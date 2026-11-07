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Serie C
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Guarda Campobasso contro Livorno in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Campobasso vs Livorno
Campobasso
Livorno
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Campobasso e Livorno, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Campobasso-Livorno sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla partita.

Campobasso e Livorno si affrontano nel Girone B di Serie C in uno scontro diretto che può spostare equilibri di classifica per entrambe le formazioni.

Il Campobasso arriva a questa gara con il vento in poppa: i molisani hanno vinto le ultime due partite consecutive, battendo prima l'Atalanta U23 e poi il Forlì, e cercano continuità per consolidare la propria posizione in classifica.

Il Livorno, ottavo in classifica, viene da un momento più altalenante. I labronici hanno raccolto una vittoria nelle ultime cinque gare di campionato, ma il successo più recente contro l'Ostia Mare dimostra che la squadra sa trovare i tre punti quando conta.

La sfida si preannuncia equilibrata tra una squadra di casa in forma e un Livorno che punta a risalire verso le posizioni più nobili della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Campobasso-Livorno in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Campobasso non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Eventuali aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Livorno la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora rilasciato indicazioni su assenze o diffidati. Ulteriori novità arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

CAM

CAM - Forma

TOR
D1-1
RAV
S3-1
PER
S1-5
ATA
V1-2
FOR
V2-0
Gol segnato (subito)
7/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LIV

LIV - Forma

PES
S0-1
FOR
D1-1
GRO
D4-4
SAM
S2-1
OTM
V1-0
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Campobasso presenta un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I molisani vengono da due successi consecutivi: 2-1 sull'Atalanta U23 e 2-0 sul Forlì. In precedenza avevano subito pesanti sconfitte contro Perugia (1-5) e Ravenna (3-1), con un pareggio per 1-1 contro il Torres. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato sette reti e ne ha subite dodici.

Il Livorno ha totalizzato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I labronici hanno battuto l'Ostia Mare 1-0 nell'ultimo turno, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Sambenedettese. Il pareggio per 4-4 contro il Grosseto evidenzia una fase difensiva che ha concesso molto. Nelle cinque partite, la squadra ha segnato sette gol e ne ha subiti sette.

Precedenti

Testa a testa

CampobassoPareggioLivorno
0
1
1
Serie C
Campobasso badge
Campobasso
CAM
1
Livorno badge
Livorno
LIV
2
FIN
Serie C
Livorno badge
Livorno
LIV
0
Campobasso badge
Campobasso
CAM
0
FIN
1Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 12 febbraio 2026 in Serie C, il Livorno si è imposto per 2-1 in casa del Campobasso. In precedenza, il 27 settembre 2025, la sfida al Livorno era terminata 0-0. Nei due incontri disponibili, il Livorno conduce con una vittoria contro zero del Campobasso, con un pareggio che completa il quadro.

Classifica

Grp. B

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
131120226+1635
V
V
D
V
V
2
RavennaRavennaRAV
12822227+1526
V
V
S
V
S
3
GrossetoGrossetoGRO
126512515+1023
D
V
D
V
S
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
136341712+521
D
V
S
S
V
5
PescaraPescaraPES
125431513+219
D
V
V
D
V
6
LivornoLivornoLIV
125431716+119
V
S
D
D
S
7
TorresTorresTOR
125431312+119
D
V
S
V
D
8
CampobassoCampobassoCAM
125341820-218
V
V
S
S
D
9
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
124531513+217
D
S
V
D
V
10
PerugiaPerugiaPER
125251618-217
D
S
V
S
V
11
VadoVadoVAD
124441413+116
D
V
D
V
V
12
Atalanta U23Atalanta U23ATA
135171519-416
D
S
V
S
V
13
LatinaLatinaLAT
123631212015
D
D
V
V
D
14
PinetoPinetoPIN
123541013-314
S
V
V
D
S
15
ForliForliFOR
122641618-212
S
D
S
D
S
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
122461620-410
S
V
D
D
V
17
PianesePianesePNS
12174711-410
D
D
D
D
V
18
Ostia MareOstia MareOTM
132381016-69
S
S
S
S
D
19
GubbioGubbioGUB
122281021-118
D
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
121291126-155
D
S
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C, il Campobasso occupa l'ottava posizione, mentre il Livorno è sesto in classifica.

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