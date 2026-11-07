Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie B - Game Week 11 8 nov 2026 - 11:15 Stadio Dei Marmi

Carrarese-Sampdoria sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire la partita in TV e in live streaming.

Allo Stadio Dei Marmi di Carrara va in scena Carrarese-Sampdoria, sfida valida per il campionato di Serie B 2026/27. Due squadre con obiettivi diversi si affrontano in una partita che pesa su entrambe le classifiche.

La Carrarese di Guido Pagliuca arriva a questo appuntamento dopo una sconfitta per 3-0 contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto un momento positivo costruito nelle settimane precedenti. I toscani cercano una reazione immediata tra le mura amiche.

La Sampdoria di Luca D'Angelo porta con sé un bagaglio pesante: i blucerchiati hanno vinto la loro ultima gara di campionato per 2-0 contro la Virtus Entella, ma il percorso delle ultime settimane resta irregolare. La squadra genovese è ancora invischiata nella zona retrocessione e ha bisogno di continuità.

I precedenti tra le due squadre sorridono alla Carrarese, che ha vinto gli ultimi due confronti diretti in Serie B. Per la Sampdoria, Carrara è un campo storicamente ostico.

Una partita tra quindicesima e diciannovesima in classifica, con i punti in palio che valgono doppio per chi vuole uscire dalla parte bassa della graduatoria. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Carrarese, Guido Pagliuca non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né reso note indisponibilità per infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per la Sampdoria, Luca D'Angelo non ha fornito indicazioni sulla probabile formazione né sulla lista degli assenti. Ulteriori notizie sullo stato della squadra blucerchiata sono attese a ridosso della gara.

Stato di forma

La Carrarese presenta nelle ultime cinque partite di Serie B un bilancio di tre vittorie e due sconfitte. L'ultima gara è la sconfitta per 3-0 contro l'Hellas Verona, che ha interrotto una striscia positiva. In precedenza i toscani avevano battuto l'Arezzo per 2-1 e vinto in trasferta contro il Calcio Padova per 0-2. Nelle cinque gare considerate, la Carrarese ha segnato sei reti e ne ha subite sette.

La Sampdoria mostra nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 contro la Virtus Entella, preceduta dalla sconfitta per 2-0 in casa dell'Ascoli. I blucerchiati avevano pareggiato 1-1 contro il Sudtirol e perso 4-1 contro l'Avellino. Nelle cinque gare considerate, la Sampdoria ha segnato cinque reti e ne ha subite nove.

Precedenti

Nell'incontro più recente tra le due squadre, disputato in Serie B il 18 marzo 2026, la Carrarese si è imposta per 2-0 in casa contro la Sampdoria. Il confronto precedente, giocato a dicembre 2025 con i blucerchiati in casa, si era concluso con una vittoria della Sampdoria per 3-2. Guardando agli ultimi quattro precedenti diretti in Serie B, la Carrarese ha vinto due volte, la Sampdoria una volta e un incontro si è concluso in parità.

Classifica

In Serie B, la Carrarese occupa la quindicesima posizione mentre la Sampdoria è diciannovesima, in piena zona retrocessione.