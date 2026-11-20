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Serie B - Game Week 12 21 nov 2026 - 09:00 Stadio Dei Marmi

Carrarese-Virtus Entella sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in streaming e in TV.

Allo Stadio Dei Marmi di Carrara va in scena un derby tutto ligure-toscano tra Carrarese e Virtus Entella, valido per il campionato di Serie B.

La Carrarese di Guido Pagliuca arriva a questo appuntamento dopo un periodo difficile: due sconfitte consecutive, contro Sampdoria e Hellas Verona, hanno frenato una rincorsa che sembrava poter prendere slancio.

I padroni di casa occupano il diciassettesimo posto in classifica e hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. La vittoria per 2-1 contro l'Arezzo, arrivata a fine ottobre, resta l'ultimo segnale positivo.

Anche la Virtus Entella di Andrea Chiappella vive un momento complicato. I biancocelesti hanno perso le ultime due gare, contro Modena e Sampdoria, e si trovano al sedicesimo posto, appena un gradino sopra gli avversari di giornata.

Una sfida tra due squadre che si conoscono bene e che si ritrovano appaiate in classifica: il risultato potrebbe avere un peso specifico notevole nella corsa alla salvezza. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda la Carrarese, il tecnico Guido Pagliuca non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento informazioni su infortuni o squalifiche: eventuali aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del fischio d'inizio.

In casa Virtus Entella, Andrea Chiappella non ha rilasciato indicazioni sulla probabile formazione. Anche sul fronte degli indisponibili, non ci sono dati confermati: ulteriori notizie sulle condizioni della rosa saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

La Carrarese ha conquistato 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. I marmiferi hanno segnato 7 gol e ne hanno subiti 6 in questo parziale. Il match più recente si è concluso con una sconfitta per 0-1 contro la Sampdoria, mentre la settimana precedente era arrivato un pesante 0-3 per mano dell'Hellas Verona. Le due vittorie, entrambe per 2-1, sono arrivate contro Arezzo e Modena.

La Virtus Entella ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque gare. Gli ospiti hanno segnato 4 reti e ne hanno incassate 6. L'ultima uscita è stata una sconfitta per 0-2 contro il Modena, preceduta dal ko per 0-2 con la Sampdoria. L'unico successo nel periodo è arrivato in trasferta contro il Calcio Padova per 1-2.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando la Virtus Entella si impose per 2-1 in casa contro la Carrarese in Serie B. In precedenza, nel dicembre 2025, era stata la Carrarese ad avere la meglio con un netto 3-1 allo Stadio Dei Marmi. Considerando gli ultimi cinque precedenti tra le due formazioni, la Carrarese conta 3 vittorie contro le 2 della Virtus Entella, con i padroni di casa che hanno segnato complessivamente 8 gol e gli ospiti 8.

Classifica

In Serie B, la Carrarese occupa attualmente il diciassettesimo posto, mentre la Virtus Entella si trova al sedicesimo.