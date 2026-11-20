Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie C - Game Week 15 21 nov 2026 - 11:30

Crotone-Cosenza sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per non perdere il derby calabrese.

Il Crotone ospita il Cosenza nel Girone C di Serie C, in un derby calabrese che vale molto più di tre punti per entrambe le squadre.

I rossoblù pitagorici arrivano a questa sfida in un momento difficile. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato hanno lasciato il Crotone al ventesimo posto in classifica, con la necessità urgente di invertire una tendenza che si sta facendo preoccupante.

Il Cosenza, diciannovesimo, non se la passa meglio in termini di posizione, ma il momento è diverso. I silani hanno vinto due delle ultime cinque gare, compreso il successo per 2-1 sulla Casertana nel turno più recente, e arrivano a Crotone con più fiducia.

Un derby regionale in zona retrocessione ha sempre un peso specifico enorme. Per il Crotone è quasi una finale: perdere ancora significherebbe sprofondare ulteriormente. Per il Cosenza, invece, è l'occasione di staccarsi da una zona di classifica da cui vuole uscire al più presto.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Crotone-Cosenza in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Crotone non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio. Situazione analoga per il Cosenza: nessun dato confermato su disponibilità o assenze dei silani. Le ultime notizie sulle rose di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Crotone ha raccolto zero vittorie nelle ultime cinque partite di Serie C, con quattro sconfitte e un solo pareggio per 0-0 contro il Bari. I pitagorici vengono dalla sconfitta per 1-0 subita contro la Cavese e in precedenza avevano perso 4-2 contro il Potenza. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato tre reti e ne ha subite sette. Il Cosenza presenta invece un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I silani arrivano dal successo per 2-1 sulla Casertana, dopo il pareggio per 0-0 contro il Monopoli. In cinque partite la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite sei.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 19 gennaio 2026, quando il Cosenza si impose per 2-0 in casa in Serie C. Guardando ai cinque incontri più recenti, il bilancio conta una vittoria per il Crotone, una per il Cosenza e un pareggio nelle sfide di Serie C, con due precedenti di Serie B che includono un 3-3 e un 1-0. Le due squadre si erano già affrontate il 7 settembre 2025 in Serie C, con il risultato di 0-0.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Crotone occupa la ventesima posizione, mentre il Cosenza è diciannovesimo.