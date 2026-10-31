Serie A - Game Week 10 1 nov 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

Como-Venezia è trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma che trasmette tutte le partite della Serie A 2026/27. Per abbonarsi e seguire la partita in streaming, è possibile farlo tramite il link qui sotto.

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Como e Venezia si sfidano allo Stadio G. Sinigaglia di Como nella decima giornata di Serie A 2026/27. I lariani ospitano i lagunari in un match che racconta due momenti di stagione molto diversi tra le due squadre.

Il Como arriva a questa partita in un momento di forma straordinaria. Quattro vittorie nelle ultime cinque tra campionato e Champions League, tra cui un netto 4-1 al Manchester United in Europa e un convincente 1-3 sul campo del Torino nell'ultimo turno di Serie A. Cesc Fabregas ha costruito una squadra capace di fare male in ogni competizione.

Il Venezia, invece, attraversa un periodo difficile. Due sconfitte consecutive in campionato, prima contro il Genoa e poi contro l'Inter, hanno ridimensionato le ambizioni dei lagunari. La squadra di Davide Nicola resta ultima in classifica e ha bisogno di punti con urgenza.

Non mancano le assenze per entrambe le formazioni. Il Como deve fare a meno di diversi elementi, mentre il Venezia si presenta con una lista di indisponibili che complica ulteriormente i piani di Nicola.

Il Venezia ha mostrato di poter battere squadre di livello superiore in casa, come dimostra il successo sul Napoli in questa stagione. Ma giocare fuori casa è un'altra storia per i lagunari, che faticano a trovare continuità lontano dal Penzo.

Per il Como, invece, questa è un'occasione per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica. I lariani sono in piena corsa e vogliono sfruttare il fattore campo davanti ai propri tifosi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Como-Venezia in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Il Como di Fabregas dovrà rinunciare a Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali e Jesus Rodriguez. Il probabile undici titolare prevede Robert Sanchez in porta, con Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf e Alex Valle in difesa; a centrocampo Caqueret, Luis Milla e Da Cunha con Perrone; in attacco Nico Paz e Douvikas.

Il Venezia deve fare a meno di Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi e Thorir Helgason. Nicola dovrebbe schierare Filip Stankovic tra i pali, con Halhal, Moreno, Juan Jesus e Hainaut nella linea difensiva; a centrocampo Schingtienne, Kike Perez, Sohm e Busio; in avanti Lauberbach e Adams.

Stato di forma

Il Como ha raccolto quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite tra Serie A e Champions League, segnando 13 gol e subendone 7. L'unico passo falso è arrivato contro il Feyenoord in Europa (2-3), ma i lariani hanno risposto con tre vittorie consecutive, incluso il 4-1 al Manchester United. Nell'ultimo turno di campionato, il Como ha vinto 3-1 in trasferta contro il Torino, confermando la solidità del momento.

Il Venezia ha vinto una sola delle ultime cinque partite, con due pareggi e due sconfitte. Il successo più recente risale alla vittoria casalinga per 1-0 contro il Napoli, ma da allora sono arrivate le sconfitte contro Genoa (1-0) e Inter (0-2). I lagunari hanno segnato 3 gol e ne hanno subiti 6 nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'8 marzo 2025, quando Como e Venezia pareggiarono 1-1 in Serie A. Nelle ultime cinque sfide tra le due formazioni, il bilancio vede due vittorie del Venezia, un pareggio e due vittorie del Como, con le sfide più recenti disputate tra Serie A e Serie B. Le due squadre si erano già affrontate il 8 dicembre 2024, con un altro pareggio per 2-2 al Penzo.

Classifica

In Serie A 2026/27, il Como occupa la quarta posizione, pienamente in lotta per i piani alti della classifica, mentre il Venezia è ultimo a quota 20, in piena zona retrocessione e alla disperata ricerca di punti salvezza.