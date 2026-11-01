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Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 08:30

La partita sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito trovi i canali e le piattaforme disponibili.

Dolomiti Bellunesi e Lecco si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali ben distinti.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento in un momento di crisi profonda. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra in difficoltà, con la zona retrocessione sempre più vicina.

Il Lecco, dal canto suo, ha ritrovato continuità dopo un periodo altalenante. La vittoria per 5-0 sul campo del Pro Vercelli ha ridato fiducia all'ambiente, anche se i lariani sanno che la classifica lascia poco spazio a cali di concentrazione.

L'ultima uscita del Lecco, un pareggio per 2-2 contro la Folgore Caratese, ha confermato una squadra capace di produrre gioco, ma ancora non del tutto affidabile in fase difensiva.

Per i Dolomiti Bellunesi, invece, questo è un crocevia importante. Continuare a perdere significherebbe scivolare in una posizione sempre più precaria in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Dolomiti Bellunesi-Lecco in TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda i Dolomiti Bellunesi, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti man mano che si avvicina il fischio d'inizio.

Sulla sponda del Lecco la situazione è analoga: non risultano dati comunicati su indisponibili o ballottaggi. Le ultime notizie sulle formazioni verranno integrate non appena rese note dagli staff tecnici delle due squadre.

Stato di forma

I Dolomiti Bellunesi arrivano a questa partita con un bilancio di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-1 contro il Treviso, che ha prolungato una striscia negativa preoccupante. In precedenza, la squadra aveva perso 3-0 contro il Trento e 2-0 contro il Desenzano. L'unico punto conquistato nel periodo è arrivato con l'1-1 contro l'Union Brescia. In totale, i Dolomiti Bellunesi hanno segnato cinque reti e ne hanno subite otto in questo periodo.

Il Lecco arriva invece con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato un pareggio per 2-2 contro la Folgore Caratese. La vittoria più convincente del periodo resta il 5-0 in trasferta contro il Pro Vercelli. I lariani hanno segnato undici reti e ne hanno subite dieci nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Nei precedenti disponibili tra le due squadre in Serie C, il Lecco ha dimostrato una netta superiorità. L'incontro più recente risale al gennaio 2026, quando il Lecco si impose per 4-1 in casa dei Dolomiti Bellunesi. Nel confronto precedente, disputato nel settembre 2025, il Lecco vinse 3-0 tra le proprie mura. La serie parla chiaro: i lariani hanno dominato entrambi gli incontri registrati, segnando sette reti e subendone soltanto una.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, il Lecco occupa la decima posizione, collocandosi nella parte centrale della graduatoria con ambizioni di risalita. I Dolomiti Bellunesi si trovano al diciassettesimo posto, in una zona di classifica che richiede una reazione immediata per allontanarsi dalla zona più pericolosa.