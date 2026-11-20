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Serie C - Game Week 15 21 nov 2026 - 11:30

Campobasso-Vis Pesaro sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla partita.

Il Campobasso ospita la Vis Pesaro nel Girone B di Serie C, una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento con situazioni di classifica molto diverse e obiettivi opposti da raggiungere.

I molisani occupano la nona posizione e cercano continuità dopo un periodo altalenante. L'ultima uscita si è conclusa con una pesante sconfitta per 4-0 contro il Latina, un risultato che ha interrotto la striscia positiva costruita nelle settimane precedenti.

Prima di quel passo falso, il Campobasso aveva dimostrato buona solidità: vittoria per 2-0 sul Forlì e successo per 2-1 in trasferta contro l'Atalanta U23 avevano alimentato le ambizioni di risalita. La sconfitta per 5-1 contro il Perugia resta il punto più basso del periodo recente.

La Vis Pesaro, invece, arriva da una situazione più complicata. I marchigiani occupano il ventesimo posto in classifica e hanno bisogno di punti con urgenza per allontanarsi dalla zona pericolosa della graduatoria.

La squadra ospite ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, battendo il Pianese per 4-2 nel match più recente. Tre sconfitte nelle ultime cinque uscite descrivono un momento di difficoltà che rende questo scontro diretto particolarmente delicato.

Tra le mura amiche, il Campobasso parte con i favori del pronostico, ma la Vis Pesaro ha già dimostrato in passato di poter sorprendere. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per il Campobasso non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati.

Sul fronte della Vis Pesaro la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Gli aggiornamenti sulle formazioni di entrambe le squadre saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Campobasso ha registrato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I molisani vengono dalla pesante sconfitta per 4-0 contro il Latina nell'ultimo turno, che ha interrotto una serie di risultati positivi. In precedenza, la squadra aveva battuto il Forlì per 2-0 e l'Atalanta U23 per 2-1 in trasferta. Nelle cinque gare considerate, il Campobasso ha segnato sette reti e ne ha subite undici.

La Vis Pesaro ha totalizzato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. I marchigiani vengono dalla vittoria per 4-2 contro il Pianese, ma prima di quel risultato avevano perso contro il Pineto per 1-0 e subito un pesante 4-0 dal Ravenna. Nelle cinque partite, la Vis Pesaro ha segnato sette gol e ne ha subiti otto.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 16 febbraio 2026, quando il Campobasso si impose per 2-1 in casa della Vis Pesaro in Serie C. In precedenza, il 4 ottobre 2025, le due squadre si erano divise la posta con un pareggio per 2-2. Guardando ai cinque incontri disponibili, il bilancio vede il Campobasso avanti con tre vittorie contro una della Vis Pesaro, più un pareggio.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Campobasso occupa la nona posizione, mentre la Vis Pesaro si trova al ventesimo posto.