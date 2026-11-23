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Serie B - Game Week 13 24 nov 2026 - 14:00 Orogel Stadium-Dino Manuzzi

Il Dino Manuzzi di Cesena ospita Cesena-Ascoli, partita di Serie B tra due squadre che arrivano da percorsi diversi.

I padroni di casa di Alessandro Diamanti hanno ritrovato fiducia. Il Cesena ha vinto 2-0 sul campo del Verona nell'ultimo turno e ha raccolto tre successi nelle ultime cinque gare.

Il pacchetto di risultati ha rimesso in carreggiata i romagnoli, ora all'ottavo posto. Il tecnico può contare su una squadra che ha già battuto Catanzaro ed Empoli in questo scorcio di stagione.

L'Ascoli di Francesco Tomei si presenta da terza forza del campionato. I marchigiani sono imbattuti da cinque partite, anche se l'ultima uscita, il 2-2 contro il Vicenza, ha prolungato la serie di pareggi a tre.

L'attacco bianconero resta tra i più prolifici, grazie anche al 6-1 esterno firmato a Catanzaro. La squadra di Tomei ha messo insieme 11 gol nelle ultime cinque giornate.

Per il Cesena è l'occasione di dare un seguito alla vittoria di Verona davanti al proprio pubblico. Per l'Ascoli è un test importante per restare nelle zone alte della classifica.

Ecco tutte le informazioni su canale TV e live streaming per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Il Cesena di Alessandro Diamanti non ha ancora reso nota la probabile formazione, e al momento non risultano indisponibili o squalificati comunicati. Anche l'Ascoli di Francesco Tomei non ha diffuso indicazioni sull'undici iniziale e non sono segnalate assenze. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Cesena ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato, con sei gol segnati e cinque subiti. Il successo più recente è il 2-0 a Verona, arrivato dopo l'1-0 al Catanzaro, mentre lo stop più pesante resta il 3-0 contro il Modena. In mezzo ci sono l'1-1 con il Sudtirol e il 2-1 all'Empoli. L'Ascoli non perde da cinque turni, con due vittorie e tre pareggi, 11 gol fatti e quattro subiti. L'ultimo risultato è il 2-2 con il Vicenza, preceduto dall'1-1 di Palermo e dallo 0-0 con l'Arezzo. I bianconeri avevano battuto la Sampdoria 2-0 e il Catanzaro 6-1 in trasferta.

Precedenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti recenti tra Cesena e Ascoli, quindi non è possibile tracciare un bilancio degli ultimi incontri.

Classifica

In classifica di Serie B l'Ascoli occupa la terza posizione, mentre il Cesena è ottavo. La sfida mette quindi di fronte una squadra da zona alta e una che cerca di avvicinarsi ai piani nobili.