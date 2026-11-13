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Serie A
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Guarda Fiorentina contro Lazio in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Fiorentina vs Lazio
Fiorentina
Lazio
Serie A

Come vedere la partita di Serie A tra Fiorentina e Lazio, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie A - Game Week 7

Fiorentina-Lazio Femminile è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi i dettagli per seguire il match in live streaming.

La Fiorentina ospita la Lazio nel campionato di Serie A Femminile, una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento con obiettivi e momenti di forma molto diversi.

Le viola di Pablo Pinones-Arce occupano la quarta posizione in classifica e vogliono dare continuità a un percorso convincente in campionato. La vittoria per 0-4 in trasferta contro la Ternana nell'ultimo turno ha confermato la solidità del gruppo.

La Lazio di Gianluca Grassadonia attraversa invece un periodo difficile. Le biancocelesti sono undicesime in classifica e nelle ultime cinque partite non hanno ancora trovato una vittoria, con tre sconfitte nel computo complessivo.

Il divario in classifica tra le due squadre racconta molto dello stato attuale delle rispettive stagioni: la Fiorentina punta a restare nelle zone alte, mentre la Lazio ha bisogno di punti per risalire.

Nei precedenti recenti la Fiorentina ha già avuto la meglio sulla Lazio, vincendo 2-1 nell'ultimo confronto diretto disputato a maggio 2026. Le viola partono con i favori del pronostico anche questa volta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle squadre.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Fiorentina - Lazio

Allenatore

  • P. Pinones-Arce

Sul fronte Fiorentina, il tecnico Pablo Pinones-Arce non ha comunicato infortuni o squalifiche. Non è stata resa nota una formazione ufficiale e gli aggiornamenti verranno forniti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche dalla Lazio non arrivano segnalazioni ufficiali su indisponibili o squalificate da parte di Gianluca Grassadonia. Le ultime notizie sulla rosa biancoceleste saranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

FIO

FIO - Forma

SAS
V2-0
COM
D1-1
PAR
V1-2
JUV
S1-2
TER
V0-4
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LAZ

LAZ - Forma

ROM
S3-1
TER
S1-0
COM
D0-0
INT
S3-0
NAP
D0-0
Gol segnato (subito)
1/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

La Fiorentina arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie A. L'ultimo risultato è stata la vittoria per 0-4 in trasferta contro la Ternana, mentre la sconfitta più recente è arrivata contro la Juventus per 1-2. Le viola hanno segnato sei gol e ne hanno subiti quattro nel periodo considerato, con un rendimento offensivo solido e costante.

La Lazio presenta invece un ruolino di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite in campionato. L'ultimo risultato è stato il pareggio per 0-0 contro il Napoli Femminile, mentre in precedenza le biancocelesti avevano perso per 3-0 contro l'Inter. Nelle cinque gare considerate la Lazio ha segnato un solo gol e ne ha subiti sette, un dato che riflette le difficoltà offensive e difensive del momento.

Precedenti

Testa a testa

FiorentinaPareggioLazio
2
1
2
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FIN
7Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Nell'ultimo precedente diretto, disputato il 17 maggio 2026 in Serie A Femminile, la Fiorentina ha battuto la Lazio per 2-1 in casa. Guardando agli ultimi cinque confronti tra le due squadre, la Lazio ha vinto tre volte contro due affermazioni della Fiorentina, con un pareggio per 2-2 che risale al febbraio 2022. Complessivamente i precedenti mostrano una serie equilibrata, con la Fiorentina che ha però vinto l'ultimo scontro diretto.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
6600217+1418
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
6510130+1316
V
V
D
V
V
3
Calcio Como 1907Calcio Como 1907COM
63211311+211
S
D
D
V
V
4
FiorentinaFiorentinaFIO
6312106+410
V
S
V
D
V
5
JuventusJuventusJUV
63031214-29
V
V
S
S
S
6
Como WomenComo WomenCOM
622245-18
S
V
D
D
S
7
Ternana FemminileTernana FemminileTER
6213511-67
S
D
S
V
V
8
AC MilanAC MilanMIL
6204813-56
S
S
V
S
V
9
S.S.D. Napoli FemminileS.S.D. Napoli FemminileNAP
612378-15
D
S
D
V
S
10
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
612337-45
V
D
S
S
S
11
LazioLazioLAZ
603317-63
D
S
D
S
S
12
SassuoloSassuoloSAS
6024513-82
S
D
D
S
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
Retrocessione

In Serie A Femminile, la Fiorentina occupa la quarta posizione mentre la Lazio è undicesima in classifica.

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