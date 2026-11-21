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Desenzano-AlbinoLeffe sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per non perdere il match.
Desenzano e AlbinoLeffe si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette a confronto due squadre con obiettivi stagionali ben distinti.
Il Desenzano arriva a questa gara in un momento di forma negativa. I lombardi hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, con quattro sconfitte consecutive che pesano sulla classifica. L'ultimo risultato è il pareggio per 3-3 contro il Renate, che ha interrotto la serie di ko ma non ha restituito continuità.
L'AlbinoLeffe ha vissuto un periodo più altalenante. I seriani hanno perso le ultime due gare, inclusa la sconfitta per 1-2 contro l'Union Brescia nell'ultimo turno, dopo aver battuto la Pergolettese per 3-2 a fine ottobre.
In classifica il Desenzano occupa la tredicesima posizione, mentre l'AlbinoLeffe si trova al decimo posto. Il divario è contenuto e i tre punti in palio hanno un peso concreto per entrambe le formazioni.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Desenzano non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.
Sul fronte dell'AlbinoLeffe la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o sospesi. Ulteriori dettagli arriveranno più vicino alla partita.
Stato di forma
Il Desenzano ha raccolto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il pareggio per 3-3 contro il Renate, dopo quattro sconfitte consecutive che includono il ko per 0-1 contro l'Ospitaletto e quello per 1-2 contro la Giana Erminio. Nelle cinque gare la squadra ha segnato 9 reti e ne ha subite 9.
L'AlbinoLeffe presenta un ruolino di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. I seriani vengono dalla sconfitta per 1-2 contro l'Union Brescia e in precedenza avevano perso per 2-1 contro il Trento. Il successo più recente risale alla vittoria per 3-2 contro la Pergolettese. Nelle cinque partite la squadra ha segnato 8 reti e ne ha subite 8.
Precedenti
Non sono disponibili dati sui precedenti tra Desenzano e AlbinoLeffe nelle ultime cinque sfide dirette.
Classifica
Grp. A
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|9
|6
|0
|22
|8
|+14
|33
V
V
V
D
V
|2
|15
|10
|2
|3
|21
|9
|+12
|32
S
D
D
V
S
|3
|14
|9
|4
|1
|28
|12
|+16
|31
V
V
V
V
S
|4
|14
|7
|4
|3
|20
|11
|+9
|25
V
V
D
S
S
|5
|15
|7
|4
|4
|15
|12
|+3
|25
V
S
V
S
V
|6
|15
|7
|3
|5
|23
|19
|+4
|24
S
V
S
D
V
|7
|14
|5
|6
|3
|23
|12
|+11
|21
D
V
V
D
V
|8
|14
|4
|6
|4
|23
|22
|+1
|18
S
S
V
S
V
|9
|15
|4
|6
|5
|14
|16
|-2
|18
S
D
S
S
V
|10
|14
|4
|5
|5
|21
|21
|0
|17
S
S
V
D
D
|11
|15
|4
|5
|6
|18
|24
|-6
|17
V
V
S
D
S
|12
|14
|4
|5
|5
|15
|22
|-7
|17
D
V
D
V
S
|13
|14
|4
|4
|6
|15
|19
|-4
|16
S
V
D
S
S
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|18
|-5
|14
D
S
S
S
S
|15
|14
|3
|5
|6
|12
|19
|-7
|14
D
S
V
S
D
|16
|14
|3
|5
|6
|17
|27
|-10
|14
D
D
S
V
V
|17
|15
|2
|7
|6
|15
|21
|-6
|13
S
D
D
S
V
|18
|14
|2
|6
|6
|20
|21
|-1
|12
D
V
V
D
S
|19
|15
|2
|6
|7
|15
|24
|-9
|12
V
D
D
S
D
|20
|14
|2
|4
|8
|10
|23
|-13
|10
S
S
S
S
S
Nel Girone A di Serie C, il Desenzano occupa la tredicesima posizione mentre l'AlbinoLeffe si trova al decimo posto.