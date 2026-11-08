Come vedere Crystal Palace-Liverpool con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 10 8 nov 2026 - 09:00 Selhurst Park

Il Crystal Palace ospita il Liverpool a Selhurst Park nella decima giornata di Premier League, con la squadra di Andoni Iraola intenzionata a prolungare la propria imbattibilità in trasferta nella massima serie in questa stagione.

Il Crystal Palace arriva alla sfida in un momento difficile in campionato, dopo aver perso le ultime due partite di Premier League senza segnare. La squadra di Pierre Sage si è dimostrata più competitiva in Europa, ottenendo due pareggi consecutivi in Europa League, ma i risultati in campionato restano la priorità.

Il Liverpool arriva al fine settimana dopo la sconfitta per 3-2 contro il Fenerbahce in Champions League a metà settimana, la seconda consecutiva in tutte le competizioni dopo il ko per 1-0 contro l’Arsenal in Premier League. Il Liverpool ha però conquistato in trasferta 10 dei suoi 15 punti in campionato in questa stagione, a conferma della qualità che Iraola ha costruito lontano da Anfield.

Alexander Isak è la principale minaccia offensiva del Liverpool nella trasferta nel sud di Londra. Il nazionale svedese ha segnato contro il Fenerbahce il suo settimo goal stagionale ed è andato a segno in due delle ultime tre presenze nella massima serie contro il Palace, anche se Selhurst Park resta lo stadio di Premier League in cui ha giocato più partite senza segnare.

Bradley Barcola, acquistato dal PSG per 123 milioni di sterline, offre un’ulteriore soluzione all’attacco del Liverpool. L’ala francese ha ammesso di non aver ancora raggiunto la sua forma migliore in Inghilterra: tutti e tre i suoi goal con il club sono arrivati in un’unica partita europea. Iraola sta provando Barcola in una posizione centrale come alternativa a Isak e Cody Gakpo, dando al Liverpool maggiore flessibilità tattica.

Jeremie Frimpong sarà assente per il Liverpool dopo aver riportato un infortunio muscolare contro il Brentford il mese scorso, un problema che gli è costato anche il posto nella rosa dei Paesi Bassi per gli impegni delle nazionali di novembre. La sua assenza lascia il Liverpool con poche opzioni nel ruolo di terzino destro in vista di questa partita.