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Serie B - Game Week 13 25 nov 2026 - 13:00 Stadio Giovanni Zini

La Cremonese riceve l'Avellino allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, in una sfida valida per la Serie B. Le due squadre arrivano all'appuntamento con umori diversi e con posizioni di classifica distanti.

I grigiorossi di Fabio Pecchia hanno perso l'ultima gara contro il Sudtirol per 1-0, interrompendo la striscia di tre vittorie consecutive. Prima dello stop avevano battuto il Vicenza per 4-1, il Benevento per 2-0 e il Mantova per 2-0.

La Cremonese occupa il dodicesimo posto e vuole rialzarsi davanti al proprio pubblico. Il Zini diventa così il banco di prova per ritrovare continuità.

L'Avellino di Alessandro Nesta si presenta con il morale alto. Gli irpini hanno vinto 4-1 contro il Mantova nell'ultimo turno, un risultato che li ha spinti fino al quarto posto.

Il successo sul Mantova arriva dopo una serie di pareggi contro Benevento ed Entella e dopo il 2-0 sul Pisa. L'Avellino ha perso una sola volta nelle ultime cinque, contro il Padova.

Per Pecchia e Nesta la gara pesa in modo diverso: la Cremonese cerca una risposta, l'Avellino vuole confermare la crescita. Ecco tutte le informazioni su canali TV e live streaming.

Notizie sulle squadre

Fabio Pecchia non ha ancora comunicato la formazione della Cremonese, e al momento non risultano infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per l'Avellino di Alessandro Nesta mancano indicazioni su formazione, indisponibili e squalificati. Ulteriori informazioni saranno aggiunte più vicino alla partita.

Stato di forma

La Cremonese ha raccolto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie B, senza pareggi. L'ultima uscita è la sconfitta per 1-0 contro il Sudtirol, preceduta dal 4-1 in trasferta sul Vicenza. Sono arrivati anche i successi per 2-0 su Benevento e Mantova, mentre l'altra sconfitta è lo 0-1 contro la Juve Stabia. In totale i grigiorossi hanno segnato otto gol e ne hanno subiti tre.

L'Avellino ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultimo turno ha battuto il Mantova per 4-1, dopo l'1-1 con il Benevento, il 2-0 sul Pisa, l'1-1 con la Virtus Entella e lo 0-1 contro il Padova. Il bilancio dei biancoverdi è di otto reti fatte e quattro subite.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 27 gennaio 2018, quando Avellino e Cremonese pareggiarono 0-0 in Serie B. Nelle quattro sfide disponibili la Cremonese ha vinto due volte, l'Avellino una e un incontro è finito in parità. I grigiorossi hanno segnato cinque gol, gli irpini tre.

Classifica

In Serie B la Cremonese occupa il dodicesimo posto in classifica, mentre l'Avellino è quarto.