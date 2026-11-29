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Il Catanzaro ospita l'Avellino allo Stadio Nicola Ceravolo in una gara di Serie B. I padroni di casa cercano continuità, gli irpini arrivano con il morale alto.
La squadra di Michele Mignani ha vinto 3-1 sul campo del Palermo il 21 novembre. Poi ha replicato battendo la Juve Stabia con lo stesso punteggio, 1-3 in trasferta, il 24 novembre. Due successi di fila che hanno interrotto una serie di risultati poco convincenti.
La classifica resta però complicata. Il Catanzaro occupa il diciassettesimo posto e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda.
L'Avellino di Alessandro Nesta vive un momento diverso. Gli irpini hanno battuto il Mantova 4-1 il 22 novembre e hanno poi vinto 0-1 sul campo della Cremonese il 25 novembre.
Il bilancio recente dei biancoverdi racconta di due vittorie consecutive, dopo il pareggio con il Benevento e il successo per 2-0 sul Pisa. Oggi l'Avellino è quinto in classifica.
Per il Catanzaro è l'occasione di confermare la risalita, per l'Avellino di restare nelle posizioni alte. Ecco tutte le informazioni su orario, canale TV e live streaming per seguire la partita.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Catanzaro - Avellino
Allenatore
- M. Mignani
Per il Catanzaro, l'allenatore Michele Mignani non ha ancora comunicato la probabile formazione e al momento non risultano indisponibili né squalificati.
Anche per l'Avellino di Alessandro Nesta mancano indicazioni su formazione, infortuni e squalifiche. Gli aggiornamenti verranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.
Stato di forma
Il Catanzaro ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultimo risultato è il 3-1 in casa della Juve Stabia, arrivato dopo il 3-1 sul Palermo. In precedenza erano arrivati l'1-0 subito dal Cesena e i pareggi per 1-1 con Padova e Benevento. In totale i calabresi hanno segnato 9 gol e ne hanno subiti 5.
L'Avellino ha vinto tre volte e ha pareggiato due volte, senza sconfitte. L'ultima gara è il successo per 1-0 sulla Cremonese, preceduto dal 4-1 sul Mantova e dall'1-1 con il Benevento. Completano il quadro il 2-0 sul Pisa e l'1-1 con la Virtus Entella. Gli irpini hanno segnato 8 reti e ne hanno incassate 3.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente è il 3-0 del 12 maggio 2026 in Serie B, con il Catanzaro padrone di casa. Nelle cinque sfide disponibili il Catanzaro ha vinto tre volte, mentre sono arrivati due pareggi e nessun successo dell'Avellino. I calabresi hanno segnato 11 gol e gli irpini 5.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|14
|10
|3
|1
|33
|17
|+16
|33
V
V
S
D
V
|2
|14
|9
|3
|2
|26
|11
|+15
|30
V
D
V
V
D
|3
|14
|7
|4
|3
|21
|15
|+6
|25
V
V
S
D
D
|4
|14
|6
|6
|2
|22
|14
|+8
|24
V
S
D
D
D
|5
|13
|6
|4
|3
|21
|12
|+9
|22
V
V
D
V
D
|6
|14
|5
|7
|2
|20
|16
|+4
|22
D
V
V
V
D
|7
|14
|5
|5
|4
|22
|19
|+3
|20
S
D
V
D
S
|8
|14
|5
|4
|5
|21
|17
|+4
|19
S
V
S
D
S
|9
|14
|6
|1
|7
|14
|15
|-1
|19
V
V
V
S
S
|10
|14
|5
|3
|6
|16
|15
|+1
|18
V
S
S
V
V
|11
|14
|4
|6
|4
|15
|18
|-3
|18
S
S
V
D
D
|12
|14
|4
|5
|5
|22
|19
|+3
|17
D
S
S
D
V
|13
|14
|5
|2
|7
|17
|22
|-5
|17
S
V
V
V
V
|14
|14
|4
|4
|6
|14
|19
|-5
|16
S
S
D
D
D
|15
|14
|4
|3
|7
|11
|24
|-13
|15
V
S
D
S
D
|16
|14
|3
|4
|7
|13
|18
|-5
|13
S
V
S
S
S
|17
|14
|4
|4
|6
|14
|19
|-5
|12
S
S
S
V
D
|18
|13
|3
|3
|7
|17
|25
|-8
|12
V
V
S
D
D
|19
|14
|2
|5
|7
|17
|28
|-11
|11
D
S
D
S
S
|20
|14
|2
|4
|8
|14
|27
|-13
|10
D
S
S
D
D
In Serie B il Catanzaro occupa il diciassettesimo posto, mentre l'Avellino è quinto.