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Carrarese-Virtus Entella sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in streaming e in TV.
Allo Stadio Dei Marmi di Carrara va in scena un derby tutto ligure-toscano tra Carrarese e Virtus Entella, valido per il campionato di Serie B.
La Carrarese di Guido Pagliuca arriva a questo appuntamento dopo un periodo difficile: due sconfitte consecutive, contro Sampdoria e Hellas Verona, hanno frenato una rincorsa che sembrava poter prendere slancio.
I padroni di casa occupano il diciassettesimo posto in classifica e hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. La vittoria per 2-1 contro l'Arezzo, arrivata a fine ottobre, resta l'ultimo segnale positivo.
Anche la Virtus Entella di Andrea Chiappella vive un momento complicato. I biancocelesti hanno perso le ultime due gare, contro Modena e Sampdoria, e si trovano al sedicesimo posto, appena un gradino sopra gli avversari di giornata.
Una sfida tra due squadre che si conoscono bene e che si ritrovano appaiate in classifica: il risultato potrebbe avere un peso specifico notevole nella corsa alla salvezza. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Carrarese - Virtus Entella
Allenatore
- G. Pagliuca
Per quanto riguarda la Carrarese, il tecnico Guido Pagliuca non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento informazioni su infortuni o squalifiche: eventuali aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del fischio d'inizio.
In casa Virtus Entella, Andrea Chiappella non ha rilasciato indicazioni sulla probabile formazione. Anche sul fronte degli indisponibili, non ci sono dati confermati: ulteriori notizie sulle condizioni della rosa saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.
Stato di forma
La Carrarese ha conquistato 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. I marmiferi hanno segnato 7 gol e ne hanno subiti 6 in questo parziale. Il match più recente si è concluso con una sconfitta per 0-1 contro la Sampdoria, mentre la settimana precedente era arrivato un pesante 0-3 per mano dell'Hellas Verona. Le due vittorie, entrambe per 2-1, sono arrivate contro Arezzo e Modena.
La Virtus Entella ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque gare. Gli ospiti hanno segnato 4 reti e ne hanno incassate 6. L'ultima uscita è stata una sconfitta per 0-2 contro il Modena, preceduta dal ko per 0-2 con la Sampdoria. L'unico successo nel periodo è arrivato in trasferta contro il Calcio Padova per 1-2.
Precedenti
Testa a testa
Il confronto più recente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando la Virtus Entella si impose per 2-1 in casa contro la Carrarese in Serie B. In precedenza, nel dicembre 2025, era stata la Carrarese ad avere la meglio con un netto 3-1 allo Stadio Dei Marmi. Considerando gli ultimi cinque precedenti tra le due formazioni, la Carrarese conta 3 vittorie contro le 2 della Virtus Entella, con i padroni di casa che hanno segnato complessivamente 8 gol e gli ospiti 8.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|11
|8
|3
|0
|25
|13
|+12
|27
D
V
D
V
V
|2
|11
|7
|2
|2
|20
|10
|+10
|23
V
D
V
V
S
|3
|11
|5
|5
|1
|17
|7
|+10
|20
D
D
V
V
D
|4
|11
|5
|4
|2
|15
|11
|+4
|19
D
D
S
V
S
|5
|11
|4
|4
|3
|19
|13
|+6
|16
D
V
V
D
D
|6
|11
|4
|4
|3
|16
|11
|+5
|16
D
V
D
S
D
|7
|11
|4
|4
|3
|15
|11
|+4
|16
D
S
D
V
D
|8
|11
|4
|4
|3
|20
|17
|+3
|16
D
S
D
D
V
|9
|11
|4
|3
|4
|14
|12
|+2
|15
V
V
V
S
S
|10
|11
|3
|6
|2
|13
|12
|+1
|15
D
D
S
D
S
|11
|11
|4
|3
|4
|12
|13
|-1
|15
D
D
V
V
S
|12
|11
|3
|6
|2
|12
|14
|-2
|15
V
D
V
S
D
|13
|11
|4
|4
|3
|12
|11
|+1
|12
V
D
S
V
V
|14
|11
|3
|2
|6
|11
|18
|-7
|11
V
V
S
D
S
|15
|11
|3
|2
|6
|9
|20
|-11
|11
S
D
S
S
V
|16
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|-3
|10
S
S
D
S
V
|17
|11
|3
|1
|7
|9
|14
|-5
|10
S
S
V
S
V
|18
|11
|2
|3
|6
|12
|19
|-7
|9
D
D
S
S
D
|19
|11
|2
|3
|6
|14
|24
|-10
|9
S
S
S
V
D
|20
|11
|1
|3
|7
|11
|23
|-12
|6
S
D
D
S
D
In Serie B, la Carrarese occupa attualmente il diciassettesimo posto, mentre la Virtus Entella si trova al sedicesimo.