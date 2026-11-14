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Serie C
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Guarda Cosenza contro Casertana in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Cosenza vs Casertana
Cosenza
Casertana
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Cosenza e Casertana, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Cosenza-Casertana sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Il Cosenza ospita la Casertana nel Girone C di Serie C, in un confronto diretto tra due squadre che vivono momenti di stagione molto diversi. I calabresi cercano punti preziosi per uscire dalla zona pericolosa della classifica, mentre i falchetti vogliono consolidare la loro posizione nella parte alta del girone.

Il Cosenza arriva a questa gara con un andamento recente discontinuo. Dopo il successo per 1-0 contro l'Inter U23, i rossoblù hanno fermato il Monopoli sullo 0-0 nell'ultimo turno, un pareggio che ha interrotto una striscia positiva ma che lascia la squadra ancora lontana dalla zona tranquilla della classifica.

La Casertana, dal canto suo, ha ripreso slancio battendo il Casarano per 1-0 nella più recente uscita. I falchetti hanno dimostrato solidità nelle ultime settimane, con un filotto di risultati che comprende vittorie, pareggi di spessore contro avversari come il Bari e un successo netto sul Monopoli per 3-1.

La storia recente tra le due formazioni sorride al Cosenza: nell'ultimo confronto diretto, disputato in Serie C nel febbraio 2026, i calabresi si sono imposti per 3-1 tra le mura amiche. La Casertana vorrà ribaltare quel precedente e portare a casa un risultato utile.

Quattro punti di distanza in classifica rendono questa sfida significativa per entrambe le panchine. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Cosenza-Casertana in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Cosenza non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per la Casertana: nessun dato confermato su indisponibili o undici titolare. Anche per i falchetti i dettagli verranno resi noti in avvicinamento alla gara.

Stato di forma

COS

COS - Forma

PIC
V1-2
ALT
S1-3
SAV
D1-1
INT
V1-0
MON
D0-0
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CAS

CAS - Forma

MON
V3-1
SOR
D0-0
BAR
D1-1
GIU
S1-0
CAS
V1-0
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Cosenza ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I rossoblù vengono dal pareggio per 0-0 contro il Monopoli, preceduto dal successo per 1-0 sull'Inter U23. Nel periodo considerato la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite sette, con la sconfitta per 3-1 contro il Team Altamura come risultato più negativo.

La Casertana ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I falchetti arrivano dalla vittoria per 1-0 sul Casarano, dopo aver perso per 1-0 contro il Giugliano. Il successo per 3-1 sul Monopoli rimane il risultato di maggiore spicco del periodo, con la squadra che ha totalizzato sette gol segnati e tre subiti in cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

CosenzaPareggioCasertana
1
2
2
Serie C
Cosenza badge
Cosenza
COS
3
Casertana badge
Casertana
CAS
1
FIN
Serie C
Casertana badge
Casertana
CAS
1
Cosenza badge
Cosenza
COS
1
FIN
Serie C
Cosenza badge
Cosenza
COS
1
Casertana badge
Casertana
CAS
1
FIN
Serie C
Casertana badge
Casertana
CAS
1
Cosenza badge
Cosenza
COS
0
FIN
Serie C
Cosenza badge
Cosenza
COS
0
Casertana badge
Casertana
CAS
3
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 1 febbraio 2026, quando il Cosenza ospitò la Casertana in Serie C e si impose per 3-1. Nel match d'andata della stessa stagione, disputato il 20 settembre 2025, le due formazioni si divisero la posta con un 1-1. Considerando i cinque incontri più recenti in tutte le competizioni, il Cosenza conta due vittorie contro una della Casertana, con due pareggi nel computo.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
1310213518+1732
V
V
D
V
V
2
BariBariBAR
147521911+826
V
D
D
D
D
3
CataniaCataniaCAT
137152613+1322
V
S
V
S
V
4
ScafateseScafateseSCA
135622217+521
V
D
S
V
D
5
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
136252015+520
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
13553139+420
D
D
V
V
S
7
Inter U23Inter U23INT
136252220+220
V
S
V
D
S
8
CasertanaCasertanaCAS
135531715+220
V
S
D
D
V
9
SorrentoSorrentoSOR
136251615+120
S
S
D
D
S
10
AZ PicernoAZ PicernoPIC
146172423+119
S
D
V
V
S
11
CasaranoCasaranoCAS
145361822-418
V
S
D
V
S
12
CaveseCaveseCAV
134452322+116
D
S
S
V
D
13
Team AltamuraTeam AltamuraALT
134451319-616
D
V
D
V
S
14
GiuglianoGiuglianoGIU
135171729-1216
V
V
S
V
S
15
SalernitanaSalernitanaSAL
133641517-215
S
D
S
D
D
16
BarlettaBarlettaBAR
133641416-215
V
D
S
V
D
17
FoggiaFoggiaFOG
144371519-415
S
S
D
V
S
18
SavoiaSavoiaSAV
132651421-712
S
D
D
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
132471023-1310
D
V
D
S
V
20
CrotoneCrotoneCRO
131481221-91
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C, il Cosenza occupa attualmente il diciannovesimo posto, mentre la Casertana si trova all'ottava posizione.

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