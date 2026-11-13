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Serie C - Game Week 14 14 nov 2026 - 08:30

Casarano-AZ Picerno è trasmessa in diretta su NOW e Sky Go Italia. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Il Casarano ospita l'AZ Picerno nel Girone C di Serie C, in una sfida tra due squadre che cercano punti per ragioni diverse ma ugualmente urgenti.

I pugliesi arrivano a questo appuntamento reduci dalla sconfitta per 1-0 contro la Casertana, un passo falso che ha interrotto il filo positivo costruito con la vittoria per 0-1 in casa del Crotone. Il Casarano occupa la diciassettesima posizione in classifica e ha bisogno di ritrovare continuità davanti al proprio pubblico.

L'AZ Picerno, decimo in classifica, si presenta con un momento di forma più incoraggiante. I lucani vengono dal pareggio per 1-1 contro il Bari e hanno alle spalle due risultati di peso: la vittoria per 3-0 sulla Salernitana e il successo per 1-2 in casa della Cavese.

La difesa del Casarano rimane il punto più critico: dieci gol subiti nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra che fatica a tenere la porta. Il Picerno, dal canto suo, ha segnato nove reti nello stesso periodo, mostrando una certa vivacità offensiva.

Nei precedenti recenti tra le due formazioni il bilancio è equilibrato, con risultati che si sono spesso decisi per margini minimi. Una partita aperta, con il Casarano chiamato a difendere il campo di casa contro un avversario che ha le qualità per fare male.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Casarano-AZ Picerno in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Casarano non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Situazione analoga per l'AZ Picerno: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra o alle assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Casarano presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C, con cinque gol segnati e dieci subiti. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro la Casertana, che ha interrotto il momento positivo costruito con il successo per 0-1 in casa del Crotone. La pesante sconfitta per 5-2 contro la Cavese rimane il risultato più negativo del periodo e testimonia la fragilità difensiva della squadra.

L'AZ Picerno arriva a questa sfida con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con nove reti segnate e dieci subite. I lucani vengono dal pareggio per 1-1 contro il Bari, preceduto dalla vittoria per 1-2 in casa della Cavese e dal netto 3-0 rifilato alla Salernitana. Le due sconfitte del periodo sono arrivate contro il Barletta per 1-0 e contro il Cosenza per 1-2.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 24 gennaio 2026, quando il Casarano ospitò l'AZ Picerno in Serie C e la partita terminò 2-2. In precedenza, nel settembre 2025, era stato il Picerno a vincere in casa per 1-2 contro il Casarano, sempre in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio complessivo vede due affermazioni per il Picerno e una per il Casarano, con due pareggi.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Casarano occupa la diciassettesima posizione, mentre l'AZ Picerno si trova al decimo posto.