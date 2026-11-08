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Serie C - Game Week 13 8 nov 2026 - 11:30

Desenzano-Ospitaletto è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Desenzano e Ospitaletto si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che vale punti pesanti per entrambe le formazioni, con obiettivi di classifica chiaramente distinti.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento in un momento complicato. Il Desenzano ha perso tre gare consecutive, compresa la sconfitta per 1-0 subita nell'ultimo turno contro il Novara, e occupa la tredicesima posizione in classifica. La squadra ha bisogno di invertire la rotta per allontanarsi dalle zone calde della graduatoria.

L'Ospitaletto si presenta in condizioni migliori, anche se il cammino recente non è stato privo di difficoltà. I lombardi hanno raccolto un pareggio nell'ultima uscita, fermando il Trento sullo 0-0, dopo due sconfitte consecutive contro Pro Vercelli e Pergolettese. La quinta posizione in classifica li mantiene in corsa per le posizioni di vertice.

La differenza di rendimento tra le due squadre è evidente nei numeri: l'Ospitaletto ha mostrato maggiore solidità difensiva nelle ultime settimane, mentre il Desenzano fatica a trovare continuità sia in fase offensiva che difensiva.

Per i padroni di casa si tratta di una partita da non sbagliare. Tre punti consentirebbero al Desenzano di muoversi con più serenità in classifica, mentre una sconfitta rischierebbe di complicare ulteriormente una stagione già in salita.

L'Ospitaletto, dal canto suo, cercherà di sfruttare il momento per consolidare la propria posizione e restare agganciato al gruppo di testa del girone.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Desenzano non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte dell'Ospitaletto la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

Il Desenzano ha registrato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, ma il rendimento più recente è in netto calo. La squadra ha perso le ultime tre gare consecutive, con la sconfitta per 1-0 contro il Novara come risultato più recente. In precedenza i lombardi avevano ceduto 1-2 alla Giana Erminio e 4-1 all'Alcione Milano. Nelle cinque gare il Desenzano ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9.

L'Ospitaletto presenta un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è il pareggio per 0-0 contro il Trento, che ha interrotto una striscia di due sconfitte. La vittoria più recente risale al successo esterno per 0-1 contro il Treviso. In cinque partite la squadra ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni, disputato il 30 marzo 2025 in Serie D, si è concluso con un 2-1 in favore dell'Ospitaletto tra le mura amiche. Nel confronto precedente, a novembre 2024, era stato invece il Desenzano a imporsi per 2-1 in casa propria. Nei due precedenti disponibili il bilancio è in perfetta parità, con una vittoria per parte.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, il Desenzano occupa la tredicesima posizione, mentre l'Ospitaletto si trova al quinto posto.