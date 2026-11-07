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Giana Erminio-Cittadella è trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.
La Giana Erminio ospita il Cittadella nel Girone A di Serie C, un confronto tra due squadre che occupano posizioni opposte della classifica e arrivano a questo appuntamento con obiettivi molto diversi.
I padroni di casa vengono da un momento difficile. Dopo due vittorie consecutive contro Union Brescia e Desenzano, la Giana ha perso 3-1 contro l'Alcione Milano nell'ultimo turno, un risultato che ha frenato la loro risalita e li ha ricacciati nella zona calda del girone.
Il Cittadella, capolista del raggruppamento, arriva invece con la solidità di chi guida il gruppo. I granata hanno battuto il Treviso 1-0 nell'ultima uscita, consolidando il primato dopo aver già superato Arzignano Valchiampo e Novara nelle settimane precedenti.
La differenza di classifica è netta: la Giana occupa il sedicesimo posto, mentre il Cittadella è primo. Per i biancazzurri è una gara da affrontare con coraggio, consapevoli che ogni punto è prezioso per allontanarsi dalla zona pericolosa.
Per il Cittadella, invece, si tratta di confermare la propria leadership e rispondere alle inseguitrici con continuità di risultati.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per la Giana Erminio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.
Anche sul fronte del Cittadella la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o assenti. Le scelte definitive dello staff tecnico verranno comunicate a ridosso della partita.
Stato di forma
La Giana Erminio presenta un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancazzurri vengono dalla sconfitta per 3-1 contro l'Alcione Milano, che ha interrotto una striscia di due successi consecutivi contro Desenzano (2-1) e Union Brescia (2-1). In precedenza avevano pareggiato 2-2 contro il Renate e 0-0 contro il Treviso. Nelle cinque gare considerate, la Giana ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.
Il Cittadella arriva a questa sfida con tre vittorie, una sconfitta e nessun pareggio nelle ultime cinque uscite. I granata hanno battuto il Treviso 1-0 nell'ultimo turno, dopo aver superato l'Arzignano Valchiampo per 1-0 e il Novara per 2-0. Le due sconfitte sono arrivate contro AlbinoLeffe (2-1) e Union Brescia (2-1). Nelle cinque partite considerate, il Cittadella ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque.
Precedenti
Testa a testa
Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Cittadella si impose 2-0 sulla Giana in casa propria. Nel dicembre 2025 il risultato fu identico, con la Giana che perse 2-0 tra le mura amiche. Considerando i quattro precedenti disponibili, il bilancio è nettamente favorevole al Cittadella, che ha vinto tre volte senza mai perdere contro la Giana Erminio in Serie C.
Classifica
Grp. A
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|12
|10
|0
|2
|19
|6
|+13
|30
V
S
V
V
S
|2
|13
|8
|4
|1
|26
|11
|+15
|28
V
V
V
S
V
|3
|12
|6
|6
|0
|17
|6
|+11
|24
D
V
V
V
D
|4
|13
|6
|3
|4
|19
|15
|+4
|21
S
D
V
S
V
|5
|12
|5
|4
|3
|18
|11
|+7
|19
D
S
S
V
D
|6
|12
|5
|4
|3
|12
|9
|+3
|19
S
V
V
S
D
|7
|13
|4
|6
|3
|21
|19
|+2
|18
S
V
S
V
D
|8
|12
|4
|5
|3
|18
|11
|+7
|17
V
D
V
D
D
|9
|12
|4
|5
|3
|19
|17
|+2
|17
V
D
D
S
V
|10
|12
|4
|5
|3
|12
|12
|0
|17
S
V
V
V
D
|11
|13
|4
|4
|5
|14
|17
|-3
|16
V
D
S
S
D
|12
|13
|3
|5
|5
|12
|21
|-9
|14
D
D
V
S
S
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|14
|-4
|13
S
S
S
V
V
|14
|12
|3
|4
|5
|11
|16
|-5
|13
V
S
D
S
V
|15
|12
|3
|3
|6
|16
|26
|-10
|12
S
V
V
S
S
|16
|12
|2
|5
|5
|13
|17
|-4
|11
S
V
V
D
D
|17
|12
|2
|5
|5
|12
|19
|-7
|11
D
S
V
D
S
|18
|13
|2
|5
|6
|9
|19
|-10
|11
D
S
S
S
S
|19
|12
|1
|5
|6
|14
|16
|-2
|8
V
D
S
D
D
|20
|12
|1
|4
|7
|11
|21
|-10
|7
S
D
S
S
S
Nel Girone A di Serie C 2026/27, il Cittadella occupa la prima posizione mentre la Giana Erminio è sedicesima.