadella, invece, si tratta di confermare la propria leadership e rispondere alle inseguitrici con continuità di risultati.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Giana Erminio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche sul fronte del Cittadella la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o assenti. Le scelte definitive dello staff tecnico verranno comunicate a ridosso della partita.

Stato di forma

La Giana Erminio presenta un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancazzurri vengono dalla sconfitta per 3-1 contro l'Alcione Milano, che ha interrotto una striscia di due successi consecutivi contro Desenzano (2-1) e Union Brescia (2-1). In precedenza avevano pareggiato 2-2 contro il Renate e 0-0 contro il Treviso. Nelle cinque gare considerate, la Giana ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Il Cittadella arriva a questa sfida con tre vittorie, una sconfitta e nessun pareggio nelle ultime cinque uscite. I granata hanno battuto il Treviso 1-0 nell'ultimo turno, dopo aver superato l'Arzignano Valchiampo per 1-0 e il Novara per 2-0. Le due sconfitte sono arrivate contro AlbinoLeffe (2-1) e Union Brescia (2-1). Nelle cinque partite considerate, il Cittadella ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Cittadella si impose 2-0 sulla Giana in casa propria. Nel dicembre 2025 il risultato fu identico, con la Giana che perse 2-0 tra le mura amiche. Considerando i quattro precedenti disponibili, il bilancio è nettamente favorevole al Cittadella, che ha vinto tre volte senza mai perdere contro la Giana Erminio in Serie C.

Classifica

Nel Girone A di Serie C 2026/27, il Cittadella occupa la prima posizione mentre la Giana Erminio è sedicesima.