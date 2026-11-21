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Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 11:30

Desenzano-AlbinoLeffe sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per non perdere il match.

Desenzano e AlbinoLeffe si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette a confronto due squadre con obiettivi stagionali ben distinti.

Il Desenzano arriva a questa gara in un momento di forma negativa. I lombardi hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, con quattro sconfitte consecutive che pesano sulla classifica. L'ultimo risultato è il pareggio per 3-3 contro il Renate, che ha interrotto la serie di ko ma non ha restituito continuità.

L'AlbinoLeffe ha vissuto un periodo più altalenante. I seriani hanno perso le ultime due gare, inclusa la sconfitta per 1-2 contro l'Union Brescia nell'ultimo turno, dopo aver battuto la Pergolettese per 3-2 a fine ottobre.

In classifica il Desenzano occupa la tredicesima posizione, mentre l'AlbinoLeffe si trova al decimo posto. Il divario è contenuto e i tre punti in palio hanno un peso concreto per entrambe le formazioni.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Desenzano non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte dell'AlbinoLeffe la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o sospesi. Ulteriori dettagli arriveranno più vicino alla partita.

Stato di forma

Il Desenzano ha raccolto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il pareggio per 3-3 contro il Renate, dopo quattro sconfitte consecutive che includono il ko per 0-1 contro l'Ospitaletto e quello per 1-2 contro la Giana Erminio. Nelle cinque gare la squadra ha segnato 9 reti e ne ha subite 9.

L'AlbinoLeffe presenta un ruolino di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. I seriani vengono dalla sconfitta per 1-2 contro l'Union Brescia e in precedenza avevano perso per 2-1 contro il Trento. Il successo più recente risale alla vittoria per 3-2 contro la Pergolettese. Nelle cinque partite la squadra ha segnato 8 reti e ne ha subite 8.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Desenzano e AlbinoLeffe nelle ultime cinque sfide dirette.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, il Desenzano occupa la tredicesima posizione mentre l'AlbinoLeffe si trova al decimo posto.