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Serie C
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Guarda Foggia contro Barletta in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Foggia vs Barletta
Foggia
Barletta
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Foggia e Barletta, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Foggia-Barletta sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in tempo reale.

Foggia e Barletta si affrontano in un derby pugliese di Serie C, con entrambe le squadre che cercano punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.

Il Foggia arriva a questa sfida dopo un avvio di novembre in chiaroscuro: il pareggio per 2-2 contro il Casarano nell'ultima uscita ha frenato una striscia che comprendeva anche una vittoria esterna contro il Cosenza. I rossoneri hanno mostrato segnali di discontinuità nelle ultime settimane, alternando risultati positivi a passi falsi che hanno complicato il cammino in classifica.

Il Barletta, dal canto suo, attraversa un momento di difficoltà. La squadra ospite ha raccolto appena una vittoria nelle ultime cinque gare di campionato, con due pareggi e due sconfitte a completare un bilancio che lascia poco spazio alla soddisfazione. Il pareggio a reti bianche contro il Monopoli è stato l'ultimo risultato utile prima di questo impegno.

Lo scontro diretto tra le due formazioni pugliesi aggiunge ulteriore interesse a una partita che vale punti pesanti nella corsa alla salvezza e al consolidamento di posizioni più tranquille in classifica.

Per tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming, continuate a leggere.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Foggia, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Le ultime notizie sulla rosa saranno aggiornate in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche per il Barletta la situazione è analoga: non sono stati comunicati dati su giocatori indisponibili o sulla formazione prevista. Eventuali aggiornamenti verranno inseriti non appena disponibili.

Stato di forma

FOG

FOG - Forma

COS
V0-2
POT
S1-3
GIU
S3-1
CAV
V1-0
CAS
D2-2
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BAR

BAR - Forma

GIU
S1-0
CAV
D1-1
PIC
V1-0
SCA
S1-0
MON
D0-0
Gol segnato (subito)
2/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Foggia ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I rossoneri hanno concluso 2-2 la loro gara più recente contro il Casarano, dopo aver battuto il Cavese per 1-0 in trasferta. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato sette gol e ne ha subiti nove, con una tenuta difensiva che ha mostrato qualche lacuna, in particolare nella sconfitta per 3-1 contro il Giugliano.

Il Barletta ha totalizzato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'unico successo è arrivato contro l'AZ Picerno per 1-0, mentre l'ultimo risultato è stato lo 0-0 contro il Monopoli. La squadra ha segnato tre gol e ne ha incassati tre in questo periodo, con due clean sheet all'attivo ma anche due sconfitte senza reti.

Precedenti

Testa a testa

FoggiaPareggioBarletta
2
0
3
Serie C
Barletta badge
Barletta
BAR
0
Foggia badge
Foggia
FOG
1
FIN
Serie C
Foggia badge
Foggia
FOG
0
Barletta badge
Barletta
BAR
1
FIN
Serie C
Foggia badge
Foggia
FOG
0
Barletta badge
Barletta
BAR
2
FIN
Serie C
Barletta badge
Barletta
BAR
1
Foggia badge
Foggia
FOG
2
FIN
Coppa Italia
Foggia badge
Foggia
FOG
0
Barletta badge
Barletta
BAR
2
FIN
3Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2015, quando il Barletta vinse 1-0 in casa contro il Foggia in Serie C. Analizzando i cinque incroci disponibili, il Foggia ha conquistato due vittorie contro le tre del Barletta, con quest'ultima formazione che ha mostrato una certa solidità negli scontri diretti tra le due pugliesi.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
1310213518+1732
V
V
D
V
V
2
CataniaCataniaCAT
137152613+1322
V
S
V
S
V
3
BariBariBAR
12642158+722
D
D
D
V
S
4
ScafateseScafateseSCA
135622217+521
V
D
S
V
D
5
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
136252015+520
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
13553139+420
D
D
V
V
S
7
Inter U23Inter U23INT
136252220+220
V
S
V
D
S
8
CasertanaCasertanaCAS
135531715+220
V
S
D
D
V
9
SorrentoSorrentoSOR
136251615+120
S
S
D
D
S
10
AZ PicernoAZ PicernoPIC
126062219+318
V
V
S
S
S
11
GiuglianoGiuglianoGIU
135171729-1216
V
V
S
V
S
12
CaveseCaveseCAV
124352120+115
S
S
V
D
V
13
SalernitanaSalernitanaSAL
133641517-215
S
D
S
D
D
14
FoggiaFoggiaFOG
124351315-215
D
V
S
S
V
15
CasaranoCasaranoCAS
134361521-615
S
D
V
S
D
16
Team AltamuraTeam AltamuraALT
124351117-615
V
D
V
S
D
17
BarlettaBarlettaBAR
122641316-312
D
S
V
D
S
18
SavoiaSavoiaSAV
132651421-712
S
D
D
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
132471023-1310
D
V
D
S
V
20
CrotoneCrotoneCRO
131481221-91
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel girone C di Serie C, il Foggia occupa attualmente la quattordicesima posizione, mentre il Barletta si trova al diciassettesimo posto.

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