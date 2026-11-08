Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoDesenzano
team-logoOspitaletto
Guarda su Sky SportGuarda su NOW
GOAL-e
Con il contributo di

Guarda Desenzano contro Ospitaletto in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Desenzano vs Ospitaletto
Desenzano
Ospitaletto
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Desenzano e Ospitaletto, con orario di inizio e notizie sulle squadre

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
crest
Serie C - Game Week 13

Desenzano-Ospitaletto è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Desenzano e Ospitaletto si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che vale punti pesanti per entrambe le formazioni, con obiettivi di classifica chiaramente distinti.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento in un momento complicato. Il Desenzano ha perso tre gare consecutive, compresa la sconfitta per 1-0 subita nell'ultimo turno contro il Novara, e occupa la tredicesima posizione in classifica. La squadra ha bisogno di invertire la rotta per allontanarsi dalle zone calde della graduatoria.

L'Ospitaletto si presenta in condizioni migliori, anche se il cammino recente non è stato privo di difficoltà. I lombardi hanno raccolto un pareggio nell'ultima uscita, fermando il Trento sullo 0-0, dopo due sconfitte consecutive contro Pro Vercelli e Pergolettese. La quinta posizione in classifica li mantiene in corsa per le posizioni di vertice.

La differenza di rendimento tra le due squadre è evidente nei numeri: l'Ospitaletto ha mostrato maggiore solidità difensiva nelle ultime settimane, mentre il Desenzano fatica a trovare continuità sia in fase offensiva che difensiva.

Per i padroni di casa si tratta di una partita da non sbagliare. Tre punti consentirebbero al Desenzano di muoversi con più serenità in classifica, mentre una sconfitta rischierebbe di complicare ulteriormente una stagione già in salita.

L'Ospitaletto, dal canto suo, cercherà di sfruttare il momento per consolidare la propria posizione e restare agganciato al gruppo di testa del girone.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Desenzano non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte dell'Ospitaletto la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

DES

DES - Forma

FRC
V1-2
DBE
V2-0
ALC
S4-1
GIA
S1-2
NOV
S1-0
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
OSP

OSP - Forma

REN
D1-1
TRE
V0-1
PGT
S2-3
PRO
S2-1
TRE
D0-0
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Desenzano ha registrato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, ma il rendimento più recente è in netto calo. La squadra ha perso le ultime tre gare consecutive, con la sconfitta per 1-0 contro il Novara come risultato più recente. In precedenza i lombardi avevano ceduto 1-2 alla Giana Erminio e 4-1 all'Alcione Milano. Nelle cinque gare il Desenzano ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9.

L'Ospitaletto presenta un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è il pareggio per 0-0 contro il Trento, che ha interrotto una striscia di due sconfitte. La vittoria più recente risale al successo esterno per 0-1 contro il Treviso. In cinque partite la squadra ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.

Precedenti

Testa a testa

DesenzanoPareggioOspitaletto
1
0
1
Serie D
Ospitaletto badge
Ospitaletto
OSP
2
Desenzano badge
Desenzano
DES
1
FIN
Serie D
Desenzano badge
Desenzano
DES
2
Ospitaletto badge
Ospitaletto
OSP
1
FIN
3Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato2/2

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni, disputato il 30 marzo 2025 in Serie D, si è concluso con un 2-1 in favore dell'Ospitaletto tra le mura amiche. Nel confronto precedente, a novembre 2024, era stato invece il Desenzano a imporsi per 2-1 in casa propria. Nei due precedenti disponibili il bilancio è in perfetta parità, con una vittoria per parte.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
121002196+1330
V
S
V
V
S
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
138412611+1528
V
V
V
S
V
3
TrentoTrentoTRE
13760197+1227
V
D
V
V
V
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
136341915+421
S
D
V
S
V
5
OspitalettoOspitalettoOSP
125431811+719
D
S
S
V
D
6
TrevisoTrevisoTRE
12543129+319
S
V
V
S
D
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
134632119+218
S
V
S
V
D
8
LeccoLeccoLEC
124531811+717
V
D
V
D
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
134542019+117
S
V
D
D
S
10
PergolettesePergolettesePGT
134541415-117
S
S
V
V
V
11
LumezzaneLumezzaneLUM
134451417-316
V
D
S
S
D
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
134451522-716
V
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
123451014-413
S
S
S
V
V
14
NovaraNovaraNOV
123451116-513
V
S
D
S
V
15
AC CarpiAC CarpiCAP
123361626-1012
S
V
V
S
S
16
RenateRenateREN
132561718-111
V
V
D
S
D
17
Giana ErminioGiana ErminioGIA
122551317-411
S
V
V
D
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
122551219-711
D
S
V
D
S
19
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
132471022-1210
S
S
S
S
S
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
121471121-107
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, il Desenzano occupa la tredicesima posizione, mentre l'Ospitaletto si trova al quinto posto.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google