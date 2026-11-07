Come vedere Concarneau-FC Fleury 91 con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 3 - Game Week 12 7 nov 2026 - 08:45

Il Concarneau ospita l'FC Fleury 91 in una sfida di Ligue 3 importante per la classifica di entrambe le squadre.

Il Concarneau arriva alla partita al settimo posto in Ligue 3 e cerca di riscattarsi dopo la sconfitta per 2-1 contro il Rouen nell'ultima gara di campionato. Prima di quella battuta d'arresto, la vittoria sul Paris 13 Atletico e il pareggio contro lo SC Bastia nelle settimane precedenti avevano mostrato che la squadra ha le qualità per stare nella metà alta della classifica.

L'FC Fleury 91 arriva da nono in classifica, ma attraversa un buon momento. Tre vittorie nelle ultime quattro partite ufficiali, tra cui il 3-2 contro il Caen e lo 0-1 sul campo del Bourg en Bresse Peronnas, indicano una squadra che sta trovando il proprio ritmo al momento giusto.

I precedenti aggiungono un elemento di interesse. Il Fleury ha vinto la gara d'andata nella stagione 2025-26 e si è imposto anche per 0-4 nell'ultimo incontro tra le due squadre sul proprio campo, nel febbraio 2026.

Per fermare un Fleury che ha dimostrato di saper segnare in trasferta, il Concarneau dovrà essere più attento in difesa rispetto alla partita contro il Rouen.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su come vedere questa sfida di Ligue 3.

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