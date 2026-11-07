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Serie C - Game Week 13 8 nov 2026 - 08:30

Campobasso-Livorno sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla partita.

Campobasso e Livorno si affrontano nel Girone B di Serie C in uno scontro diretto che può spostare equilibri di classifica per entrambe le formazioni.

Il Campobasso arriva a questa gara con il vento in poppa: i molisani hanno vinto le ultime due partite consecutive, battendo prima l'Atalanta U23 e poi il Forlì, e cercano continuità per consolidare la propria posizione in classifica.

Il Livorno, ottavo in classifica, viene da un momento più altalenante. I labronici hanno raccolto una vittoria nelle ultime cinque gare di campionato, ma il successo più recente contro l'Ostia Mare dimostra che la squadra sa trovare i tre punti quando conta.

La sfida si preannuncia equilibrata tra una squadra di casa in forma e un Livorno che punta a risalire verso le posizioni più nobili della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Campobasso-Livorno in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Campobasso non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Eventuali aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Livorno la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora rilasciato indicazioni su assenze o diffidati. Ulteriori novità arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Campobasso presenta un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I molisani vengono da due successi consecutivi: 2-1 sull'Atalanta U23 e 2-0 sul Forlì. In precedenza avevano subito pesanti sconfitte contro Perugia (1-5) e Ravenna (3-1), con un pareggio per 1-1 contro il Torres. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato sette reti e ne ha subite dodici.

Il Livorno ha totalizzato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I labronici hanno battuto l'Ostia Mare 1-0 nell'ultimo turno, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Sambenedettese. Il pareggio per 4-4 contro il Grosseto evidenzia una fase difensiva che ha concesso molto. Nelle cinque partite, la squadra ha segnato sette gol e ne ha subiti sette.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 12 febbraio 2026 in Serie C, il Livorno si è imposto per 2-1 in casa del Campobasso. In precedenza, il 27 settembre 2025, la sfida al Livorno era terminata 0-0. Nei due incontri disponibili, il Livorno conduce con una vittoria contro zero del Campobasso, con un pareggio che completa il quadro.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Campobasso occupa l'ottava posizione, mentre il Livorno è sesto in classifica.