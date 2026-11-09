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Serie C - Game Week 13 9 nov 2026 - 14:30

Foggia-Barletta sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in tempo reale.

Foggia e Barletta si affrontano in un derby pugliese di Serie C, con entrambe le squadre che cercano punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.

Il Foggia arriva a questa sfida dopo un avvio di novembre in chiaroscuro: il pareggio per 2-2 contro il Casarano nell'ultima uscita ha frenato una striscia che comprendeva anche una vittoria esterna contro il Cosenza. I rossoneri hanno mostrato segnali di discontinuità nelle ultime settimane, alternando risultati positivi a passi falsi che hanno complicato il cammino in classifica.

Il Barletta, dal canto suo, attraversa un momento di difficoltà. La squadra ospite ha raccolto appena una vittoria nelle ultime cinque gare di campionato, con due pareggi e due sconfitte a completare un bilancio che lascia poco spazio alla soddisfazione. Il pareggio a reti bianche contro il Monopoli è stato l'ultimo risultato utile prima di questo impegno.

Lo scontro diretto tra le due formazioni pugliesi aggiunge ulteriore interesse a una partita che vale punti pesanti nella corsa alla salvezza e al consolidamento di posizioni più tranquille in classifica.

Per tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming, continuate a leggere.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Foggia, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Le ultime notizie sulla rosa saranno aggiornate in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche per il Barletta la situazione è analoga: non sono stati comunicati dati su giocatori indisponibili o sulla formazione prevista. Eventuali aggiornamenti verranno inseriti non appena disponibili.

Stato di forma

Il Foggia ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I rossoneri hanno concluso 2-2 la loro gara più recente contro il Casarano, dopo aver battuto il Cavese per 1-0 in trasferta. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato sette gol e ne ha subiti nove, con una tenuta difensiva che ha mostrato qualche lacuna, in particolare nella sconfitta per 3-1 contro il Giugliano.

Il Barletta ha totalizzato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'unico successo è arrivato contro l'AZ Picerno per 1-0, mentre l'ultimo risultato è stato lo 0-0 contro il Monopoli. La squadra ha segnato tre gol e ne ha incassati tre in questo periodo, con due clean sheet all'attivo ma anche due sconfitte senza reti.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2015, quando il Barletta vinse 1-0 in casa contro il Foggia in Serie C. Analizzando i cinque incroci disponibili, il Foggia ha conquistato due vittorie contro le tre del Barletta, con quest'ultima formazione che ha mostrato una certa solidità negli scontri diretti tra le due pugliesi.

Classifica

Nel girone C di Serie C, il Foggia occupa attualmente la quattordicesima posizione, mentre il Barletta si trova al diciassettesimo posto.