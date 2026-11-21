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Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 11:30

Forlì-Reggiana è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Il Forlì ospita la Reggiana in una sfida di Serie C, Girone B, con le due squadre che arrivano all'appuntamento in momenti di forma molto diversi.

I padroni di casa occupano il quindicesimo posto in classifica e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda. La sconfitta per 2-0 contro il Ravenna nell'ultimo turno ha complicato ulteriormente la situazione.

La Reggiana si presenta invece in sesta posizione, con ambizioni ben diverse. Gli ospiti vengono da un pareggio per 0-0 contro il Livorno e puntano a tornare alla vittoria davanti ai propri rivali.

Il confronto tra le due squadre promette equilibrio sul piano tattico, anche se i numeri recenti sorridono agli emiliani. La Reggiana ha dimostrato maggiore solidità nelle ultime settimane rispetto a un Forlì che fatica a trovare continuità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Forlì non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati in avvicinamento al calcio d'inizio.

Anche per la Reggiana la situazione è analoga: non sono stati resi noti indisponibili né la formazione prevista. Ulteriori dettagli verranno aggiunti nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Forlì arriva a questa partita con un ruolino di marcia difficile: nelle ultime cinque gare di Serie C ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'unico successo è arrivato per 1-0 contro il Gubbio, mentre le tre sconfitte hanno visto i giallorossi subire sette gol segnandone cinque. Il pareggio a reti bianche contro il Pianese è l'altro risultato utile del periodo. La sconfitta più recente, per 2-0 contro il Ravenna, conferma un momento di forma negativo.

La Reggiana ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo per 2-0 sulla Sambenedettese è il risultato più netto del periodo, mentre la sconfitta per 4-3 contro l'Atalanta U23 ha interrotto una serie positiva. Il pareggio per 0-0 contro il Livorno è l'ultimo risultato disponibile.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2017, quando la Reggiana si impose 0-1 in casa del Forlì in Serie C. Nei quattro incontri disponibili, il Forlì ha vinto due volte contro una vittoria della Reggiana, con un incontro che vide i padroni di casa imporsi 2-0 nel dicembre 2016.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Forlì occupa attualmente il quindicesimo posto mentre la Reggiana si trova in sesta posizione.