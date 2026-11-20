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Serie B - Game Week 12 21 nov 2026 - 13:30 Stadio Carlo Castellani

Empoli-Pisa sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Lo Stadio Carlo Castellani ospita il derby toscano tra Empoli e Pisa, una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi.

L'Empoli di Matteo Andreoletti attraversa un periodo difficile: i padroni di casa non vincono da cinque partite consecutive, con tre pareggi e due sconfitte che li hanno spinti fino alla diciottesima posizione in classifica.

Il Pisa di Paolo Bianco si presenta invece in una condizione più solida, occupando l'ottavo posto. I nerazzurri hanno alternato risultati positivi a qualche battuta d'arresto, ma restano una delle squadre più in forma della parte alta della graduatoria.

Il momento dell'Empoli preoccupa: le due sconfitte consecutive contro Cesena e LR Vicenza hanno acceso i riflettori sulla squadra azzurra, che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Il Pisa arriva da un pareggio per 2-2 contro il Sudtirol nell'ultimo turno, un risultato che non ha scalfito più di tanto le ambizioni dei nerazzurri, reduci anche da una vittoria convincente per 3-1 contro la Cremonese.

Un derby toscano con la posta in palio altissima per entrambe le formazioni. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda l'Empoli, il tecnico Matteo Andreoletti non ha ancora comunicato la formazione probabile. Non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche in casa azzurra; eventuali aggiornamenti saranno inseriti a ridosso del calcio d'inizio.

Anche sul fronte Pisa la situazione è analoga: coach Paolo Bianco non ha reso noti indisponibili o squalificati. La probabile formazione dei nerazzurri sarà comunicata nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'Empoli ha collezionato tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B, senza riuscire a portare a casa una vittoria. L'ultimo risultato utile risale al 7 novembre, con il 2-2 contro il Calcio Padova, mentre le sconfitte contro Cesena (1-2) e LR Vicenza (0-2) pesano sul morale della squadra. In totale, gli azzurri hanno segnato sei gol e ne hanno subiti otto in questo periodo.

Il Pisa ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I nerazzurri hanno pareggiato 2-2 contro il Sudtirol nell'ultimo turno e in precedenza avevano battuto la Cremonese per 3-1. Complessivamente, la squadra di Bianco ha realizzato nove reti e ne ha incassate sette nelle ultime cinque partite.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 17 agosto 2026, in Coppa Italia: Pisa e Empoli si divisero la posta con un pareggio per 1-1. Guardando ai precedenti in Serie B disponibili, l'Empoli ha prevalso in due occasioni su tre, con vittorie per 3-1 (ottobre 2020) e 2-1 (febbraio 2020), mentre il Pisa ha pareggiato 1-1 nel febbraio 2021. In un'amichevole del luglio 2025, fu invece il Pisa ad avere la meglio per 3-2.

Classifica

In Serie B, l'Empoli occupa attualmente la diciottesima posizione, mentre il Pisa si trova all'ottavo posto.