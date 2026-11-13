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Serie C
team-logoCasarano
team-logoAZ Picerno
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Guarda Casarano contro AZ Picerno in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Casarano vs AZ Picerno
Casarano
AZ Picerno
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Casarano e AZ Picerno, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Casarano-AZ Picerno è trasmessa in diretta su NOW e Sky Go Italia. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Il Casarano ospita l'AZ Picerno nel Girone C di Serie C, in una sfida tra due squadre che cercano punti per ragioni diverse ma ugualmente urgenti.

I pugliesi arrivano a questo appuntamento reduci dalla sconfitta per 1-0 contro la Casertana, un passo falso che ha interrotto il filo positivo costruito con la vittoria per 0-1 in casa del Crotone. Il Casarano occupa la diciassettesima posizione in classifica e ha bisogno di ritrovare continuità davanti al proprio pubblico.

L'AZ Picerno, decimo in classifica, si presenta con un momento di forma più incoraggiante. I lucani vengono dal pareggio per 1-1 contro il Bari e hanno alle spalle due risultati di peso: la vittoria per 3-0 sulla Salernitana e il successo per 1-2 in casa della Cavese.

La difesa del Casarano rimane il punto più critico: dieci gol subiti nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra che fatica a tenere la porta. Il Picerno, dal canto suo, ha segnato nove reti nello stesso periodo, mostrando una certa vivacità offensiva.

Nei precedenti recenti tra le due formazioni il bilancio è equilibrato, con risultati che si sono spesso decisi per margini minimi. Una partita aperta, con il Casarano chiamato a difendere il campo di casa contro un avversario che ha le qualità per fare male.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Casarano-AZ Picerno in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Casarano non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Situazione analoga per l'AZ Picerno: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra o alle assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Stato di forma

CAS

CAS - Forma

SAL
D0-0
CAV
S5-2
CRO
V0-1
FOG
D2-2
CAS
S1-0
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
PIC

PIC - Forma

COS
S1-2
BAR
S1-0
SAL
V3-0
CAV
V1-2
BAR
D1-1
Gol segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Casarano presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C, con cinque gol segnati e dieci subiti. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro la Casertana, che ha interrotto il momento positivo costruito con il successo per 0-1 in casa del Crotone. La pesante sconfitta per 5-2 contro la Cavese rimane il risultato più negativo del periodo e testimonia la fragilità difensiva della squadra.

L'AZ Picerno arriva a questa sfida con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con nove reti segnate e dieci subite. I lucani vengono dal pareggio per 1-1 contro il Bari, preceduto dalla vittoria per 1-2 in casa della Cavese e dal netto 3-0 rifilato alla Salernitana. Le due sconfitte del periodo sono arrivate contro il Barletta per 1-0 e contro il Cosenza per 1-2.

Precedenti

Testa a testa

CasaranoPareggioAZ Picerno
1
2
2
Serie C
Casarano badge
Casarano
CAS
2
AZ Picerno badge
AZ Picerno
PIC
2
FIN
Serie C
AZ Picerno badge
AZ Picerno
PIC
1
Casarano badge
Casarano
CAS
2
FIN
Serie D
AZ Picerno badge
AZ Picerno
PIC
1
Casarano badge
Casarano
CAS
0
FIN
Serie D
AZ Picerno badge
AZ Picerno
PIC
2
Casarano badge
Casarano
CAS
2
FIN
Serie D
Casarano badge
Casarano
CAS
0
AZ Picerno badge
AZ Picerno
PIC
1
FIN
6Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 24 gennaio 2026, quando il Casarano ospitò l'AZ Picerno in Serie C e la partita terminò 2-2. In precedenza, nel settembre 2025, era stato il Picerno a vincere in casa per 1-2 contro il Casarano, sempre in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio complessivo vede due affermazioni per il Picerno e una per il Casarano, con due pareggi.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
1310213518+1732
V
V
D
V
V
2
BariBariBAR
13652169+723
D
D
D
D
V
3
CataniaCataniaCAT
137152613+1322
V
S
V
S
V
4
ScafateseScafateseSCA
135622217+521
V
D
S
V
D
5
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
136252015+520
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
13553139+420
D
D
V
V
S
7
Inter U23Inter U23INT
136252220+220
V
S
V
D
S
8
CasertanaCasertanaCAS
135531715+220
V
S
D
D
V
9
SorrentoSorrentoSOR
136251615+120
S
S
D
D
S
10
AZ PicernoAZ PicernoPIC
136162320+319
D
V
V
S
S
11
CaveseCaveseCAV
134452322+116
D
S
S
V
D
12
Team AltamuraTeam AltamuraALT
134451319-616
D
V
D
V
S
13
GiuglianoGiuglianoGIU
135171729-1216
V
V
S
V
S
14
SalernitanaSalernitanaSAL
133641517-215
S
D
S
D
D
15
BarlettaBarlettaBAR
133641416-215
V
D
S
V
D
16
FoggiaFoggiaFOG
134361316-315
S
D
V
S
S
17
CasaranoCasaranoCAS
134361521-615
S
D
V
S
D
18
SavoiaSavoiaSAV
132651421-712
S
D
D
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
132471023-1310
D
V
D
S
V
20
CrotoneCrotoneCRO
131481221-91
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C il Casarano occupa la diciassettesima posizione, mentre l'AZ Picerno si trova al decimo posto.

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