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Serie C - Game Week 15 20 nov 2026 - 14:30

Casertana-Salernitana sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

La Casertana ospita la Salernitana nel Girone C di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali molto diversi. I falchetti cercano continuità nella parte alta della classifica, mentre i granata hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa.

La Casertana arriva a questo appuntamento dopo una sconfitta per 2-1 contro il Cosenza nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto una striscia positiva. I falchetti occupano il nono posto nel girone e puntano a ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico.

La Salernitana, invece, viene dalla vittoria per 1-0 contro il Catania, un risultato che ha dato ossigeno alla classifica e morale allo spogliatoio. I granata si trovano al tredicesimo posto e cercano conferme dopo quel successo.

C'è anche una questione extracampo che pesa sull'ambiente granata. Serse Cosmi, esonerato nelle scorse settimane dopo la sconfitta contro il Picerno, ha ricevuto una squalifica di tre mesi e una multa di 10.000 euro dal Giudice Sportivo di Serie C per un episodio del 4 ottobre, durante la gara contro il Bari. La panchina della Salernitana è ora affidata a Vito Di Bari.

Il bilancio dei precedenti recenti tra le due formazioni è equilibrato, con risultati alterni nelle ultime stagioni. Il fattore campo potrebbe risultare determinante in una gara che entrambe le squadre non possono permettersi di perdere.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Casertana-Salernitana in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Casertana non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per la Salernitana: nessun dato confermato su indisponibili o undici titolare. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

La Casertana ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, per un bilancio complessivo di 1V-2P-2S. I falchetti vengono dalla sconfitta per 2-1 contro il Cosenza, preceduta dal successo per 1-0 sul Casarano. Nel periodo considerato la squadra ha segnato quattro reti e ne ha subite cinque.

La Salernitana presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I granata arrivano dalla vittoria per 1-0 contro il Catania, che ha interrotto una serie di risultati negativi comprendente la sconfitta per 3-0 contro l'AZ Picerno. Nelle cinque partite considerate la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite cinque.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 13 maggio 2026, quando Salernitana e Casertana si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Nei cinque precedenti considerati il bilancio complessivo vede due vittorie per la Salernitana, una per la Casertana e due pareggi, con l'ultimo successo casertano che risale al 5 marzo 2026 per 1-0.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, la Casertana occupa il nono posto mentre la Salernitana si trova al tredicesimo.