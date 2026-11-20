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Serie C - Game Week 15 21 nov 2026 - 11:30

Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. La partita è disponibile anche in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

La Folgore Caratese ospita l'Arzignano Valchiampo nel Girone A di Serie C, una sfida che mette di fronte l'ultima della classifica e una squadra in piena corsa per le posizioni di vertice.

I caratesi attraversano un periodo difficile. Nelle ultime cinque gare di campionato hanno raccolto tre pareggi e due sconfitte, senza mai trovare la vittoria. Il pesante 0-4 subito contro l'Union Brescia ha lasciato il segno, ma il recente 2-2 contro il Cittadella capolista ha mostrato una squadra capace di reagire.

L'Arzignano arriva invece con il vento in poppa. I veneti hanno battuto l'Alcione Milano 3-2 nell'ultimo turno, una vittoria che consolida la loro posizione nella parte alta del girone e alimenta le ambizioni di risalita.

Per la Folgore, ogni punto è vitale per tentare di uscire dall'ultima posizione. La squadra di casa dovrà fare leva sul fattore campo per strappare un risultato positivo contro un avversario in forma.

L'Arzignano, dal canto suo, vorrà dare continuità al successo sull'Alcione e confermarsi come una delle realtà più solide del Girone A. Un'altra vittoria esterna rafforzerebbe ulteriormente le loro ambizioni.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Folgore Caratese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte dell'Arzignano Valchiampo la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su disponibilità o assenze. Le scelte tecniche definitive verranno comunicate a ridosso della partita.

Stato di forma

La Folgore Caratese arriva a questa sfida con un bilancio di zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite di Serie C. I caratesi hanno pareggiato 2-2 contro il Cittadella nell'ultimo turno, dopo il 0-0 con il Carpi. La sconfitta più pesante del periodo resta il 0-4 contro l'Union Brescia. Nelle cinque partite considerate, la Folgore ha segnato quattro reti e ne ha concesse dieci.

L'Arzignano Valchiampo presenta un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I veneti hanno vinto 3-2 contro l'Alcione Milano nell'ultimo turno, dopo il 2-0 sul Novara. Il pareggio 1-1 con il Lumezzane e le sconfitte contro l'Union Brescia (2-3) e il Cittadella (0-1) completano il quadro. Complessivamente, l'Arzignano ha segnato nove reti e ne ha subite otto in questo periodo.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Folgore Caratese e Arzignano Valchiampo. Il confronto diretto tra le due squadre non risulta documentato nelle informazioni attualmente disponibili.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, la Folgore Caratese occupa l'ultima posizione con il ventesimo posto in classifica, mentre l'Arzignano Valchiampo si trova al quinto posto.