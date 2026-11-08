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Serie A - Game Week 11 8 nov 2026 - 09:00 Stadio Luigi Ferraris

Genoa-Milan è trasmessa in diretta e in esclusiva in streaming su DAZN. Per seguire la partita è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.

Il Milan di Ruben Amorim fa visita al Genoa allo Stadio Luigi Ferraris nell'undicesima giornata di Serie A. I rossoneri arrivano a Marassi con la testa ancora bassa dopo il pesante ko interno contro il Ferencvaros in Europa League, una sconfitta che ha ridimensionato l'entusiasmo generato dalla vittoria nel Derby della Madonnina.

Il Genoa di Daniele De Rossi attraversa invece un momento di forma eccellente. I rossoblù hanno vinto le ultime tre partite di campionato, compreso un successo prestigioso in casa contro la Juventus, e si presentano all'appuntamento con una fiducia ritrovata.

Per il Milan la situazione in classifica resta positiva, con i rossoneri al quinto posto in Serie A, ma le prestazioni altalenanti continuano a preoccupare. Amorim deve fare i conti con una rosa decimata dagli infortuni, soprattutto in difesa, e con le domande che si moltiplicano sulla tenuta mentale del gruppo dopo le delusioni europee.

Diego Moreira, grande protagonista del derby con un gol e due assist, è chiamato a confermarsi anche in trasferta. Il talento portoghese rappresenta uno dei pochi motivi di ottimismo in casa rossonera, insieme a un Gonçalo Ramos che cerca continuità davanti alla porta.

Il Genoa occupa invece la dodicesima posizione in classifica, ma il trend recente racconta di una squadra in crescita e capace di battere avversari di livello superiore. De Rossi ha trovato equilibrio e identità, e il Ferraris si preannuncia un campo ostico per chiunque.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Genoa-Milan in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Il Genoa di Daniele De Rossi dovrà fare a meno di Elias Havel, Lorenzo Venturino e Joi Xheto Nuredini per infortunio. Il probabile undici titolare vede Bijlow tra i pali, con una difesa a tre composta da Marcandalli, Oestigard e Vasquez, e El Shaarawy e Baldanzi a supporto di Osmajic.

Amorim affronta invece una vera emergenza difensiva: out per infortunio Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic e Tomori. Il probabile undici rossonero dovrebbe vedere Maignan in porta, con De Winter, Gila e Diawara in difesa, Estupinan terzino sinistro, e il trio Moreira-Ramos-Pulisic in attacco con Modric in regia.

Stato di forma

Il Genoa arriva alla sfida con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite, un rendimento tra i migliori del momento in Serie A. I rossoblù hanno battuto il Lecce per 2-1 nell'ultima giornata e in precedenza avevano superato la Juventus per 2-0 in casa. Nelle cinque gare considerate, la squadra di De Rossi ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

Il Milan presenta invece un bilancio più incerto: due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A ed Europa League. L'ultima uscita è stata la sconfitta per 0-2 contro il Ferencvaros, preceduta dalla vittoria per 3-1 nel derby contro l'Inter. I rossoneri hanno segnato 6 gol e ne hanno incassati 9 in questo periodo, un dato che riflette le difficoltà difensive della squadra.

Precedenti

Il precedente più recente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando il Milan si impose per 2-1 al Ferraris in Serie A. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Milan conta tre vittorie contro zero del Genoa, con due pareggi. Le due squadre hanno prodotto complessivamente 14 gol in questi cinque incroci.

Classifica

In Serie A, il Genoa occupa attualmente la dodicesima posizione, mentre il Milan si trova al quinto posto in classifica.