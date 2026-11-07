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Campobasso-Livorno sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla partita.
Campobasso e Livorno si affrontano nel Girone B di Serie C in uno scontro diretto che può spostare equilibri di classifica per entrambe le formazioni.
Il Campobasso arriva a questa gara con il vento in poppa: i molisani hanno vinto le ultime due partite consecutive, battendo prima l'Atalanta U23 e poi il Forlì, e cercano continuità per consolidare la propria posizione in classifica.
Il Livorno, ottavo in classifica, viene da un momento più altalenante. I labronici hanno raccolto una vittoria nelle ultime cinque gare di campionato, ma il successo più recente contro l'Ostia Mare dimostra che la squadra sa trovare i tre punti quando conta.
La sfida si preannuncia equilibrata tra una squadra di casa in forma e un Livorno che punta a risalire verso le posizioni più nobili della graduatoria.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Campobasso-Livorno in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Campobasso non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Eventuali aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
Anche per il Livorno la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora rilasciato indicazioni su assenze o diffidati. Ulteriori novità arriveranno più vicino al calcio d'inizio.
Stato di forma
Il Campobasso presenta un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I molisani vengono da due successi consecutivi: 2-1 sull'Atalanta U23 e 2-0 sul Forlì. In precedenza avevano subito pesanti sconfitte contro Perugia (1-5) e Ravenna (3-1), con un pareggio per 1-1 contro il Torres. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato sette reti e ne ha subite dodici.
Il Livorno ha totalizzato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I labronici hanno battuto l'Ostia Mare 1-0 nell'ultimo turno, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Sambenedettese. Il pareggio per 4-4 contro il Grosseto evidenzia una fase difensiva che ha concesso molto. Nelle cinque partite, la squadra ha segnato sette gol e ne ha subiti sette.
Precedenti
Testa a testa
Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 12 febbraio 2026 in Serie C, il Livorno si è imposto per 2-1 in casa del Campobasso. In precedenza, il 27 settembre 2025, la sfida al Livorno era terminata 0-0. Nei due incontri disponibili, il Livorno conduce con una vittoria contro zero del Campobasso, con un pareggio che completa il quadro.
Classifica
Grp. B
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|11
|2
|0
|22
|6
|+16
|35
V
V
D
V
V
|2
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|+15
|26
V
V
S
V
S
|3
|12
|6
|5
|1
|25
|15
|+10
|23
D
V
D
V
S
|4
|13
|6
|3
|4
|17
|12
|+5
|21
D
V
S
S
V
|5
|12
|5
|4
|3
|15
|13
|+2
|19
D
V
V
D
V
|6
|12
|5
|4
|3
|17
|16
|+1
|19
V
S
D
D
S
|7
|12
|5
|4
|3
|13
|12
|+1
|19
D
V
S
V
D
|8
|12
|5
|3
|4
|18
|20
|-2
|18
V
V
S
S
D
|9
|12
|4
|5
|3
|15
|13
|+2
|17
D
S
V
D
V
|10
|12
|5
|2
|5
|16
|18
|-2
|17
D
S
V
S
V
|11
|12
|4
|4
|4
|14
|13
|+1
|16
D
V
D
V
V
|12
|13
|5
|1
|7
|15
|19
|-4
|16
D
S
V
S
V
|13
|12
|3
|6
|3
|12
|12
|0
|15
D
D
V
V
D
|14
|12
|3
|5
|4
|10
|13
|-3
|14
S
V
V
D
S
|15
|12
|2
|6
|4
|16
|18
|-2
|12
S
D
S
D
S
|16
|12
|2
|4
|6
|16
|20
|-4
|10
S
V
D
D
V
|17
|12
|1
|7
|4
|7
|11
|-4
|10
D
D
D
D
V
|18
|13
|2
|3
|8
|10
|16
|-6
|9
S
S
S
S
D
|19
|12
|2
|2
|8
|10
|21
|-11
|8
D
S
S
S
S
|20
|12
|1
|2
|9
|11
|26
|-15
|5
D
S
S
S
S
Nel Girone B di Serie C, il Campobasso occupa l'ottava posizione, mentre il Livorno è sesto in classifica.