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Serie A - Game Week 5 1 nov 2026 - 12:00

La partita tra Como Women e AC Milan sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire il match in diretta.

Como Women e AC Milan si affrontano in Serie A Femminile in una sfida che mette di fronte due squadre separate da un solo punto in classifica, con entrambe le formazioni a caccia di continuità in un campionato ancora aperto.

Il Como di Paolo Tramezzani arriva all'appuntamento con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. Le lariane hanno raccolto due pareggi consecutivi contro Lazio e Fiorentina, senza riuscire a sbloccarsi davanti alla porta avversaria nella gara più recente.

L'AC Milan di Suzanne Bakker ha mostrato carattere nelle ultime uscite, infilando una vittoria importante contro la Juventus prima di cedere alla Roma. Le rossonere restano una squadra capace di colpire nei momenti decisivi.

Lo scontro diretto ha storicamente premiato il Como, che ha vinto tre degli ultimi cinque precedenti in Serie A. Le rossonere, però, sanno che un risultato positivo potrebbe rimescolare le carte nella parte alta della classifica.

Con entrambe le squadre racchiuse in pochi punti, questa partita vale molto più dei tre punti in palio. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la sfida in diretta.

Notizie sulle squadre

In casa Como Women, Paolo Tramezzani prepara la squadra senza indicazioni ufficiali sulle probabili formazioni o su eventuali indisponibili: ulteriori aggiornamenti saranno disponibili più vicino al fischio d'inizio. Stessa situazione per l'AC Milan, con Suzanne Bakker che non ha ancora diffuso notizie su infortuni o squalifiche in vista del match. Le formazioni ufficiali saranno comunicate nei consueti tempi pre-partita.

Stato di forma

Il Como Women arriva alla sfida con un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate di Serie A. Le lariane hanno fermato la Lazio sullo 0-0 nell'ultimo turno e pareggiate 1-1 contro la Fiorentina, mentre la sconfitta per 2-0 contro l'Inter rappresenta il momento più difficile del periodo. In totale, il Como ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro nelle ultime cinque gare. L'AC Milan, dal canto suo, presenta due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Le rossonere hanno battuto la Juventus per 2-1 e dominato il Ternana Femminile per 3-0, ma hanno incassato quattro gol dalla Roma nella sconfitta più pesante del periodo. Complessivamente, il Milan ha realizzato sette reti subendone sei, con un attacco che sa farsi valere ma una difesa ancora da stabilizzare.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 22 marzo 2026, quando l'AC Milan ospitò il Como Women terminando 0-0. Guardando agli ultimi cinque incroci in Serie A, il Como Women ha vinto tre volte, il Milan una sola volta, con un pareggio a completare il bilancio. I gol complessivi nei cinque match sono stati sei per il Como e uno per il Milan, a testimonianza di un dominio lariano nei recenti precedenti diretti.

Classifica

In Serie A Femminile, il Como Women occupa attualmente il settimo posto, mentre l'AC Milan si trova al sesto. Le due squadre sono vicinissime in classifica, rendendo questo scontro diretto particolarmente rilevante per entrambe.