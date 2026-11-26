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Serie C - Game Week 16 27 nov 2026 - 14:30

Il Foggia ospita la Casertana nel Girone C di Serie C. Lo stadio non è indicato nei dati disponibili, e l'orario di inizio non è ancora confermato.

I rossoneri vivono un momento complicato. Sono diciannovesimi in classifica e hanno perso quattro delle ultime cinque partite, compresa la sconfitta per 2-1 contro la Scafatese nell'ultimo turno.

Il Foggia ha raccolto un solo successo recente, l'1-0 contro la Cavese del 25 ottobre. Da allora sono arrivati un pareggio per 2-2 con il Casarano e due ko, contro Barletta e Bari. Servono punti per muovere una classifica che inizia a pesare.

La Casertana è decima e arriva da un pareggio per 2-2 contro la Salernitana. I falchetti hanno alternato risultati nelle ultime settimane, tra la vittoria sul Casarano e la sconfitta con il Cosenza.

Gli ospiti hanno un precedente favorevole: nell'ultima sfida diretta hanno battuto il Foggia 3-2 in casa. La Casertana vuole confermare la parte alta della graduatoria, mentre il Foggia cerca una risposta davanti al proprio pubblico.

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Foggia-Casertana in TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Foggia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per la Casertana: nessun dato confermato su indisponibili o undici titolare. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre arriveranno a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Foggia ha ottenuto nelle ultime cinque partite di Serie C una vittoria, un pareggio e tre sconfitte (1V-1P-3S). L'ultimo risultato è la sconfitta per 2-1 contro la Scafatese, preceduta dal 3-2 subito dal Bari. L'unico successo del periodo è l'1-0 sulla Cavese. In totale i rossoneri hanno segnato otto reti e ne hanno subite nove.

La Casertana ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte (1V-2P-2S). Il risultato più recente è il 2-2 contro la Salernitana, e prima c'è stata la sconfitta per 2-1 con il Cosenza. I falchetti hanno battuto 1-0 il Casarano e hanno perso con lo stesso punteggio contro il Giugliano. Il bilancio dice sei gol fatti e sei subiti.

Precedenti

L'ultimo confronto in Serie C risale al 7 febbraio 2026, quando la Casertana ha battuto il Foggia 3-2 in casa. Nelle cinque sfide considerate la Casertana ha vinto tre volte e il Foggia mai, mentre i pareggi sono stati due (1-1 e 0-0). I falchetti hanno segnato 11 reti contro le 4 dei rossoneri.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Foggia occupa il diciannovesimo posto, mentre la Casertana è decima.