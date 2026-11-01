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Serie B - Game Week 10 1 nov 2026 - 09:00 Stadio Carlo Castellani

Empoli-Juve Stabia è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

Allo Stadio Carlo Castellani di Empoli va in scena la sfida di Serie B tra i padroni di casa di Matteo Andreoletti e la Juve Stabia guidata da Pietro De Giorgio. Una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi e stati d'animo molto diversi in questo momento della stagione.

L'Empoli arriva a questo appuntamento in grande difficoltà. I toscani hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato e occupano il diciannovesimo posto in classifica, una posizione che richiede risposte concrete e immediate.

La Juve Stabia si presenta a Empoli in un momento di forma decisamente migliore. I campani hanno vinto due delle ultime tre gare di Serie B e si trovano in una posizione di classifica più tranquilla, al diciassettesimo posto.

Andreoletti sa che la sua squadra non può permettersi altri passi falsi. Il Castellani deve tornare a essere un fortino, ma la Juve Stabia arriva con la fiducia di chi ha ritrovato continuità di risultati nelle ultime settimane.

De Giorgio, dal canto suo, vorrà sfruttare il momento positivo per consolidare la posizione dei suoi in classifica e allontanarsi ulteriormente dalla zona più calda della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Empoli-Juve Stabia in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

L'Empoli è allenato da Matteo Andreoletti. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla formazione probabile, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per i padroni di casa. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

La Juve Stabia è guidata da Pietro De Giorgio. Anche per i campani non sono disponibili dati ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. La rosa definitiva sarà comunicata a ridosso del fischio d'inizio.

Stato di forma

L'Empoli arriva a questa sfida con un bilancio di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Cesena, mentre in precedenza i toscani avevano perso per 0-2 contro il Vicenza. L'unico punto raccolto è arrivato con il pareggio per 1-1 contro l'Ascoli. In cinque partite l'Empoli ha segnato sette gol e ne ha subiti otto.

La Juve Stabia presenta un quadro più incoraggiante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite tra Serie B e amichevoli. I campani vengono dalla sconfitta per 0-1 contro il Verona nell'ultimo turno di campionato, ma prima avevano battuto la Cremonese per 0-1 in trasferta e il Sudtirol per 3-0. In quattro gare di Serie B la Juve Stabia ha segnato cinque gol e ne ha subiti tre.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando la Juve Stabia si impose per 2-1 in casa dell'Empoli in Serie B. Nel confronto diretto precedente, datato dicembre 2025, fu ancora la Juve Stabia a vincere per 2-0 al Menti. Nei cinque precedenti censiti, la Juve Stabia conta tre vittorie contro due dell'Empoli, con i campani che hanno dimostrato di saper gestire bene i confronti diretti con i toscani.

Classifica

In Serie B l'Empoli occupa il diciannovesimo posto mentre la Juve Stabia si trova al diciassettesimo: entrambe le squadre sono nella parte bassa della graduatoria.