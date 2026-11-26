Foggia-Casertana è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Qui sotto trovi i canali TV e le opzioni di streaming per seguire la partita.
Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
- VPN sicura e ultraveloce
- Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti.
- Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente
- Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
- Indirizzo IP dedicato
- Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.
- Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
- Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
- Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
- Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
Il Foggia ospita la Casertana nel Girone C di Serie C. Lo stadio non è indicato nei dati disponibili, e l'orario di inizio non è ancora confermato.
I rossoneri vivono un momento complicato. Sono diciannovesimi in classifica e hanno perso quattro delle ultime cinque partite, compresa la sconfitta per 2-1 contro la Scafatese nell'ultimo turno.
Il Foggia ha raccolto un solo successo recente, l'1-0 contro la Cavese del 25 ottobre. Da allora sono arrivati un pareggio per 2-2 con il Casarano e due ko, contro Barletta e Bari. Servono punti per muovere una classifica che inizia a pesare.
La Casertana è decima e arriva da un pareggio per 2-2 contro la Salernitana. I falchetti hanno alternato risultati nelle ultime settimane, tra la vittoria sul Casarano e la sconfitta con il Cosenza.
Gli ospiti hanno un precedente favorevole: nell'ultima sfida diretta hanno battuto il Foggia 3-2 in casa. La Casertana vuole confermare la parte alta della graduatoria, mentre il Foggia cerca una risposta davanti al proprio pubblico.
Ecco tutte le informazioni su dove vedere Foggia-Casertana in TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Foggia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
Situazione analoga per la Casertana: nessun dato confermato su indisponibili o undici titolare. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre arriveranno a ridosso della partita.
Stato di forma
Il Foggia ha ottenuto nelle ultime cinque partite di Serie C una vittoria, un pareggio e tre sconfitte (1V-1P-3S). L'ultimo risultato è la sconfitta per 2-1 contro la Scafatese, preceduta dal 3-2 subito dal Bari. L'unico successo del periodo è l'1-0 sulla Cavese. In totale i rossoneri hanno segnato otto reti e ne hanno subite nove.
La Casertana ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte (1V-2P-2S). Il risultato più recente è il 2-2 contro la Salernitana, e prima c'è stata la sconfitta per 2-1 con il Cosenza. I falchetti hanno battuto 1-0 il Casarano e hanno perso con lo stesso punteggio contro il Giugliano. Il bilancio dice sei gol fatti e sei subiti.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo confronto in Serie C risale al 7 febbraio 2026, quando la Casertana ha battuto il Foggia 3-2 in casa. Nelle cinque sfide considerate la Casertana ha vinto tre volte e il Foggia mai, mentre i pareggi sono stati due (1-1 e 0-0). I falchetti hanno segnato 11 reti contro le 4 dei rossoneri.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|11
|2
|2
|40
|20
|+20
|35
S
V
V
V
D
|2
|15
|7
|6
|2
|19
|11
|+8
|27
D
V
D
D
D
|3
|15
|7
|3
|5
|24
|16
|+8
|24
V
D
S
V
S
|4
|15
|6
|6
|3
|24
|22
|+2
|24
V
S
V
D
S
|5
|15
|7
|2
|6
|26
|14
|+12
|23
D
S
V
S
V
|6
|15
|6
|5
|4
|15
|11
|+4
|23
V
S
D
D
V
|7
|15
|7
|2
|6
|19
|18
|+1
|23
S
V
S
S
D
|8
|15
|7
|2
|6
|24
|24
|0
|23
S
V
V
S
V
|9
|15
|7
|1
|7
|28
|25
|+3
|22
V
S
D
V
V
|10
|15
|5
|6
|4
|20
|19
|+1
|21
D
S
V
S
D
|11
|15
|5
|4
|6
|24
|23
|+1
|19
S
V
D
S
S
|12
|15
|4
|7
|4
|17
|17
|0
|19
D
V
V
D
S
|13
|15
|4
|7
|4
|18
|19
|-1
|19
D
V
S
D
S
|14
|15
|5
|4
|6
|19
|23
|-4
|19
D
V
S
D
V
|15
|15
|4
|6
|5
|19
|24
|-5
|18
V
V
S
D
D
|16
|15
|4
|5
|6
|14
|22
|-8
|17
D
S
D
V
D
|17
|15
|4
|4
|7
|13
|24
|-11
|16
V
V
D
V
D
|18
|15
|5
|1
|9
|21
|36
|-15
|16
S
S
V
V
S
|19
|15
|4
|3
|8
|16
|21
|-5
|15
S
S
S
D
V
|20
|15
|1
|4
|10
|12
|23
|-11
|1
S
S
S
S
S
Nel Girone C di Serie C il Foggia occupa il diciannovesimo posto, mentre la Casertana è decima.