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Serie B
team-logoEmpoli
Stadio Carlo Castellani
team-logoJuve Stabia
Guarda su DAZNGuarda su LaB Channel
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Con il contributo di

Guarda Empoli contro Juve Stabia in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Empoli vs Juve Stabia
Empoli
Juve Stabia
Serie B

Come vedere la partita di Serie B tra Empoli e Juve Stabia, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie B - Game Week 10
Stadio Carlo Castellani

Empoli-Juve Stabia è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

Allo Stadio Carlo Castellani di Empoli va in scena la sfida di Serie B tra i padroni di casa di Matteo Andreoletti e la Juve Stabia guidata da Pietro De Giorgio. Una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi e stati d'animo molto diversi in questo momento della stagione.

L'Empoli arriva a questo appuntamento in grande difficoltà. I toscani hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato e occupano il diciannovesimo posto in classifica, una posizione che richiede risposte concrete e immediate.

La Juve Stabia si presenta a Empoli in un momento di forma decisamente migliore. I campani hanno vinto due delle ultime tre gare di Serie B e si trovano in una posizione di classifica più tranquilla, al diciassettesimo posto.

Andreoletti sa che la sua squadra non può permettersi altri passi falsi. Il Castellani deve tornare a essere un fortino, ma la Juve Stabia arriva con la fiducia di chi ha ritrovato continuità di risultati nelle ultime settimane.

De Giorgio, dal canto suo, vorrà sfruttare il momento positivo per consolidare la posizione dei suoi in classifica e allontanarsi ulteriormente dalla zona più calda della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Empoli-Juve Stabia in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Empoli - Juve Stabia

Allenatore

  • M. Andreoletti

L'Empoli è allenato da Matteo Andreoletti. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla formazione probabile, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per i padroni di casa. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

La Juve Stabia è guidata da Pietro De Giorgio. Anche per i campani non sono disponibili dati ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. La rosa definitiva sarà comunicata a ridosso del fischio d'inizio.

Stato di forma

EMP

EMP - Forma

MOD
S2-1
PAL
S2-4
ASC
D1-1
LRV
S0-2
CES
S2-1
Gol segnato (subito)
5/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
JUV

JUV - Forma

LAZ
D3-3
VEN
D1-1
SUD
V3-0
CRE
V0-1
VER
S0-1
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Empoli arriva a questa sfida con un bilancio di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Cesena, mentre in precedenza i toscani avevano perso per 0-2 contro il Vicenza. L'unico punto raccolto è arrivato con il pareggio per 1-1 contro l'Ascoli. In cinque partite l'Empoli ha segnato sette gol e ne ha subiti otto.

La Juve Stabia presenta un quadro più incoraggiante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite tra Serie B e amichevoli. I campani vengono dalla sconfitta per 0-1 contro il Verona nell'ultimo turno di campionato, ma prima avevano battuto la Cremonese per 0-1 in trasferta e il Sudtirol per 3-0. In quattro gare di Serie B la Juve Stabia ha segnato cinque gol e ne ha subiti tre.

Precedenti

Testa a testa

EmpoliPareggioJuve Stabia
2
0
3
Serie B
Empoli badge
Empoli
EMP
1
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
2
FIN
Serie B
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
2
Empoli badge
Empoli
EMP
0
FIN
Serie B
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
Empoli badge
Empoli
EMP
0
FIN
Serie B
Empoli badge
Empoli
EMP
2
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
FIN
Serie B
Empoli badge
Empoli
EMP
2
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando la Juve Stabia si impose per 2-1 in casa dell'Empoli in Serie B. Nel confronto diretto precedente, datato dicembre 2025, fu ancora la Juve Stabia a vincere per 2-0 al Menti. Nei cinque precedenti censiti, la Juve Stabia conta tre vittorie contro due dell'Empoli, con i campani che hanno dimostrato di saper gestire bene i confronti diretti con i toscani.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
97202111+1023
D
V
V
V
V
2
ModenaModenaMOD
106221810+820
D
V
V
S
V
3
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
9531166+1018
V
V
D
D
V
4
MantovaMantovaMAN
105321511+418
D
S
V
S
V
5
PisaPisaPIS
94321813+515
D
D
V
V
D
6
BeneventoBeneventoBEN
104331410+415
S
D
V
D
V
7
SudtirolSudtirolSUD
103521110+114
D
S
D
S
D
8
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
104241011-114
D
V
V
S
S
9
Hellas VeronaHellas VeronaVER
93331613+312
V
D
D
S
V
10
AvellinoAvellinoAVE
93331310+312
D
S
D
V
S
11
CremoneseCremoneseCRE
103341011-112
V
V
S
S
D
12
CesenaCesenaCES
102621114-312
D
V
S
D
S
13
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
102441112-110
S
D
S
V
D
14
CarrareseCarrareseCAR
9315910-110
V
S
V
V
S
15
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
9315919-1010
S
S
V
D
S
16
LR VicenzaLR VicenzaLRV
92341217-59
S
V
D
S
S
17
Juve StabiaJuve StabiaJUV
93339908
S
V
V
D
D
18
SampdoriaSampdoriaSAM
102261018-88
V
S
D
S
S
19
EmpoliEmpoliEMP
9216815-77
S
S
D
S
S
20
CatanzaroCatanzaroCAT
101361122-116
D
D
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Serie B l'Empoli occupa il diciannovesimo posto mentre la Juve Stabia si trova al diciassettesimo: entrambe le squadre sono nella parte bassa della graduatoria.

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