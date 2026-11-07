Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoFolgore Caratese
team-logoAC Carpi
Guarda su Sky SportGuarda su NOW
Con il contributo di

Guarda Folgore Caratese contro AC Carpi in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Folgore Caratese vs AC Carpi
Folgore Caratese
AC Carpi
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Folgore Caratese e AC Carpi, con orario di inizio e notizie sulle squadre

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
crest
Serie C - Game Week 13

Folgore Caratese-AC Carpi sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

La Folgore Caratese ospita l'AC Carpi nel Girone A di Serie C, una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento in momenti di forma molto diversi e con obiettivi di classifica che rendono questa partita tutt'altro che scontata.

La Folgore Caratese attraversa un periodo difficile. I caratesi hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, inclusa la pesante sconfitta per 0-4 contro l'Union Brescia nell'ultimo turno, un risultato che ha aggravato una situazione di classifica già critica.

L'AC Carpi arriva con una situazione più complicata di quanto i risultati recenti potessero far sperare. Dopo due vittorie consecutive contro Lumezzane e Alcione Milano, i biancorossi hanno subito un pesante 0-5 contro il Renate nell'ultimo turno, un colpo che ridimensiona le ambizioni di risalita.

In classifica le posizioni parlano chiaro: la Folgore Caratese occupa il ventesimo posto, mentre l'AC Carpi si trova al quindicesimo. Per entrambe le squadre i punti in palio hanno un peso specifico elevato, con la zona salvezza che resta l'obiettivo prioritario.

Una partita tra due squadre in difficoltà, con la pressione della classifica a fare da sfondo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Folgore Caratese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena comunicati dallo staff tecnico, più vicino al calcio d'inizio.

Anche sul fronte dell'AC Carpi la situazione è analoga: non risultano dati confermati su indisponibili o sospesi, né indicazioni sulla formazione titolare. Ulteriori dettagli arriveranno nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

FRC

FRC - Forma

DES
S1-2
TRE
S1-0
TRE
S0-2
LEC
D2-2
BRE
S0-4
Gol segnato (subito)
3/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CAP

CAP - Forma

PRO
S2-0
PGT
S2-1
LUM
V3-1
ALC
V1-2
REN
S0-5
Gol segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Folgore Caratese presenta un bilancio di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 0-4 contro l'Union Brescia, che ha prolungato una serie negativa preoccupante. In precedenza i caratesi avevano pareggiato 2-2 contro il Lecco e perso 0-2 contro il Treviso. Nelle cinque partite considerate la Folgore Caratese ha segnato tre reti e ne ha subite dieci.

L'AC Carpi ha raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Dopo i successi consecutivi contro il Lumezzane per 3-1 e contro l'Alcione Milano per 2-1, i biancorossi hanno subito una pesante sconfitta per 0-5 contro il Renate nell'ultimo turno. Nelle cinque partite il Carpi ha segnato sei reti e ne ha concesse nove.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Folgore Caratese e AC Carpi. Il confronto diretto tra le due squadre resta da definire sulla base delle informazioni attualmente disponibili.

Classifica

Grp. A

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
121002196+1330
V
S
V
V
S
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
138412611+1528
V
V
V
S
V
3
TrentoTrentoTRE
13760197+1227
V
D
V
V
V
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
136341915+421
S
D
V
S
V
5
OspitalettoOspitalettoOSP
125431811+719
D
S
S
V
D
6
TrevisoTrevisoTRE
12543129+319
S
V
V
S
D
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
134632119+218
S
V
S
V
D
8
LeccoLeccoLEC
124531811+717
V
D
V
D
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
134542019+117
S
V
D
D
S
10
PergolettesePergolettesePGT
134541415-117
S
S
V
V
V
11
LumezzaneLumezzaneLUM
134451417-316
V
D
S
S
D
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
134451522-716
V
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
123451014-413
S
S
S
V
V
14
NovaraNovaraNOV
123451116-513
V
S
D
S
V
15
AC CarpiAC CarpiCAP
123361626-1012
S
V
V
S
S
16
RenateRenateREN
132561718-111
V
V
D
S
D
17
Giana ErminioGiana ErminioGIA
122551317-411
S
V
V
D
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
122551219-711
D
S
V
D
S
19
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
132471022-1210
S
S
S
S
S
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
121471121-107
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, la Folgore Caratese occupa la ventesima posizione mentre l'AC Carpi si trova al quindicesimo posto.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google