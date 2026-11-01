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Serie C
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Guarda Casarano contro Foggia in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Casarano vs Foggia
Casarano
Foggia
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Casarano e Foggia, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 12

Casarano-Foggia è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Casarano ospita il Foggia nel Girone C di Serie C, in una sfida tra due squadre che si trovano nella parte mediana-bassa della classifica e hanno bisogno di punti per invertire la rotta.

I pugliesi di casa arrivano a questo appuntamento dopo un momento di grande difficoltà. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Casarano ha raccolto una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con soli tre gol segnati e nove subiti: numeri che fotografano una fase di fragilità difensiva preoccupante.

L'unica nota positiva per il Casarano è la vittoria più recente, arrivata proprio contro il Crotone per 1-0 il 26 ottobre. Un risultato che interrompe una serie negativa, ma che non cancella le difficoltà accumulate nelle settimane precedenti.

Il Foggia si presenta in trasferta con un ruolino altrettanto discontinuo. I rossoneri pugliesi hanno vinto due delle ultime cinque gare, ma hanno anche perso contro il Giugliano per 3-1 nell'uscita più recente prima del pareggio contro la Cavese, e la solidità di squadra resta un tema aperto.

La vittoria del Foggia per 1-0 in casa della Cavese il 25 ottobre rappresenta però un segnale incoraggiante. I rossoneri hanno dimostrato di saper soffrire e portare a casa risultati anche lontano dalle proprie mura, e arrivano a Casarano con qualche certezza in più rispetto alle settimane precedenti.

Due squadre vicine in classifica, con ambizioni simili e situazioni di forma che rendono il risultato tutt'altro che scontato. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Casarano, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena comunicati dalla società, in avvicinamento al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Foggia: non sono stati resi noti dati su giocatori indisponibili o scelte tattiche del tecnico. La formazione ufficiale sarà resa nota prima del match.

Stato di forma

CAS

CAS - Forma

MON
S0-1
SOR
S2-0
SAL
D0-0
CAV
S5-2
CRO
V0-1
Gol segnato (subito)
3/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
FOG

FOG - Forma

SOR
V2-0
COS
V0-2
POT
S1-3
GIU
S3-1
CAV
V1-0
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Casarano ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, con tre gol segnati e nove subiti. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro il Crotone, che interrompe una serie negativa che includeva la pesante sconfitta per 5-2 in casa della Cavese. I pugliesi hanno perso anche contro il Sorrento per 2-0 e contro il Monopoli per 1-0, evidenziando una fase di difficoltà difensiva prolungata.

Il Foggia presenta due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque uscite, con sette gol segnati e cinque subiti. I rossoneri vengono dal pareggio per 1-0 in casa della Cavese il 25 ottobre, preceduto dalla sconfitta per 3-1 contro il Giugliano. Le vittorie contro il Cosenza per 2-0 in trasferta e contro il Sorrento per 2-0 mostrano una squadra capace di risultati positivi, ma ancora incostante.

Precedenti

Testa a testa

CasaranoPareggioFoggia
2
1
1
Serie C
Foggia badge
Foggia
FOG
1
Casarano badge
Casarano
CAS
2
FIN
Serie C
Casarano badge
Casarano
CAS
0
Foggia badge
Foggia
FOG
2
FIN
Serie D
Casarano badge
Casarano
CAS
1
Foggia badge
Foggia
FOG
0
FIN
Serie D
Foggia badge
Foggia
FOG
1
Casarano badge
Casarano
CAS
1
FIN
4Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

L'incontro più recente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Foggia ospitò il Casarano in Serie C: i pugliesi di casa persero per 1-2. In precedenza, nell'ottobre 2025, era stato il Casarano ad ospitare il Foggia, con i rossoneri che si imposero per 2-0. Nei quattro precedenti disponibili, il bilancio vede due vittorie del Foggia e una del Casarano, con un pareggio risalente alla Serie D dell'ottobre 2019.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
129213217+1529
V
D
V
V
V
2
BariBariBAR
12642158+722
D
D
D
V
S
3
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
126241911+820
V
S
V
V
D
4
SorrentoSorrentoSOR
126241613+320
S
D
D
S
V
5
CataniaCataniaCAT
126152413+1119
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
12543139+419
D
V
V
S
D
7
AZ PicernoAZ PicernoPIC
126062219+318
V
V
S
S
S
8
ScafateseScafateseSCA
124621816+218
D
S
V
D
V
9
Inter U23Inter U23INT
125252120+117
S
V
D
S
V
10
CasertanaCasertanaCAS
124531615+117
S
D
D
V
S
11
CaveseCaveseCAV
124352120+115
S
S
V
D
V
12
SalernitanaSalernitanaSAL
123631516-115
D
S
D
D
V
13
Team AltamuraTeam AltamuraALT
124351117-615
V
D
V
S
D
14
FoggiaFoggiaFOG
114251113-214
V
S
S
V
V
15
CasaranoCasaranoCAS
114251318-514
V
S
D
S
S
16
GiuglianoGiuglianoGIU
124171629-1313
V
S
V
S
S
17
BarlettaBarlettaBAR
122641316-312
D
S
V
D
S
18
SavoiaSavoiaSAV
122641318-512
D
D
S
V
D
19
CosenzaCosenzaCOS
122371023-139
V
D
S
V
S
20
CrotoneCrotoneCRO
121471220-81
S
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C, il Casarano occupa la quindicesima posizione e il Foggia la quattordicesima: le due squadre sono separate da un solo posto in classifica, il che rende questa sfida diretta particolarmente significativa per entrambe nella corsa alla stabilità.

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