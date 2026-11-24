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Serie B - Game Week 13 25 nov 2026 - 14:00 Stadio Euganeo

Lo Stadio Euganeo di Padova ospita Padova-Sampdoria, partita valida per il campionato di Serie B. Due squadre di metà classifica si ritrovano in una sfida che può dire molto sulle ambizioni di entrambe.

Il Padova di Antonio Nicola Calabrò arriva da una striscia di cinque partite senza sconfitte. Domenica ha pareggiato 1-1 sul campo dell'Arezzo, il terzo pari nelle ultime tre uscite dopo i successi con Avellino e Sudtirol.

La squadra veneta ha trovato solidità, ma lascia per strada punti che potrebbero pesare. Il dato più evidente è la difficoltà a trasformare l'equilibrio in vittorie.

La Sampdoria di Luca D'Angelo si presenta con tre successi consecutivi. L'ultimo è il 3-1 al Benevento, arrivato dopo i successi contro Carrarese e Virtus Entella, e ha rilanciato i blucerchiati dopo la sconfitta con l'Ascoli.

Nella ripresa ligure si sta ritagliando spazio anche Lorenzo Mezzotero, classe 2008 e capitano della Primavera. Il giovane ha segnato contro l'Entella e poi di nuovo contro il Benevento, nella terza presenza consecutiva in campo.

Per la Sampdoria l'Euganeo è un test di continuità, per il Padova un'occasione per rimettere la vittoria nella propria striscia. Ecco dove seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Nel Padova, Antonio Nicola Calabrò non ha ancora comunicato la probabile formazione e al momento non risultano indicazioni su infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti sulla rosa arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

La situazione è identica in casa Sampdoria. Luca D'Angelo non ha reso nota la formazione e non ci sono segnalazioni su assenti o squalificati, con novità attese più vicino al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Padova non perde da cinque partite: nelle ultime cinque di Serie B ha ottenuto due vittorie e tre pareggi, con sette gol fatti e quattro subiti. L'ultimo risultato è l'1-1 con l'Arezzo, preceduto dal 2-2 con l'Empoli e dall'1-1 con il Catanzaro.

La Sampdoria ha un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con sette reti segnate e quattro incassate. Arriva dal 3-1 al Benevento e ha vinto tre gare di fila, due delle quali senza subire gol, contro Carrarese ed Entella.

Il ko per 2-0 con l'Ascoli resta l'unico passo falso recente dei blucerchiati, che da allora hanno ritrovato continuità.

Precedenti

L'ultimo confronto risale al 14 febbraio 2026, quando la Sampdoria ha battuto il Padova 1-0 in Serie B. Nella gara d'andata, il 20 dicembre 2025, era finita 1-1 all'Euganeo.

Nei tre precedenti disponibili, compresa un'amichevole del 2018 vinta dai blucerchiati per 1-0, la Sampdoria ha due successi e un pareggio, senza sconfitte. I liguri hanno segnato tre reti contro una del Padova.

Classifica

In Serie B il Padova occupa l'undicesimo posto, mentre la Sampdoria è tredicesima. Due soli gradini separano le squadre, quindi il risultato può cambiare la loro posizione in una zona di classifica molto compatta.