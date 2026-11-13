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Serie A - Game Week 7 14 nov 2026 - 12:00

Fiorentina-Lazio Femminile è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi i dettagli per seguire il match in live streaming.

La Fiorentina ospita la Lazio nel campionato di Serie A Femminile, una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento con obiettivi e momenti di forma molto diversi.

Le viola di Pablo Pinones-Arce occupano la quarta posizione in classifica e vogliono dare continuità a un percorso convincente in campionato. La vittoria per 0-4 in trasferta contro la Ternana nell'ultimo turno ha confermato la solidità del gruppo.

La Lazio di Gianluca Grassadonia attraversa invece un periodo difficile. Le biancocelesti sono undicesime in classifica e nelle ultime cinque partite non hanno ancora trovato una vittoria, con tre sconfitte nel computo complessivo.

Il divario in classifica tra le due squadre racconta molto dello stato attuale delle rispettive stagioni: la Fiorentina punta a restare nelle zone alte, mentre la Lazio ha bisogno di punti per risalire.

Nei precedenti recenti la Fiorentina ha già avuto la meglio sulla Lazio, vincendo 2-1 nell'ultimo confronto diretto disputato a maggio 2026. Le viola partono con i favori del pronostico anche questa volta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle squadre.

Notizie sulle squadre

Sul fronte Fiorentina, il tecnico Pablo Pinones-Arce non ha comunicato infortuni o squalifiche. Non è stata resa nota una formazione ufficiale e gli aggiornamenti verranno forniti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche dalla Lazio non arrivano segnalazioni ufficiali su indisponibili o squalificate da parte di Gianluca Grassadonia. Le ultime notizie sulla rosa biancoceleste saranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

La Fiorentina arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie A. L'ultimo risultato è stata la vittoria per 0-4 in trasferta contro la Ternana, mentre la sconfitta più recente è arrivata contro la Juventus per 1-2. Le viola hanno segnato sei gol e ne hanno subiti quattro nel periodo considerato, con un rendimento offensivo solido e costante.

La Lazio presenta invece un ruolino di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite in campionato. L'ultimo risultato è stato il pareggio per 0-0 contro il Napoli Femminile, mentre in precedenza le biancocelesti avevano perso per 3-0 contro l'Inter. Nelle cinque gare considerate la Lazio ha segnato un solo gol e ne ha subiti sette, un dato che riflette le difficoltà offensive e difensive del momento.

Precedenti

Nell'ultimo precedente diretto, disputato il 17 maggio 2026 in Serie A Femminile, la Fiorentina ha battuto la Lazio per 2-1 in casa. Guardando agli ultimi cinque confronti tra le due squadre, la Lazio ha vinto tre volte contro due affermazioni della Fiorentina, con un pareggio per 2-2 che risale al febbraio 2022. Complessivamente i precedenti mostrano una serie equilibrata, con la Fiorentina che ha però vinto l'ultimo scontro diretto.

Classifica

In Serie A Femminile, la Fiorentina occupa la quarta posizione mentre la Lazio è undicesima in classifica.