Come vedere Colorado Rapids-Chicago Fire FC con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 33 31 ott 2026 - 21:30 Dick's Sporting Goods Park

I Colorado Rapids ospitano il Chicago Fire FC al Dick's Sporting Goods Park di Commerce City in una sfida di Major League Soccer che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi nelle rispettive Conference.

I Rapids di Matt Wells sono settimi nella Western Conference: una posizione che tiene vive le speranze di accedere ai playoff, ma che lascia poco margine d'errore mentre la stagione regolare entra nella fase finale. Nelle ultime cinque partite hanno ottenuto una sola vittoria e tre pareggi: risultati che descrivono una squadra capace di conquistare punti anche nelle gare difficili, ma che fatica a trasformare la pressione sugli avversari in vittorie.

Il Chicago Fire arriva in Colorado da quarto in classifica nella Eastern Conference, con un posto nei playoff già assicurato. La squadra di Gregg Berhalter ha pareggiato 2-2 contro l'Orlando City nell'ultima partita, proseguendo un periodo di risultati altalenanti dopo le precedenti vittorie contro l'Atlanta United e il New York City FC.

L'ultima trasferta del Chicago Fire si è conclusa con una vittoria per 2-3 sul campo dell'Atlanta United, un risultato che ha dimostrato come la squadra di Berhalter sappia imporsi anche lontano da casa. Detto questo, il pareggio contro l'Orlando e l'imminente trasferta verso ovest arrivano in un momento cruciale della stagione, con lo slancio della squadra che sembra essersi attenuato.

Per il Colorado, questa è una partita da vincere. Il pareggio contro i San Jose Earthquakes nell'ultimo incontro ha mantenuto i Rapids in corsa, ma Wells sa che perdere punti in casa contro una squadra che non ha più nulla da dimostrare potrebbe costare caro.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire Colorado Rapids-Chicago Fire FC in diretta, compresi il canale TV, le opzioni per lo streaming e l'orario d'inizio.

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