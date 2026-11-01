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Casarano-Foggia è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.
Il Casarano ospita il Foggia nel Girone C di Serie C, in una sfida tra due squadre che si trovano nella parte mediana-bassa della classifica e hanno bisogno di punti per invertire la rotta.
I pugliesi di casa arrivano a questo appuntamento dopo un momento di grande difficoltà. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Casarano ha raccolto una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con soli tre gol segnati e nove subiti: numeri che fotografano una fase di fragilità difensiva preoccupante.
L'unica nota positiva per il Casarano è la vittoria più recente, arrivata proprio contro il Crotone per 1-0 il 26 ottobre. Un risultato che interrompe una serie negativa, ma che non cancella le difficoltà accumulate nelle settimane precedenti.
Il Foggia si presenta in trasferta con un ruolino altrettanto discontinuo. I rossoneri pugliesi hanno vinto due delle ultime cinque gare, ma hanno anche perso contro il Giugliano per 3-1 nell'uscita più recente prima del pareggio contro la Cavese, e la solidità di squadra resta un tema aperto.
La vittoria del Foggia per 1-0 in casa della Cavese il 25 ottobre rappresenta però un segnale incoraggiante. I rossoneri hanno dimostrato di saper soffrire e portare a casa risultati anche lontano dalle proprie mura, e arrivano a Casarano con qualche certezza in più rispetto alle settimane precedenti.
Due squadre vicine in classifica, con ambizioni simili e situazioni di forma che rendono il risultato tutt'altro che scontato. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per quanto riguarda il Casarano, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena comunicati dalla società, in avvicinamento al fischio d'inizio.
Situazione analoga per il Foggia: non sono stati resi noti dati su giocatori indisponibili o scelte tattiche del tecnico. La formazione ufficiale sarà resa nota prima del match.
Stato di forma
Il Casarano ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, con tre gol segnati e nove subiti. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro il Crotone, che interrompe una serie negativa che includeva la pesante sconfitta per 5-2 in casa della Cavese. I pugliesi hanno perso anche contro il Sorrento per 2-0 e contro il Monopoli per 1-0, evidenziando una fase di difficoltà difensiva prolungata.
Il Foggia presenta due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque uscite, con sette gol segnati e cinque subiti. I rossoneri vengono dal pareggio per 1-0 in casa della Cavese il 25 ottobre, preceduto dalla sconfitta per 3-1 contro il Giugliano. Le vittorie contro il Cosenza per 2-0 in trasferta e contro il Sorrento per 2-0 mostrano una squadra capace di risultati positivi, ma ancora incostante.
Precedenti
Testa a testa
L'incontro più recente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Foggia ospitò il Casarano in Serie C: i pugliesi di casa persero per 1-2. In precedenza, nell'ottobre 2025, era stato il Casarano ad ospitare il Foggia, con i rossoneri che si imposero per 2-0. Nei quattro precedenti disponibili, il bilancio vede due vittorie del Foggia e una del Casarano, con un pareggio risalente alla Serie D dell'ottobre 2019.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|12
|9
|2
|1
|32
|17
|+15
|29
V
D
V
V
V
|2
|12
|6
|4
|2
|15
|8
|+7
|22
D
D
D
V
S
|3
|12
|6
|2
|4
|19
|11
|+8
|20
V
S
V
V
D
|4
|12
|6
|2
|4
|16
|13
|+3
|20
S
D
D
S
V
|5
|12
|6
|1
|5
|24
|13
|+11
|19
S
V
S
V
V
|6
|12
|5
|4
|3
|13
|9
|+4
|19
D
V
V
S
D
|7
|12
|6
|0
|6
|22
|19
|+3
|18
V
V
S
S
S
|8
|12
|4
|6
|2
|18
|16
|+2
|18
D
S
V
D
V
|9
|12
|5
|2
|5
|21
|20
|+1
|17
S
V
D
S
V
|10
|12
|4
|5
|3
|16
|15
|+1
|17
S
D
D
V
S
|11
|12
|4
|3
|5
|21
|20
|+1
|15
S
S
V
D
V
|12
|12
|3
|6
|3
|15
|16
|-1
|15
D
S
D
D
V
|13
|12
|4
|3
|5
|11
|17
|-6
|15
V
D
V
S
D
|14
|11
|4
|2
|5
|11
|13
|-2
|14
V
S
S
V
V
|15
|11
|4
|2
|5
|13
|18
|-5
|14
V
S
D
S
S
|16
|12
|4
|1
|7
|16
|29
|-13
|13
V
S
V
S
S
|17
|12
|2
|6
|4
|13
|16
|-3
|12
D
S
V
D
S
|18
|12
|2
|6
|4
|13
|18
|-5
|12
D
D
S
V
D
|19
|12
|2
|3
|7
|10
|23
|-13
|9
V
D
S
V
S
|20
|12
|1
|4
|7
|12
|20
|-8
|1
S
S
D
S
S
Nel Girone C di Serie C, il Casarano occupa la quindicesima posizione e il Foggia la quattordicesima: le due squadre sono separate da un solo posto in classifica, il che rende questa sfida diretta particolarmente significativa per entrambe nella corsa alla stabilità.