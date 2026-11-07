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Folgore Caratese-AC Carpi sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.
La Folgore Caratese ospita l'AC Carpi nel Girone A di Serie C, una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento in momenti di forma molto diversi e con obiettivi di classifica che rendono questa partita tutt'altro che scontata.
La Folgore Caratese attraversa un periodo difficile. I caratesi hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, inclusa la pesante sconfitta per 0-4 contro l'Union Brescia nell'ultimo turno, un risultato che ha aggravato una situazione di classifica già critica.
L'AC Carpi arriva con una situazione più complicata di quanto i risultati recenti potessero far sperare. Dopo due vittorie consecutive contro Lumezzane e Alcione Milano, i biancorossi hanno subito un pesante 0-5 contro il Renate nell'ultimo turno, un colpo che ridimensiona le ambizioni di risalita.
In classifica le posizioni parlano chiaro: la Folgore Caratese occupa il ventesimo posto, mentre l'AC Carpi si trova al quindicesimo. Per entrambe le squadre i punti in palio hanno un peso specifico elevato, con la zona salvezza che resta l'obiettivo prioritario.
Una partita tra due squadre in difficoltà, con la pressione della classifica a fare da sfondo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per la Folgore Caratese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena comunicati dallo staff tecnico, più vicino al calcio d'inizio.
Anche sul fronte dell'AC Carpi la situazione è analoga: non risultano dati confermati su indisponibili o sospesi, né indicazioni sulla formazione titolare. Ulteriori dettagli arriveranno nelle ore precedenti alla partita.
Stato di forma
La Folgore Caratese presenta un bilancio di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 0-4 contro l'Union Brescia, che ha prolungato una serie negativa preoccupante. In precedenza i caratesi avevano pareggiato 2-2 contro il Lecco e perso 0-2 contro il Treviso. Nelle cinque partite considerate la Folgore Caratese ha segnato tre reti e ne ha subite dieci.
L'AC Carpi ha raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Dopo i successi consecutivi contro il Lumezzane per 3-1 e contro l'Alcione Milano per 2-1, i biancorossi hanno subito una pesante sconfitta per 0-5 contro il Renate nell'ultimo turno. Nelle cinque partite il Carpi ha segnato sei reti e ne ha concesse nove.
Precedenti
Non sono disponibili dati sui precedenti tra Folgore Caratese e AC Carpi. Il confronto diretto tra le due squadre resta da definire sulla base delle informazioni attualmente disponibili.
Classifica
Grp. A
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|12
|10
|0
|2
|19
|6
|+13
|30
V
S
V
V
S
|2
|13
|8
|4
|1
|26
|11
|+15
|28
V
V
V
S
V
|3
|13
|7
|6
|0
|19
|7
|+12
|27
V
D
V
V
V
|4
|13
|6
|3
|4
|19
|15
|+4
|21
S
D
V
S
V
|5
|12
|5
|4
|3
|18
|11
|+7
|19
D
S
S
V
D
|6
|12
|5
|4
|3
|12
|9
|+3
|19
S
V
V
S
D
|7
|13
|4
|6
|3
|21
|19
|+2
|18
S
V
S
V
D
|8
|12
|4
|5
|3
|18
|11
|+7
|17
V
D
V
D
D
|9
|13
|4
|5
|4
|20
|19
|+1
|17
S
V
D
D
S
|10
|13
|4
|5
|4
|14
|15
|-1
|17
S
S
V
V
V
|11
|13
|4
|4
|5
|14
|17
|-3
|16
V
D
S
S
D
|12
|13
|4
|4
|5
|15
|22
|-7
|16
V
D
V
S
S
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|14
|-4
|13
S
S
S
V
V
|14
|12
|3
|4
|5
|11
|16
|-5
|13
V
S
D
S
V
|15
|12
|3
|3
|6
|16
|26
|-10
|12
S
V
V
S
S
|16
|13
|2
|5
|6
|17
|18
|-1
|11
V
V
D
S
D
|17
|12
|2
|5
|5
|13
|17
|-4
|11
S
V
V
D
D
|18
|12
|2
|5
|5
|12
|19
|-7
|11
D
S
V
D
S
|19
|13
|2
|4
|7
|10
|22
|-12
|10
S
S
S
S
S
|20
|12
|1
|4
|7
|11
|21
|-10
|7
S
D
S
S
S
Nel Girone A di Serie C, la Folgore Caratese occupa la ventesima posizione mentre l'AC Carpi si trova al quindicesimo posto.