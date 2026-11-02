Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia (es. ExpressVPN ) e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia (es. ) e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie A - Game Week 5 2 nov 2026 - 14:30

Fiorentina-Juventus è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire il match in live streaming.

La Fiorentina ospita la Juventus in un confronto di Serie A Femminile che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma ugualmente bisognose di punti. Le viola arrivano all'appuntamento in un momento di buon rendimento, mentre le bianconere cercano una reazione dopo un periodo difficile in campionato.

La Fiorentina di Pablo Pinones-Arce occupa la quinta posizione in classifica e ha mostrato solidità nelle ultime uscite. La vittoria per 1-2 a Parma nell'ultima giornata ha confermato la capacità della squadra di portare a casa risultati anche in trasferta.

La Juventus di Isaac Guerrero arriva invece da un momento complicato in Serie A. Tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato — contro Roma, Como e Milan — hanno appesantito la classifica delle bianconere, che si trovano al nono posto.

L'unica nota positiva per la Juventus nelle ultime settimane è arrivata dall'Europa. La vittoria per 1-4 contro l'Austria Wien W in Women's Champions League ha dimostrato che la squadra sa ancora trovare la porta e costruire gioco quando le condizioni lo permettono.

Per le bianconere, questa trasferta a Firenze rappresenta un banco di prova importante. Una sconfitta rischierebbe di complicare ulteriormente una classifica già non brillante, mentre un risultato positivo potrebbe ridare slancio a una stagione fin qui al di sotto delle aspettative.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle formazioni.

Notizie sulle squadre

Sul fronte Fiorentina, il tecnico Pablo Pinones-Arce non ha comunicato indisponibili o squalificate. Non è stata resa nota una formazione probabile e gli aggiornamenti verranno forniti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche dalla Juventus non arrivano segnalazioni di infortuni o squalifiche da parte di Isaac Guerrero. Nessuna formazione ufficiale è stata diffusa dal club: le notizie verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

La Fiorentina ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in Serie A. Nell'ultimo turno le viola hanno vinto 1-2 a Parma, confermando la capacità di fare risultato anche lontano dalle mura amiche. In precedenza avevano pareggiato 1-1 contro il Como e battuto il Sassuolo per 2-0. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro l'Inter per 2-0. Nelle cinque gare le viola hanno segnato 6 gol e ne hanno subiti 4.

La Juventus ha vinto due e perso tre delle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. La vittoria più recente è arrivata in Women's Champions League contro l'Austria Wien W per 1-4, ma in campionato le bianconere vengono da tre sconfitte consecutive: 2-5 contro la Roma, 2-4 contro il Como e 2-1 contro il Milan. L'altra vittoria del periodo risale al 3-0 esterno contro il BK Haecken FF in Champions League. Nelle cinque partite la Juventus ha segnato 10 gol ma ne ha subiti 15.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la Juventus si impose 1-2 in casa della Fiorentina in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti, le bianconere conducono con tre vittorie contro due della Fiorentina. La Juventus ha segnato 8 gol in questi incontri, mentre le viola ne hanno realizzati 5.

Classifica

In Serie A Femminile, la Fiorentina occupa la quinta posizione mentre la Juventus è nona: le bianconere inseguono le rivali in classifica e non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono rientrare nella lotta per le posizioni di vertice.