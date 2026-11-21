Dolomiti Bellunesi-AC Carpi sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

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Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 11:30

Dolomiti Bellunesi e AC Carpi si affrontano in Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti di forma molto diversi tra loro.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento in un periodo nero: cinque sconfitte consecutive hanno lasciato la squadra bellunese in fondo alla classifica del Girone A, con la zona salvezza che sembra sempre più lontana.

Il Carpi, invece, ha mostrato una faccia più solida nelle ultime settimane. Due pareggi di fila hanno interrotto un percorso altalenante, ma la squadra emiliana ha dimostrato di saper tenere il campo anche contro avversari di livello.

Per i Dolomiti Bellunesi questa è una partita da non sbagliare: ogni punto perde valore con il passare delle giornate, e la pressione in casa cresce di settimana in settimana.

Il Carpi, sedicesimo in classifica, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda e consolidare una posizione ancora precaria nonostante i risultati recenti.

Una gara che vale tanto per entrambe le formazioni, anche se per ragioni diverse. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda i Dolomiti Bellunesi, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Eventuali aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati in prossimità del calcio d'inizio.

Anche sul fronte AC Carpi la situazione è analoga: non sono stati resi noti indisponibili né la formazione probabile. Ulteriori dettagli saranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

I Dolomiti Bellunesi arrivano a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante: cinque sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C, senza nemmeno un punto conquistato. Nell'ultimo match i bellunesi hanno perso 1-0 contro l'Ospitaletto, mentre in precedenza avevano subito un pesante 4-0 dal Lecco. Nelle cinque partite considerate la squadra ha segnato appena quattro gol e ne ha incassati dodici.

Il AC Carpi presenta un bilancio più equilibrato: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I biancorossi arrivano da due risultati utili consecutivi, con il pareggio per 1-1 contro la Giana Erminio nell'ultimo turno e lo 0-0 con la Folgore Caratese in quello precedente. Da segnalare anche la pesante sconfitta per 5-0 contro il Renate, che spezza una striscia positiva che aveva incluso vittorie contro Alcione Milano e Lumezzane.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Dolomiti Bellunesi e AC Carpi. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, i Dolomiti Bellunesi occupano attualmente il diciannovesimo posto in classifica, mentre l'AC Carpi si trova in sedicesima posizione.