Come vedere Deportivo de A Coruña-Osasuna con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 11 2 nov 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Il Deportivo de A Coruña ospita l’Osasuna all’Abanca-Riazor, a La Coruña, in una partita di Liga importante per entrambe le squadre, che si trovano nella metà bassa della classifica.

La squadra di Antonio Hidalgo arriva a questa partita con risultati altalenanti: ha battuto l’Auriense in Coppa del Re, prima di perdere 1-0 contro l’Atlético Madrid in campionato. Un pareggio con il Levante e due sconfitte consecutive hanno lasciato il Deportivo al 13° posto: la squadra cercherà continuità davanti al proprio pubblico.

L’Osasuna arriva dalla sconfitta per 2-0 contro il Siviglia nella sua più recente partita di Liga, anche se in settimana ha ottenuto una comoda vittoria in Coppa del Re contro l’Atletico Calatayud. La squadra di Jagoba Arrasate è 15ª in classifica e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

L’Abanca-Riazor è stato un campo difficile per le squadre ospiti e il Deportivo conterà sul sostegno del proprio pubblico nella ricerca dei tre punti. I padroni di casa hanno dimostrato di saper segnare, ma nelle ultime settimane il loro rendimento difensivo ha destato preoccupazione.

Nell’Osasuna, Ante Budimir guida l’attacco e sarà il principale punto di riferimento offensivo. Gli ospiti hanno la qualità per mettere in difficoltà un Deportivo che ha subito goal in ciascuna delle ultime tre partite ufficiali.

La sfida mette di fronte due squadre separate da appena due posizioni nella classifica della Liga. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli su come vedere la partita in diretta.

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