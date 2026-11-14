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Serie C
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team-logoFolgore Caratese
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Guarda Cittadella contro Folgore Caratese in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Cittadella vs Folgore Caratese
Cittadella
Folgore Caratese
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Cittadella e Folgore Caratese, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Cittadella-Folgore Caratese sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Il Cittadella ospita la Folgore Caratese nel Girone A di Serie C, una sfida che mette di fronte la capolista del raggruppamento e l'ultima della classifica. Le due squadre arrivano all'appuntamento con stati di forma opposti e obiettivi stagionali che non potrebbero essere più distanti.

I granata guidano il girone con autorità. Nell'ultimo turno hanno pareggiato 0-0 contro la Giana Erminio, interrompendo una striscia di tre vittorie consecutive che aveva consolidato il primato in classifica.

La Folgore Caratese attraversa invece un momento di profonda difficoltà. I caratesi hanno raccolto appena un pareggio nelle ultime cinque gare di campionato, con quattro sconfitte che hanno reso la loro posizione in classifica sempre più precaria.

L'ultimo risultato della Folgore non lascia spazio all'ottimismo: la sconfitta per 0-4 contro l'Union Brescia ha ulteriormente aggravato una situazione già critica, con la zona salvezza che sembra allontanarsi partita dopo partita.

Per il Cittadella si tratta di ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico e rispondere alle inseguitrici con continuità. Per la Folgore, ogni punto è vitale per sperare di risalire verso posizioni più tranquille.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Sul fronte del Cittadella non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né indicazioni sulla formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per la Folgore Caratese la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o sospesi. Le scelte definitive dello staff tecnico verranno comunicate a ridosso della partita.

Stato di forma

CIT

CIT - Forma

NOV
V0-2
ARZ
V1-0
BRE
S2-1
TRE
V1-0
GIA
D0-0
Gol segnato (subito)
5/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
FRC

FRC - Forma

TRE
S1-0
TRE
S0-2
LEC
D2-2
BRE
S0-4
CAP
D0-0
Gol segnato (subito)
2/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Cittadella arriva a questa sfida con un ruolino di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite di Serie C. I granata hanno pareggiato 0-0 contro la Giana Erminio nell'ultimo turno, dopo aver battuto il Treviso 1-0 e l'Arzignano Valchiampo 1-0 nelle due gare precedenti. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro l'Union Brescia per 2-1. Nelle cinque partite considerate il Cittadella ha segnato cinque reti e ne ha subite quattro.

La Folgore Caratese presenta un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. I caratesi hanno pareggiato 0-0 contro il Carpi nell'ultimo turno, ma in precedenza avevano subito una pesante sconfitta per 0-4 contro l'Union Brescia e perso 0-2 contro il Treviso. Nelle cinque partite la Folgore ha segnato tre reti e ne ha concesse sette.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Cittadella e Folgore Caratese. Il confronto diretto tra le due squadre resta da definire sulla base delle informazioni attualmente disponibili.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Union BresciaUnion BresciaBRE
149412812+1631
V
V
V
V
S
2
CittadellaCittadellaCIT
131012196+1331
D
V
S
V
V
3
TrentoTrentoTRE
14860218+1330
V
V
D
V
V
4
OspitalettoOspitalettoOSP
147432011+925
V
V
D
S
S
5
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
147342217+524
V
S
D
V
S
6
TrevisoTrevisoTRE
13643149+522
V
S
V
V
S
7
LeccoLeccoLEC
135532211+1120
V
V
D
V
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
144642322+118
S
S
V
S
V
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
144552121017
S
S
V
D
D
10
PergolettesePergolettesePGT
134541415-117
S
S
V
V
V
11
LumezzaneLumezzaneLUM
144461519-416
S
V
D
S
S
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
134451522-716
V
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
143561318-514
D
S
S
S
S
14
AC CarpiAC CarpiCAP
143561727-1014
D
D
S
V
V
15
Giana ErminioGiana ErminioGIA
142751418-413
D
D
S
V
V
16
NovaraNovaraNOV
133461118-713
S
V
S
D
S
17
RenateRenateREN
142662021-112
D
V
V
D
S
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
132561223-1111
S
D
S
V
D
19
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
142481023-1310
S
S
S
S
S
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
131571121-108
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C 2026/27, il Cittadella occupa la prima posizione mentre la Folgore Caratese è ultima con il ventesimo posto in classifica.

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