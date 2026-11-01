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Serie C
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Guarda Dolomiti Bellunesi contro Lecco in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Dolomiti Bellunesi vs Lecco
Dolomiti Bellunesi
Lecco
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Dolomiti Bellunesi e Lecco, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 12

La partita sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito trovi i canali e le piattaforme disponibili.

Dolomiti Bellunesi e Lecco si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali ben distinti.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento in un momento di crisi profonda. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra in difficoltà, con la zona retrocessione sempre più vicina.

Il Lecco, dal canto suo, ha ritrovato continuità dopo un periodo altalenante. La vittoria per 5-0 sul campo del Pro Vercelli ha ridato fiducia all'ambiente, anche se i lariani sanno che la classifica lascia poco spazio a cali di concentrazione.

L'ultima uscita del Lecco, un pareggio per 2-2 contro la Folgore Caratese, ha confermato una squadra capace di produrre gioco, ma ancora non del tutto affidabile in fase difensiva.

Per i Dolomiti Bellunesi, invece, questo è un crocevia importante. Continuare a perdere significherebbe scivolare in una posizione sempre più precaria in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Dolomiti Bellunesi-Lecco in TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda i Dolomiti Bellunesi, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti man mano che si avvicina il fischio d'inizio.

Sulla sponda del Lecco la situazione è analoga: non risultano dati comunicati su indisponibili o ballottaggi. Le ultime notizie sulle formazioni verranno integrate non appena rese note dagli staff tecnici delle due squadre.

Stato di forma

DBE

DBE - Forma

BRE
D1-1
NOV
S1-2
DES
S2-0
TRE
S0-3
TRE
S2-1
Gol segnato (subito)
3/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LEC

LEC - Forma

CIT
S3-0
BRE
D2-2
ALC
D1-1
PRO
V0-5
FRC
D2-2
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

I Dolomiti Bellunesi arrivano a questa partita con un bilancio di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-1 contro il Treviso, che ha prolungato una striscia negativa preoccupante. In precedenza, la squadra aveva perso 3-0 contro il Trento e 2-0 contro il Desenzano. L'unico punto conquistato nel periodo è arrivato con l'1-1 contro l'Union Brescia. In totale, i Dolomiti Bellunesi hanno segnato cinque reti e ne hanno subite otto in questo periodo.

Il Lecco arriva invece con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato un pareggio per 2-2 contro la Folgore Caratese. La vittoria più convincente del periodo resta il 5-0 in trasferta contro il Pro Vercelli. I lariani hanno segnato undici reti e ne hanno subite dieci nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Testa a testa

Dolomiti BellunesiPareggioLecco
0
0
2
Serie C
Dolomiti Bellunesi badge
Dolomiti Bellunesi
DBE
1
Lecco badge
Lecco
LEC
4
FIN
Serie C
Lecco badge
Lecco
LEC
3
Dolomiti Bellunesi badge
Dolomiti Bellunesi
DBE
0
FIN
1Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

Nei precedenti disponibili tra le due squadre in Serie C, il Lecco ha dimostrato una netta superiorità. L'incontro più recente risale al gennaio 2026, quando il Lecco si impose per 4-1 in casa dei Dolomiti Bellunesi. Nel confronto precedente, disputato nel settembre 2025, il Lecco vinse 3-0 tra le proprie mura. La serie parla chiaro: i lariani hanno dominato entrambi gli incontri registrati, segnando sette reti e subendone soltanto una.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
11902186+1227
S
V
V
S
V
2
TrentoTrentoTRE
12660176+1124
D
V
V
V
D
3
Union BresciaUnion BresciaBRE
11641199+1022
V
S
V
D
D
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
116231611+520
V
S
V
D
V
5
OspitalettoOspitalettoOSP
125431811+719
D
S
S
V
D
6
TrevisoTrevisoTRE
11542128+419
V
V
S
D
V
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
124622118+318
V
S
V
D
D
8
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
124531917+217
V
D
D
S
V
9
PergolettesePergolettesePGT
124531212017
S
V
V
V
D
10
LeccoLeccoLEC
113531411+314
D
V
D
D
S
11
DesenzanoDesenzanoDES
113441013-313
S
S
V
V
D
12
LumezzaneLumezzaneLUM
113351216-412
S
S
D
V
S
13
AC CarpiAC CarpiCAP
113351621-512
V
V
S
S
S
14
Pro VercelliPro VercelliPRO
113351019-912
V
S
S
V
D
15
Giana ErminioGiana ErminioGIA
122551317-411
S
V
V
D
D
16
NovaraNovaraNOV
112451016-610
S
D
S
V
S
17
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
11245814-610
S
S
S
S
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
112451118-710
S
V
D
S
D
19
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
111461117-67
D
S
S
S
V
20
RenateRenateREN
11056916-75
D
S
D
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, il Lecco occupa la decima posizione, collocandosi nella parte centrale della graduatoria con ambizioni di risalita. I Dolomiti Bellunesi si trovano al diciassettesimo posto, in una zona di classifica che richiede una reazione immediata per allontanarsi dalla zona più pericolosa.

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