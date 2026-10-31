Serie A - Game Week 10 1 nov 2026 - 09:00 Stadio Benito Stirpe

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Lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone ospita la sfida di Serie A tra i ciociari di Massimiliano Alvini e il Torino di Ignazio Abate, valida per la decima giornata del campionato 2026/27.

Il Frosinone arriva a questo appuntamento in grande spolvero. La squadra di Alvini ha travolto il Lecce per 5-1 nell'ultimo turno, confermando un attacco tra i più prolifici del campionato. Da neopromossa, la formazione ciociara occupa la zona Europa e non sembra voler cedere terreno.

Il Torino, invece, deve metabolizzare la sconfitta per 1-3 subita in casa contro il Como, un risultato che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive. I granata rimangono una squadra solida, ma la trasferta al Benito Stirpe si presenta tutt'altro che agevole.

Abate ritrova un gruppo che nelle settimane precedenti aveva dimostrato carattere e continuità, con Adams e Simeone coppia d'attacco confermata. Il tecnico granata dovrà però fare a meno di alcuni elementi per via degli infortuni.

Dall'altra parte, Alvini può contare su una rosa quasi al completo e su un ambiente galvanizzato dai risultati recenti. Il Frosinone gioca con la fame di chi sa di poter fare qualcosa di storico questa stagione.

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Notizie sulle squadre

In casa Frosinone l'unico indisponibile è Florian Grillitsch. Alvini dovrebbe schierare Lorenzo Palmisani tra i pali, con Gabriele Calvani, Gabriele Bracaglia, Anthony Oyono e Giorgio Cittadini in difesa. A centrocampo spazio a Giacomo Calo, Patrizio Masini, Giorgi Kvernadze, Romano Schmid e Fares Ghedjemis, con Antonio Raimondo in attacco.

Il Torino deve fare i conti con quattro assenti: out per infortunio Niccolò Fortini, Rolando Mandragora, Franco Israel e Ricardo Rodriguez. Abate dovrebbe affidarsi a Lucas Perri in porta, con Ardian Ismajli, Pietro Comuzzo e Saul Coco in difesa; Alessio Cacciamani, Daniel Bragança, Rafik Belghali e Kian Fitz-Jim a centrocampo, con Nikola Vlasic trequartista alle spalle della coppia Adams-Simeone.

Stato di forma

Il Frosinone presenta un ruolino di marcia di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite tra Serie A e amichevoli, con diciassette gol segnati e otto subiti. I ciociari arrivano dalla netta vittoria per 5-1 sul Lecce, preceduta dal pareggio per 4-4 contro l'Atalanta. In precedenza, la squadra di Alvini aveva battuto il Sassuolo per 4-2 e perso 3-0 contro il Napoli.

Il Torino ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie A, con otto gol segnati e sette subiti. I granata arrivano dalla sconfitta per 1-3 contro il Como, ma prima di quel risultato avevano inanellato tre successi consecutivi, tra cui il 3-2 sul Monza e il 3-0 a Parma. Il pareggio per 1-1 contro il Bologna rimane l'unico altro risultato non vincente del periodo.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 21 aprile 2024, quando Torino e Frosinone si divisero la posta con uno 0-0 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti disponibili, il bilancio è sostanzialmente equilibrato: il Torino ha prevalso in due occasioni, il Frosinone in altrettante, con un pareggio. Da segnalare il successo del Frosinone per 1-2 in Coppa Italia nel novembre 2023 e la vittoria del Torino per 3-2 nel 2018.

Classifica

In Serie A il Frosinone occupa la sesta posizione mentre il Torino si trova al decimo posto: i padroni di casa arrivano a questa sfida con il vantaggio di chi sta disputando una stagione al di sopra delle aspettative, mentre i granata cercano punti per risalire la classifica e avvicinarsi alla zona europea.

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