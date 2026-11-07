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Serie C - Game Week 13 8 nov 2026 - 11:30

Folgore Caratese-AC Carpi sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

La Folgore Caratese ospita l'AC Carpi nel Girone A di Serie C, una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento in momenti di forma molto diversi e con obiettivi di classifica che rendono questa partita tutt'altro che scontata.

La Folgore Caratese attraversa un periodo difficile. I caratesi hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, inclusa la pesante sconfitta per 0-4 contro l'Union Brescia nell'ultimo turno, un risultato che ha aggravato una situazione di classifica già critica.

L'AC Carpi arriva con una situazione più complicata di quanto i risultati recenti potessero far sperare. Dopo due vittorie consecutive contro Lumezzane e Alcione Milano, i biancorossi hanno subito un pesante 0-5 contro il Renate nell'ultimo turno, un colpo che ridimensiona le ambizioni di risalita.

In classifica le posizioni parlano chiaro: la Folgore Caratese occupa il ventesimo posto, mentre l'AC Carpi si trova al quindicesimo. Per entrambe le squadre i punti in palio hanno un peso specifico elevato, con la zona salvezza che resta l'obiettivo prioritario.

Una partita tra due squadre in difficoltà, con la pressione della classifica a fare da sfondo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Folgore Caratese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena comunicati dallo staff tecnico, più vicino al calcio d'inizio.

Anche sul fronte dell'AC Carpi la situazione è analoga: non risultano dati confermati su indisponibili o sospesi, né indicazioni sulla formazione titolare. Ulteriori dettagli arriveranno nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

La Folgore Caratese presenta un bilancio di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 0-4 contro l'Union Brescia, che ha prolungato una serie negativa preoccupante. In precedenza i caratesi avevano pareggiato 2-2 contro il Lecco e perso 0-2 contro il Treviso. Nelle cinque partite considerate la Folgore Caratese ha segnato tre reti e ne ha subite dieci.

L'AC Carpi ha raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Dopo i successi consecutivi contro il Lumezzane per 3-1 e contro l'Alcione Milano per 2-1, i biancorossi hanno subito una pesante sconfitta per 0-5 contro il Renate nell'ultimo turno. Nelle cinque partite il Carpi ha segnato sei reti e ne ha concesse nove.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Folgore Caratese e AC Carpi. Il confronto diretto tra le due squadre resta da definire sulla base delle informazioni attualmente disponibili.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, la Folgore Caratese occupa la ventesima posizione mentre l'AC Carpi si trova al quindicesimo posto.