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Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 06:30

Folgore Caratese-Union Brescia sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito trovi i canali e le piattaforme disponibili per seguire la partita.

La Folgore Caratese ospita l'Union Brescia in una sfida di Serie C Girone A che assume un peso specifico diverso per le due squadre. Da una parte una formazione che cerca disperatamente punti per uscire dalla zona calda, dall'altra una squadra in salute che vuole mantenere il passo delle prime.

La Folgore Caratese arriva a questo appuntamento in un momento delicato. Tre sconfitte consecutive hanno appesantito la classifica dei caratesi, che nell'ultimo turno hanno pareggiato 2-2 contro il Lecco senza riuscire a portare a casa i tre punti di cui avrebbero bisogno.

L'Union Brescia si presenta invece con tutt'altro spirito. La vittoria per 2-1 contro il Cittadella nell'ultima giornata ha confermato la solidità dei bresciani, che stanno attraversando un periodo di buona forma e puntano a consolidare la propria posizione nelle zone nobili della classifica.

Per la Folgore Caratese non si tratta solo di una partita da non perdere: è un banco di prova per capire se la squadra ha le risorse per invertire una tendenza preoccupante. L'Union Brescia, al contrario, può permettersi di giocare con maggiore serenità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Folgore Caratese-Union Brescia in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda la Folgore Caratese, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena comunicati dallo staff tecnico.

Anche sul fronte dell'Union Brescia la situazione è analoga: non risultano dati comunicati su indisponibili o ballottaggi. Le ultime notizie sulle formazioni verranno integrate man mano che si avvicina il calcio d'inizio.

Stato di forma

La Folgore Caratese presenta un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il pareggio più recente, il 2-2 contro il Lecco, ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive che aveva incluso il 2-0 subito dal Treviso. L'unica vittoria del periodo è arrivata in trasferta contro il Lumezzane per 2-1. Complessivamente, la Folgore Caratese ha segnato cinque reti e ne ha incassate sette in questo frangente.

L'Union Brescia arriva con un rendimento più solido: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. Il successo per 2-1 contro il Cittadella è il risultato più recente, mentre in precedenza i bresciani avevano vinto 2-0 contro il Pro Vercelli. La sola sconfitta del periodo è arrivata contro la Giana Erminio per 2-1. In totale, l'Union Brescia ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Folgore Caratese e Union Brescia. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli incontri tra le due squadre.

Classifica

In Serie C Girone A, la Folgore Caratese occupa la diciannovesima posizione, una collocazione che rende questa partita quasi obbligatoria in chiave salvezza. L'Union Brescia si trova al terzo posto, a conferma di un campionato fin qui convincente che alimenta le ambizioni delle zone alte della graduatoria.