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Serie C
team-logoGiana Erminio
team-logoCittadella
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Guarda Giana Erminio contro Cittadella in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Giana Erminio vs Cittadella
Giana Erminio
Cittadella
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Giana Erminio e Cittadella, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Giana Erminio-Cittadella è trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

La Giana Erminio ospita il Cittadella nel Girone A di Serie C, un confronto tra due squadre che occupano posizioni opposte della classifica e arrivano a questo appuntamento con obiettivi molto diversi.

I padroni di casa vengono da un momento difficile. Dopo due vittorie consecutive contro Union Brescia e Desenzano, la Giana ha perso 3-1 contro l'Alcione Milano nell'ultimo turno, un risultato che ha frenato la loro risalita e li ha ricacciati nella zona calda del girone.

Il Cittadella, capolista del raggruppamento, arriva invece con la solidità di chi guida il gruppo. I granata hanno battuto il Treviso 1-0 nell'ultima uscita, consolidando il primato dopo aver già superato Arzignano Valchiampo e Novara nelle settimane precedenti.

La differenza di classifica è netta: la Giana occupa il sedicesimo posto, mentre il Cittadella è primo. Per i biancazzurri è una gara da affrontare con coraggio, consapevoli che ogni punto è prezioso per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Per il Cittadella, invece, si tratta di confermare la propria leadership e rispondere alle inseguitrici con continuità di risultati.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Giana Erminio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche sul fronte del Cittadella la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o assenti. Le scelte definitive dello staff tecnico verranno comunicate a ridosso della partita.

Stato di forma

GIA

GIA - Forma

TRE
D0-0
REN
D2-2
BRE
V2-1
DES
V1-2
ALC
S1-3
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CIT

CIT - Forma

ALB
S1-2
NOV
V0-2
ARZ
V1-0
BRE
S2-1
TRE
V1-0
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Giana Erminio presenta un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancazzurri vengono dalla sconfitta per 3-1 contro l'Alcione Milano, che ha interrotto una striscia di due successi consecutivi contro Desenzano (2-1) e Union Brescia (2-1). In precedenza avevano pareggiato 2-2 contro il Renate e 0-0 contro il Treviso. Nelle cinque gare considerate, la Giana ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Il Cittadella arriva a questa sfida con tre vittorie, una sconfitta e nessun pareggio nelle ultime cinque uscite. I granata hanno battuto il Treviso 1-0 nell'ultimo turno, dopo aver superato l'Arzignano Valchiampo per 1-0 e il Novara per 2-0. Le due sconfitte sono arrivate contro AlbinoLeffe (2-1) e Union Brescia (2-1). Nelle cinque partite considerate, il Cittadella ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque.

Precedenti

Testa a testa

Giana ErminioPareggioCittadella
1
0
3
Serie C
Cittadella badge
Cittadella
CIT
0
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
2
FIN
Serie C
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
0
Cittadella badge
Cittadella
CIT
2
FIN
Serie C
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
0
Cittadella badge
Cittadella
CIT
1
FIN
Serie C
Cittadella badge
Cittadella
CIT
1
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
0
FIN
2Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal0/4
Entrambe le squadre hanno segnato0/4

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Cittadella si impose 2-0 sulla Giana in casa propria. Nel dicembre 2025 il risultato fu identico, con la Giana che perse 2-0 tra le mura amiche. Considerando i quattro precedenti disponibili, il bilancio è nettamente favorevole al Cittadella, che ha vinto tre volte senza mai perdere contro la Giana Erminio in Serie C.

Classifica

Grp. A

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
121002196+1330
V
S
V
V
S
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
138412611+1528
V
V
V
S
V
3
TrentoTrentoTRE
12660176+1124
D
V
V
V
D
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
136341915+421
S
D
V
S
V
5
OspitalettoOspitalettoOSP
125431811+719
D
S
S
V
D
6
TrevisoTrevisoTRE
12543129+319
S
V
V
S
D
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
134632119+218
S
V
S
V
D
8
LeccoLeccoLEC
124531811+717
V
D
V
D
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
124531917+217
V
D
D
S
V
10
PergolettesePergolettesePGT
124531212017
S
V
V
V
D
11
LumezzaneLumezzaneLUM
134451417-316
V
D
S
S
D
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
133551221-914
D
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
123451014-413
S
S
S
V
V
14
NovaraNovaraNOV
123451116-513
V
S
D
S
V
15
AC CarpiAC CarpiCAP
123361626-1012
S
V
V
S
S
16
Giana ErminioGiana ErminioGIA
122551317-411
S
V
V
D
D
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
122551219-711
D
S
V
D
S
18
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
13256919-1011
D
S
S
S
S
19
RenateRenateREN
121561416-28
V
D
S
D
D
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
121471121-107
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C 2026/27, il Cittadella occupa la prima posizione mentre la Giana Erminio è sedicesima.

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