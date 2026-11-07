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Serie B
team-logoCarrarese
Stadio Dei Marmi
team-logoSampdoria
Guarda su DAZNGuarda su LaB Channel
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Guarda Carrarese contro Sampdoria in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Carrarese vs Sampdoria
Carrarese
Sampdoria
Serie B

Come vedere la partita di Serie B tra Carrarese e Sampdoria, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie B - Game Week 11
Stadio Dei Marmi

Carrarese-Sampdoria sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire la partita in TV e in live streaming.

Allo Stadio Dei Marmi di Carrara va in scena Carrarese-Sampdoria, sfida valida per il campionato di Serie B 2026/27. Due squadre con obiettivi diversi si affrontano in una partita che pesa su entrambe le classifiche.

La Carrarese di Guido Pagliuca arriva a questo appuntamento dopo una sconfitta per 3-0 contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto un momento positivo costruito nelle settimane precedenti. I toscani cercano una reazione immediata tra le mura amiche.

La Sampdoria di Luca D'Angelo porta con sé un bagaglio pesante: i blucerchiati hanno vinto la loro ultima gara di campionato per 2-0 contro la Virtus Entella, ma il percorso delle ultime settimane resta irregolare. La squadra genovese è ancora invischiata nella zona retrocessione e ha bisogno di continuità.

I precedenti tra le due squadre sorridono alla Carrarese, che ha vinto gli ultimi due confronti diretti in Serie B. Per la Sampdoria, Carrara è un campo storicamente ostico.

Una partita tra quindicesima e diciannovesima in classifica, con i punti in palio che valgono doppio per chi vuole uscire dalla parte bassa della graduatoria. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Carrarese - Sampdoria

Allenatore

  • G. Pagliuca

Per la Carrarese, Guido Pagliuca non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né reso note indisponibilità per infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per la Sampdoria, Luca D'Angelo non ha fornito indicazioni sulla probabile formazione né sulla lista degli assenti. Ulteriori notizie sullo stato della squadra blucerchiata sono attese a ridosso della gara.

Stato di forma

CAR

CAR - Forma

BSP
V0-2
MOD
V2-1
PAL
S2-1
ARE
V2-1
VER
S3-0
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SAM

SAM - Forma

AVE
S4-1
ARE
S1-2
SUD
D1-1
ASC
S2-0
VEN
V2-0
Gol segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Carrarese presenta nelle ultime cinque partite di Serie B un bilancio di tre vittorie e due sconfitte. L'ultima gara è la sconfitta per 3-0 contro l'Hellas Verona, che ha interrotto una striscia positiva. In precedenza i toscani avevano battuto l'Arezzo per 2-1 e vinto in trasferta contro il Calcio Padova per 0-2. Nelle cinque gare considerate, la Carrarese ha segnato sei reti e ne ha subite sette.

La Sampdoria mostra nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 contro la Virtus Entella, preceduta dalla sconfitta per 2-0 in casa dell'Ascoli. I blucerchiati avevano pareggiato 1-1 contro il Sudtirol e perso 4-1 contro l'Avellino. Nelle cinque gare considerate, la Sampdoria ha segnato cinque reti e ne ha subite nove.

Precedenti

Testa a testa

CarraresePareggioSampdoria
2
1
1
Serie B
Carrarese badge
Carrarese
CAR
2
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
0
FIN
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
3
Carrarese badge
Carrarese
CAR
2
FIN
Serie B
Carrarese badge
Carrarese
CAR
1
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
0
FIN
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
1
Carrarese badge
Carrarese
CAR
1
FIN
6Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

Nell'incontro più recente tra le due squadre, disputato in Serie B il 18 marzo 2026, la Carrarese si è imposta per 2-0 in casa contro la Sampdoria. Il confronto precedente, giocato a dicembre 2025 con i blucerchiati in casa, si era concluso con una vittoria della Sampdoria per 3-2. Guardando agli ultimi quattro precedenti diretti in Serie B, la Carrarese ha vinto due volte, la Sampdoria una volta e un incontro si è concluso in parità.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
118302513+1227
D
V
D
V
V
2
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
11551177+1020
D
D
V
V
D
3
ModenaModenaMOD
106221810+820
D
V
V
S
V
4
MantovaMantovaMAN
115421511+419
D
D
S
V
S
5
Hellas VeronaHellas VeronaVER
114431913+616
D
V
V
D
D
6
PisaPisaPIS
114432017+316
D
S
D
D
V
7
AvellinoAvellinoAVE
104331510+515
V
D
S
D
V
8
BeneventoBeneventoBEN
104331410+415
S
D
V
D
V
9
SudtirolSudtirolSUD
113621312+115
D
D
S
D
S
10
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
114341213-115
D
D
V
V
S
11
CesenaCesenaCES
113621214-215
V
D
V
S
D
12
Juve StabiaJuve StabiaJUV
114431211+112
V
D
S
V
V
13
CremoneseCremoneseCRE
103341011-112
V
V
S
S
D
14
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
11326920-1111
S
D
S
S
V
15
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
102441112-110
S
D
S
V
D
16
CarrareseCarrareseCAR
10316913-410
S
V
S
V
V
17
LR VicenzaLR VicenzaLRV
102351320-79
S
S
V
D
S
18
EmpoliEmpoliEMP
112361219-79
D
D
S
S
D
19
SampdoriaSampdoriaSAM
102261018-88
V
S
D
S
S
20
CatanzaroCatanzaroCAT
111371123-126
S
D
D
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Serie B, la Carrarese occupa la quindicesima posizione mentre la Sampdoria è diciannovesima, in piena zona retrocessione.

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