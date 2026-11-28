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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 08:30

Casarano e Catania si affrontano nel Girone C di Serie C, in una gara tra due squadre che arrivano da un pareggio nell'ultimo turno. Al momento non sono indicati né lo stadio né l'orario di inizio.

Il Casarano occupa il quattordicesimo posto in classifica. Domenica 22 novembre ha fermato sull'1-1 il Team Altamura, dopo il 3-1 firmato all'AZ Picerno.

I salentini hanno trovato continuità nelle ultime settimane, con il successo per 0-1 sul campo del Crotone e il 2-2 contro il Foggia. Nel mezzo c'è stato lo stop casalingo per 1-0 con la Casertana.

Il Catania è quinto e arriva dallo 0-0 contro il Bari. Prima c'erano state la sconfitta per 1-0 con la Salernitana e la vittoria per 2-0 sul Sorrento.

Gli etnei hanno alternato risultati pesanti, come il 6-0 rifilato al Giugliano, a battute d'arresto, come l'1-0 subito dall'Audace Cerignola. Il rendimento resta discontinuo e la classifica corta non permette passi falsi.

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Casarano-Catania in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Casarano non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortuni o squalifiche.

La situazione è identica per il Catania. Gli aggiornamenti verranno inseriti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Casarano ha ottenuto nelle ultime cinque partite due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è l'1-1 contro il Team Altamura, preceduto dal 3-1 all'AZ Picerno. Nello stesso periodo ha segnato sette gol e ne ha subiti quattro.

Il Catania ha un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Arriva dallo 0-0 contro il Bari e nel periodo ha battuto 6-0 il Giugliano. Ha realizzato nove reti e ne ha incassata una sola per ogni sconfitta, per un totale di tre gol subiti.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 23 marzo 2026 in Serie C: Catania-Casarano è finita 1-1. Nel novembre 2025 il Casarano aveva vinto in casa per 1-0.

Nei due incontri disponibili il bilancio è di una vittoria per il Casarano e un pareggio, con due gol segnati dal Casarano e uno dal Catania.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Casarano è al quattordicesimo posto, mentre il Catania occupa la quinta posizione.