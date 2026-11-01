Come vedere Elche-Valencia con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

L’Elche ospita il Valencia all’Estadio Martinez Valero di Elche in una sfida di Liga particolarmente importante per gli ospiti.

Il Valencia è 19° in classifica, in piena zona retrocessione, e alla squadra di Javier Aguirre resta sempre meno tempo per risollevare la stagione. Le due sconfitte consecutive, tra cui quella per 1-2 contro il Villarreal nell’ultima partita di campionato, non hanno certo allentato la pressione.

L’Elche, al contrario, arriva in condizioni decisamente migliori. La squadra di Martin Anselmi ha vinto due delle ultime tre partite di Liga e nell’ultimo turno di campionato ha battuto il Rayo Vallecano 3-0. È 16ª in classifica e punta ad aumentare il distacco dalle ultime tre.

I precedenti tra i due club aggiungono ulteriore interesse alla sfida. L’Elche ha vinto 1-0 l’ultimo confronto, disputato su questo campo nell’aprile 2026, e negli ultimi anni questa partita non è stata facile per il Valencia.

Per Aguirre, questa è una partita che la sua squadra non può davvero permettersi di perdere. Una sconfitta al Martinez Valero aggraverebbe la crisi del Valencia nella lotta per non retrocedere, con la stagione già arrivata a un punto cruciale.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Elche-Valencia, comprese le opzioni per seguirla in TV e in streaming, l’orario d’inizio, le notizie sulle squadre e altro ancora.

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