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Serie A - Game Week 11 8 nov 2026 - 14:45 Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Juventus è trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. Per seguire la gara sarà necessario un abbonamento attivo alla piattaforma.

All'Artemio Franchi di Firenze va in scena il posticipo dell'undicesima giornata di Serie A: Fiorentina e Juventus si sfidano in una delle rivalità più sentite del calcio italiano.

I viola di Paolo Vanoli arrivano all'appuntamento con quattro punti raccolti nelle ultime due gare di campionato, tra cui il convincente 4-2 al Sassuolo. La squadra toscana non ha ancora vinto tra le mura amiche in questa stagione, un dato che pesa e che rende il match ancora più delicato per Vanoli.

La Juventus, invece, si presenta a Firenze con il vento a favore: due vittorie consecutive, il 2-0 al Napoli in Serie A e il 2-1 in Europa League contro l'AZ Alkmaar, hanno ridato serenità a un ambiente che aveva vissuto settimane difficili dopo la sconfitta di Genova.

Randal Kolo Muani è stato tra i protagonisti della notte olandese, confermando segnali di crescita che i tifosi bianconeri attendevano. Luciano Spalletti cerca ora risposte concrete su un campo storicamente ostico, per capire se la sua squadra ha davvero svoltato.

Sul fronte infortuni, la Juventus deve fare i conti con un'infermeria ancora affollata: out Cambiaso per un affaticamento muscolare, oltre ai lungodegenti Yildiz, Thuram e Locatelli. Spalletti recupera però McKennie, che dovrebbe partire titolare.

In palio ci sono punti pesanti prima della sosta per le Nazionali: una sconfitta complicherebbe il percorso bianconero, mentre la Fiorentina vuole finalmente sbloccarsi davanti al proprio pubblico.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

La Fiorentina deve rinunciare a Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Arthur Atta e Riccardo Sottil. Vanoli dovrebbe affidarsi al seguente undici: De Gea; Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas; Fagioli, Ndour, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

La Juventus si presenta con una lista infortuni lunga: assenti Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, Grabara e Cambiaso, quest'ultimo fermato da un affaticamento muscolare rimediato in Olanda. Spalletti recupera McKennie e dovrebbe schierare: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic.

Stato di forma

La Fiorentina arriva alla sfida con un ruolino di W1 D1 L3 nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la vittoria per 4-2 sul Sassuolo, preceduta dal pareggio per 2-2 contro l'Atalanta. I viola hanno segnato 8 gol e ne hanno subiti 9 in questo periodo, con tre sconfitte consecutive prima della striscia positiva delle ultime due uscite.

La Juventus presenta un bilancio di W3 D1 L1 nelle ultime cinque gare tra Serie A ed Europa League. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Genoa, i bianconeri hanno inanellato tre risultati utili consecutivi, incluse le vittorie per 2-0 sul Napoli e per 2-1 sull'AZ Alkmaar. In totale, la Juventus ha segnato 7 reti e ne ha concesse 4 in questo arco di partite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 17 maggio 2026, quando la Juventus ospitava la Fiorentina all'Allianz Stadium: finì 0-2 per i viola. Nei cinque incontri più recenti, la Fiorentina ha ottenuto due vittorie contro una della Juventus, con due pareggi. Il bilancio complessivo dei gol in questi cinque match è di 9 reti per la Fiorentina e 6 per la Juventus.

Classifica

In Serie A, la Fiorentina occupa attualmente il quindicesimo posto in classifica, mentre la Juventus si trova in settima posizione.