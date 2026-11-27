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Serie B - Game Week 14 28 nov 2026 - 09:00 Stadio Dei Marmi

La Carrarese ospita la Juve Stabia allo Stadio Dei Marmi di Carrara per un incontro del campionato di Serie B. Per chi cerca dove vedere la partita, canali TV e diretta streaming sono indicati più sotto.

La squadra di Guido Pagliuca arriva da due vittorie consecutive. Il 1-0 sulla Virtus Entella è stato seguito dal 1-0 sul campo del Vicenza, due successi senza subire gol che hanno cambiato il clima dopo le sconfitte con Sampdoria e Hellas Verona.

Il bilancio recente racconta una squadra solida in difesa nelle ultime uscite, ma ancora poco prolifica: quattro reti in cinque partite. In classifica la Carrarese occupa il tredicesimo posto.

La Juve Stabia di Pietro De Giorgio vive invece un momento opposto. Gli ospiti hanno perso 3-1 a Catanzaro e, prima ancora, 2-0 contro il Modena.

Il successo di misura sull'Arezzo e il 2-2 con l'Empoli restano i risultati positivi del periodo. La squadra gialloblù è sedicesima e ha bisogno di una risposta in trasferta.

Due formazioni vicine in graduatoria, con la Carrarese lanciata dal doppio 1-0 e la Juve Stabia a caccia di punti dopo due ko di fila. Ecco tutte le informazioni per seguire la sfida in diretta.

Notizie sulle squadre

Per la Carrarese, l'allenatore Guido Pagliuca non ha ancora comunicato la formazione e al momento non risultano infortunati o squalificati.

Stesso quadro in casa Juve Stabia, dove Pietro De Giorgio non ha anticipato l'undici titolare e non sono segnalate assenze. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Carrarese ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B, senza pareggi. L'ultimo risultato è il successo per 1-0 sul campo del Vicenza, preceduto dall'1-0 sulla Virtus Entella. Nel periodo ci sono anche il 2-1 sull'Arezzo e le sconfitte con Sampdoria (0-1) e Hellas Verona (0-3). I toscani hanno segnato 4 gol e ne hanno subiti 5, con due porte inviolate consecutive.

La Juve Stabia ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'ultima gara è il 3-1 subito a Catanzaro, dopo lo 0-2 con il Modena. Completano il quadro l'1-0 sull'Arezzo, il 2-2 con l'Empoli e lo 0-1 con l'Hellas Verona. In cinque partite gli stabiesi hanno segnato 4 reti e ne hanno incassate 8.

Precedenti

L'ultimo precedente è l'1-1 del 14 marzo 2026 in Serie B, con la Juve Stabia in casa. Nelle quattro sfide disponibili ci sono una vittoria per parte e due pareggi. La Carrarese ha vinto 3-0 nell'ottobre 2025, la Juve Stabia 2-1 nel gennaio 2025, mentre lo 0-0 del novembre 2024 completa il quadro. Il bilancio gol è di 5 reti per la Carrarese e 3 per la Juve Stabia.

Classifica

In Serie B la Carrarese occupa il tredicesimo posto, mentre la Juve Stabia è sedicesima.