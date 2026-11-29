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Serie B - Game Week 14 30 nov 2026 - 14:30 Stadio Nicola Ceravolo

Il Catanzaro ospita l'Avellino allo Stadio Nicola Ceravolo in una gara di Serie B. I padroni di casa cercano continuità, gli irpini arrivano con il morale alto.

La squadra di Michele Mignani ha vinto 3-1 sul campo del Palermo il 21 novembre. Poi ha replicato battendo la Juve Stabia con lo stesso punteggio, 1-3 in trasferta, il 24 novembre. Due successi di fila che hanno interrotto una serie di risultati poco convincenti.

La classifica resta però complicata. Il Catanzaro occupa il diciassettesimo posto e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda.

L'Avellino di Alessandro Nesta vive un momento diverso. Gli irpini hanno battuto il Mantova 4-1 il 22 novembre e hanno poi vinto 0-1 sul campo della Cremonese il 25 novembre.

Il bilancio recente dei biancoverdi racconta di due vittorie consecutive, dopo il pareggio con il Benevento e il successo per 2-0 sul Pisa. Oggi l'Avellino è quinto in classifica.

Per il Catanzaro è l'occasione di confermare la risalita, per l'Avellino di restare nelle posizioni alte. Ecco tutte le informazioni su orario, canale TV e live streaming per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Per il Catanzaro, l'allenatore Michele Mignani non ha ancora comunicato la probabile formazione e al momento non risultano indisponibili né squalificati.

Anche per l'Avellino di Alessandro Nesta mancano indicazioni su formazione, infortuni e squalifiche. Gli aggiornamenti verranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Catanzaro ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultimo risultato è il 3-1 in casa della Juve Stabia, arrivato dopo il 3-1 sul Palermo. In precedenza erano arrivati l'1-0 subito dal Cesena e i pareggi per 1-1 con Padova e Benevento. In totale i calabresi hanno segnato 9 gol e ne hanno subiti 5.

L'Avellino ha vinto tre volte e ha pareggiato due volte, senza sconfitte. L'ultima gara è il successo per 1-0 sulla Cremonese, preceduto dal 4-1 sul Mantova e dall'1-1 con il Benevento. Completano il quadro il 2-0 sul Pisa e l'1-1 con la Virtus Entella. Gli irpini hanno segnato 8 reti e ne hanno incassate 3.

Precedenti

L'ultimo precedente è il 3-0 del 12 maggio 2026 in Serie B, con il Catanzaro padrone di casa. Nelle cinque sfide disponibili il Catanzaro ha vinto tre volte, mentre sono arrivati due pareggi e nessun successo dell'Avellino. I calabresi hanno segnato 11 gol e gli irpini 5.

Classifica

In Serie B il Catanzaro occupa il diciassettesimo posto, mentre l'Avellino è quinto.