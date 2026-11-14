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Serie C - Game Week 14 15 nov 2026 - 11:30

Cittadella-Folgore Caratese sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Il Cittadella ospita la Folgore Caratese nel Girone A di Serie C, una sfida che mette di fronte la capolista del raggruppamento e l'ultima della classifica. Le due squadre arrivano all'appuntamento con stati di forma opposti e obiettivi stagionali che non potrebbero essere più distanti.

I granata guidano il girone con autorità. Nell'ultimo turno hanno pareggiato 0-0 contro la Giana Erminio, interrompendo una striscia di tre vittorie consecutive che aveva consolidato il primato in classifica.

La Folgore Caratese attraversa invece un momento di profonda difficoltà. I caratesi hanno raccolto appena un pareggio nelle ultime cinque gare di campionato, con quattro sconfitte che hanno reso la loro posizione in classifica sempre più precaria.

L'ultimo risultato della Folgore non lascia spazio all'ottimismo: la sconfitta per 0-4 contro l'Union Brescia ha ulteriormente aggravato una situazione già critica, con la zona salvezza che sembra allontanarsi partita dopo partita.

Per il Cittadella si tratta di ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico e rispondere alle inseguitrici con continuità. Per la Folgore, ogni punto è vitale per sperare di risalire verso posizioni più tranquille.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Sul fronte del Cittadella non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né indicazioni sulla formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per la Folgore Caratese la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o sospesi. Le scelte definitive dello staff tecnico verranno comunicate a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Cittadella arriva a questa sfida con un ruolino di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite di Serie C. I granata hanno pareggiato 0-0 contro la Giana Erminio nell'ultimo turno, dopo aver battuto il Treviso 1-0 e l'Arzignano Valchiampo 1-0 nelle due gare precedenti. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro l'Union Brescia per 2-1. Nelle cinque partite considerate il Cittadella ha segnato cinque reti e ne ha subite quattro.

La Folgore Caratese presenta un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. I caratesi hanno pareggiato 0-0 contro il Carpi nell'ultimo turno, ma in precedenza avevano subito una pesante sconfitta per 0-4 contro l'Union Brescia e perso 0-2 contro il Treviso. Nelle cinque partite la Folgore ha segnato tre reti e ne ha concesse sette.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Cittadella e Folgore Caratese. Il confronto diretto tra le due squadre resta da definire sulla base delle informazioni attualmente disponibili.

Classifica

Nel Girone A di Serie C 2026/27, il Cittadella occupa la prima posizione mentre la Folgore Caratese è ultima con il ventesimo posto in classifica.